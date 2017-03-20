В сенате США представлен проект реформы здравоохранения

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Главная / Новости медицины и фармации
23.06.2017 16:31
В сенате США представлен проект реформы здравоохраненияРеспубликанцы представили в сенате проект реформы системы здравоохранения, уже проведенный в палате представителей. На 142 страницах документа описан план внедрения новой системы, в рамках которой будет сокращен ряд социальных расходов, пишет The New York Times.
Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США, информируют РИА Новости. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Кроме того, планируется отменить многие льготы действующего законодательства, в том числе субсидии на роды, экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение.
В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare. Ранее сообщалось, что отмена Obamacare приведет к потере медстраховки 23 млн американцами к 2026 году.
Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены на лекарственные препараты, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.
Ключевые слова: CША, Дональд Трамп, Obamacare
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