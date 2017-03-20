Главная / Новости медицины и фармации ФАС поддержала фармкомпании в споре о ценообразовании на лекарства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) присоединилась к представителям российской и зарубежной фарминдустии в критике новой методики расчета цен на ЖНВЛП, подготовленной Минздравом,



Минздрав предлагает два способа определения цен на лекарства — для российских и иностранных производителей. Для зарубежных фармкомпаний, по мнению ведомства, необходимо ввести референтный принцип определения цен (то есть стоимость оригинальных препаратов на российском рынке не сможет превысить их стоимость за рубежом). Российским производителям ведомство предлагает определять цену на препараты с учетом предела их рентабельности, который предлагается установить в пределах 30%. Полученные с учетом таких расчетов цены и на зарубежные, и на российские препараты далее будут сравнивать со средней ценой на госторгах в предыдущем году. Наименьший из этих показателей, по мнению Минздрава, и должен стать новой ценой препарата.



Для дженериков ведомство планирует установить десять различных коэффициентов в зависимости от их цены и снижать стоимость таких лекарств с учетом коэффициента каждый раз, когда будет уменьшаться стоимость оригинального препарата. Кроме того, Минздрав считает, что, в соответствии с новой методикой, необходимо перерегистрировать цены на все препараты, зафиксированные с 2010 года. По плану ведомства методика вступит в силу с 1 января 2018 года.



По словам источника издания «КоммерсантЪ», на заседании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев частично раскритиковал предложения Минздрава — по его мнению, предел в 30% рентабельности при регистрации цены на российские препараты является слишком низким и не позволит компаниям окупить вложения в производство инновационных лекарств. Также ФАС выступает против сопоставления цен, сформированных по референтному принципу, и минимальной цены из практики госторгов.



Однако по отношению к иностранным производителям ведомство заняло позицию даже более жесткую, чем Минздрав,— по мнению ФАС, список референтных стран необходимо сделать «мобильным», чтобы иметь возможность в любой момент добавить туда страну с более низкой ценой на препарат.



Российские компании беспокоит то, что список референтных препаратов и новая методика должны вступить в силу одновременно — 1 января 2018 года, из-за чего у компаний будет минимум времени для перераспределения стоимости лекарств внутри своих производственных линеек.



В свою очередь зарубежные производители называют предложенную Минздравом методику несбалансированной и дестабилизирующей. Со своей стороны, ассоциация AIPM предлагает ограничить частоту пересмотра цен на оригинальные препараты тремя годами, так как бюджетные расходы на лекарства также определяются на этот срок. Список референтных стран, по мнению AIPM, должен включать только те, где ситуация на фармрынке аналогична российской, и не превышать десяти позиций, а фармпроизводители не могут ориентироваться на минимальную цену на госторгах для определения цены на розничном рынке из-за разницы в объемах и условий продаж.





Ключевые слова: ФАС, ЖНВЛП Федеральная антимонопольная служба (ФАС) присоединилась к представителям российской и зарубежной фарминдустии в критике новой методики расчета цен на ЖНВЛП, подготовленной Минздравом, пишет «КоммерсантЪ» . По мнению ФАС, Минздрав слишком жестко подходит к регулированию цен как на российские, так и на зарубежные препараты. В свою очередь фармкомпании опасаются, что производство лекарств станет невыгодным, если будет принята предложенная Минздравом методика расчета цен.Минздрав предлагает два способа определения цен на лекарства — для российских и иностранных производителей. Для зарубежных фармкомпаний, по мнению ведомства, необходимо ввести референтный принцип определения цен (то есть стоимость оригинальных препаратов на российском рынке не сможет превысить их стоимость за рубежом). Российским производителям ведомство предлагает определять цену на препараты с учетом предела их рентабельности, который предлагается установить в пределах 30%. Полученные с учетом таких расчетов цены и на зарубежные, и на российские препараты далее будут сравнивать со средней ценой на госторгах в предыдущем году. Наименьший из этих показателей, по мнению Минздрава, и должен стать новой ценой препарата.Для дженериков ведомство планирует установить десять различных коэффициентов в зависимости от их цены и снижать стоимость таких лекарств с учетом коэффициента каждый раз, когда будет уменьшаться стоимость оригинального препарата. Кроме того, Минздрав считает, что, в соответствии с новой методикой, необходимо перерегистрировать цены на все препараты, зафиксированные с 2010 года. По плану ведомства методика вступит в силу с 1 января 2018 года.По словам источника издания «КоммерсантЪ», на заседании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев частично раскритиковал предложения Минздрава — по его мнению, предел в 30% рентабельности при регистрации цены на российские препараты является слишком низким и не позволит компаниям окупить вложения в производство инновационных лекарств. Также ФАС выступает против сопоставления цен, сформированных по референтному принципу, и минимальной цены из практики госторгов.Однако по отношению к иностранным производителям ведомство заняло позицию даже более жесткую, чем Минздрав,— по мнению ФАС, список референтных стран необходимо сделать «мобильным», чтобы иметь возможность в любой момент добавить туда страну с более низкой ценой на препарат.Российские компании беспокоит то, что список референтных препаратов и новая методика должны вступить в силу одновременно — 1 января 2018 года, из-за чего у компаний будет минимум времени для перераспределения стоимости лекарств внутри своих производственных линеек.В свою очередь зарубежные производители называют предложенную Минздравом методику несбалансированной и дестабилизирующей. Со своей стороны, ассоциация AIPM предлагает ограничить частоту пересмотра цен на оригинальные препараты тремя годами, так как бюджетные расходы на лекарства также определяются на этот срок. Список референтных стран, по мнению AIPM, должен включать только те, где ситуация на фармрынке аналогична российской, и не превышать десяти позиций, а фармпроизводители не могут ориентироваться на минимальную цену на госторгах для определения цены на розничном рынке из-за разницы в объемах и условий продаж.Ключевые слова: Минздрав



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