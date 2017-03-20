Главная / Новости медицины и фармации Андраш Орос, Gedeon Richter: «С российскими органами госвласти диалог сложился» Gedeon Richter — одна из первых иностранных фармкомпаний, которая вышла на рынок России, тогда еще СССР. Произошло это в 1954 году, а спустя 40 лет Gedeon Richter первым из иностранцев локализовал производство в России, построив завод в Подмосковье. До сих пор Россия остается ключевым рынком для Gedeon Richter. Об особенностях работы компании и ее взгляде на российский и мировой рынок «Реальному времени» рассказал Андраш Орос, директор по международным коммерческим вопросам Gedeon Richter.



«В каждой стране Западной Европе очень активно поддерживают отечественную промышленность»



— Российский рынок является для Gedeon Richter одним из крупнейших. Какая доля оборота приходится на продажи в России?



— Сегодня он обеспечивает более 20% продаж компании, будучи в их структуре самым крупным. Во многом это обусловлено грамотной стратегией развития, разработанной совместно с российским топ-менеджментом, доступностью и эффективностью наших препаратов, которым доверяют как врачи, так и пациенты, а также конструктивным диалогом с российскими органами государственной власти.



Кроме того, нашему устойчивому развитию способствует и предприятие «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС», которое в 2016 году отметило свое 20-летие. Не секрет, что GedeonRichter стала первой иностранной фармацевтической компанией, которая решила локализовать в России собственное производство. Сегодня это предприятие производит 21 наименование лекарственных средств, среди которых как брендированные дженерики, так и оригинальные лекарства в основном для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний центральной нервной системы.



— Как много пришлось инвестировать в российский рынок за годы присутствия, в частности, в завод?



— За прошедшие 20 лет компания инвестировала более 100 млн евро в развитие российского предприятия. Благодаря этому его выручка с 2004 года выросла в 20 раз. По данным компании IMS Health, которая специализируется на маркетинговой и исследовательской деятельности в области здравоохранения, «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» сегодня входит в топ-15 российских фармацевтических производителей с долей рынка 2,22%.



— А как много импортируете в Россию?



— Примерно половина лекарственных средств Gedeon Richter, продаваемых в России, произведена за пределами страны, то есть мы их экспортируем. Среди них, например, гормональные препараты для женского здоровья.



— В отличие от западного рынка, на российском сложнее или легче работать?



— Российский рынок является ключевым для нас с тех самых пор, как мы на него вышли. Мы гордимся тем, что стали первыми международными фармацевтическими инвесторами, локализовавшими здесь современное производство. Благодаря конструктивному диалогу с органами государственной власти, Россия — это один из тех рынков, где нам наиболее комфортно работать.



В странах Западной Европы немного иная ситуация: в каждой стране очень активно поддерживают отечественную промышленность, и часто это делается не явными, а более тонкими методами. Мы работаем в том числе во всех странах Западной Европы. Те компании, которые не обладают достаточной силой капитала и поддержкой со стороны правительства (а Венгрия — маленькая страна), находятся в сложном положении. В России же наше предприятие, напротив, такого давления не испытывает.



— Как вы можете оценить качество лекарственных препаратов на российском рынке? Сталкивались ли вы с подделкой ваших препаратов в России?



— На этапе становления на российском фармацевтическом рынке было достаточное количество поддельной и «серой» продукции. Сами мы столкнулись с этим в 90-е годы. Но сегодня качество лекарственных средств, представленных на российском рынке, высоко и сопоставимо с европейским рынком. Во многом это связано с государственным контролем, а также саморегулированием индустрии: недобросовестным и неэтичным компаниям не выжить на рынке в современных реалиях.



Дополнительную уверенность врачу и пациенту в качество продукции должна принести маркировка лекарственных средств. Эта российская государственная инициатива планируется стать обязательной с 2018 года. Мы полностью ее поддерживаем и сейчас активно принимаем участие в пилотном проекте. Кроме того, мы обладаем соответствующим опытом в защите нашей продукции от подделок: ряд наших препаратов уже имеет защитные знаки и маркировку, позволяющие отслеживать их путь от завода до пациента. Почему мы решили принять участие в пилотном проекте? Считаем, что крайне важно обеспечивать людей качественными препаратами, так как от этого зависит их здоровье и жизнь. Все наши предприятия, в том числе в России и Венгрии, соответствуют стандарту GMP, имея как европейские, так и российские сертификаты. Мы жестко контролируем качество выпускаемой продукции и готовы сделать все возможное, чтобы и пациенты не сомневались в нем.



Дженерики наступают — ценовое давление усиливается



— На мировом, европейском фармрынке как меняются ваши позиции?



— Согласно рейтингу Scrip 100, подготовленному информационно-аналитическим порталом Scrip, Gedeon Richter занимает 73-е место среди крупнейших международных фармацевтических компаний. В том же, что касается ключевой сферы нашей деятельности — препаратов для женского здоровья, которые обеспечивают 38% общего объема продаж, наши позиции гораздо выше. В странах Западной Европы мы занимаем 3-4-е место среди компаний, работающих в области гинекологии. В Центральной и Восточной Европе наша доля рынка еще больше. Более того, Gedeon Richter является одной из пяти компаний в мире, которые производят препараты для женского здоровья из собственных стероидных субстанций.



— На других развивающихся рынках, таких как Китай, Индия, Бразилия, планируете более интенсивную работу?



— Мы пока не планируем усиливать там наши позиции с точки зрения развития производства и продвижения продукции. Тем не менее, присутствуя в этих странах, мы предполагаем выводить новые препараты на эти рынки и ожидаем прирост годового оборота на 10% в Китае и на 5% в Латинской Америке.



— Какие тренды сегодня влияют на развитие фармрынка?



— Среди основных тенденций — серьезный рост конкуренции в сегменте дженериков, или воспроизведенных препаратов. Появляется все больше и больше компаний, которые их производят, усиливается ценовое давление. Также стоит отметить и смещение фокуса в существующих терапевтических подходах: растет значимость биотехнологий и таргетных подходов к лечению.



— Какие препараты сегодня в разработке Gedeon Richter?



— В настоящее время в разработке компании 10 научных проектов. В то время как большинство их них находятся на этапе доклинических исследований, две молекулы уже перешли в стадию ранних клинических исследований. Кроме того, разработанный учеными инновационный антипсихотик карипразин, показанный для лечения шизофрении, только что получил зеленый свет от европейского Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP). Я надеюсь, мы сможем вывести его на рынки ряда европейских стран в 2017—2018 годах.









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