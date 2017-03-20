GlobalData: бразильский фармрынок – один из наиболее привлекательных в мире

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Главная / Новости медицины и фармации
23.06.2017 14:39
GlobalData: бразильский фармрынок – один из наиболее привлекательных в миреК 2021 году объем фармацевтического рынка Бразилии возрастет до 29,9 млрд долларов, прогнозируют эксперты из GlobalData. В аналитической компании напоминают, что в 2016 году объем рынка оценивался в 25,3 млрд долларов.
По оценкам GlobalData фармрынок Бразилии является одним из наиболее привлекательных и перспективных рынков в мире, уже все крупнейшие фармацевтические компании ведут деятельность в стране. Ключевыми факторами роста фармрынка называются изменение демографической обстановки, обусловленное старением населения, и распространение хронических заболеваний, связанных с образом жизни (в частности, ожирения). Учитывая доступность медицинской помощи и внедрение новейших медицинских технологий, рынок лекарственных средств в Бразилии ждет быстрый рост в ближайшее время.
Эксперты ожидают рост правительственных расходов на сферу здравоохранения до 2018 года, увеличение инвестиций в национальную бесплатную для населения систему здравоохранения, а также внедрение новых инициатив по расширению доступа к лекарственным препаратам и медицинским услугам. Данный восходящий тренд станет еще одним фактором, привлекающим фармкомпании на рынок Бразилии.
Ключевые слова: GlobalData, Бразилия
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