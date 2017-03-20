В сенате США представлен проект реформы здравоохранения Республиканцы представили в сенате проект реформы системы здравоохранения, уже проведенный в палате представителей. На 142 страницах документа описан план внедрения новой системы, в рамках которой будет сокращен ряд социальных расходов, пишет



Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США, информируют



В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare. Ранее сообщалось, что



Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены на лекарственные препараты, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.



Ключевые слова: Дональд Трамп, Obamacare Республиканцы представили в сенате проект реформы системы здравоохранения, уже проведенный в палате представителей. На 142 страницах документа описан план внедрения новой системы, в рамках которой будет сокращен ряд социальных расходов, пишет The New York Times Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США, информируют РИА Новости . В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Кроме того, планируется отменить многие льготы действующего законодательства, в том числе субсидии на роды, экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение.В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare. Ранее сообщалось, что отмена Obamacare приведет к потере медстраховки 23 млн американцами к 2026 году.Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены на лекарственные препараты, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.Ключевые слова: CША









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В сенате США представлен проект реформы здравоохранения Республиканцы представили в сенате проект реформы системы здравоохранения, уже проведенный в палате представителей. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку.

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