GlobalData: бразильский фармрынок – один из наиболее привлекательных в мире К 2021 году объем фармацевтического рынка Бразилии возрастет до 29,9 млрд долларов, прогнозируют эксперты из



По оценкам GlobalData фармрынок Бразилии является одним из наиболее привлекательных и перспективных рынков в мире, уже все крупнейшие фармацевтические компании ведут деятельность в стране. Ключевыми факторами роста фармрынка называются изменение демографической обстановки, обусловленное старением населения, и распространение хронических заболеваний, связанных с образом жизни (в частности, ожирения). Учитывая доступность медицинской помощи и внедрение новейших медицинских технологий, рынок лекарственных средств в Бразилии ждет быстрый рост в ближайшее время.



Эксперты ожидают рост правительственных расходов на сферу здравоохранения до 2018 года, увеличение инвестиций в национальную бесплатную для населения систему здравоохранения, а также внедрение новых инициатив по расширению доступа к лекарственным препаратам и медицинским услугам. Данный восходящий тренд станет еще одним фактором, привлекающим фармкомпании на рынок Бразилии.



Ключевые слова: Бразилия К 2021 году объем фармацевтического рынка Бразилии возрастет до 29,9 млрд долларов, прогнозируют эксперты из GlobalData . В аналитической компании напоминают, что в 2016 году объем рынка оценивался в 25,3 млрд долларов.По оценкам GlobalData фармрынок Бразилии является одним из наиболее привлекательных и перспективных рынков в мире, уже все крупнейшие фармацевтические компании ведут деятельность в стране. Ключевыми факторами роста фармрынка называются изменение демографической обстановки, обусловленное старением населения, и распространение хронических заболеваний, связанных с образом жизни (в частности, ожирения). Учитывая доступность медицинской помощи и внедрение новейших медицинских технологий, рынок лекарственных средств в Бразилии ждет быстрый рост в ближайшее время.Эксперты ожидают рост правительственных расходов на сферу здравоохранения до 2018 года, увеличение инвестиций в национальную бесплатную для населения систему здравоохранения, а также внедрение новых инициатив по расширению доступа к лекарственным препаратам и медицинским услугам. Данный восходящий тренд станет еще одним фактором, привлекающим фармкомпании на рынок Бразилии.Ключевые слова: GlobalData









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GlobalData: бразильский фармрынок – один из наиболее привлекательных в мире К 2021 году объем фармацевтического рынка Бразилии возрастет до 29,9 млрд долларов, прогнозируют эксперты из GlobalData. Ключевыми факторами роста фармрынка называются изменение демографической обстановки, обусловленное старением населения, и распространение хронических заболеваний, связанных с образом жизни.

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