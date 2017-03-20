Главная / Новости медицины и фармации 6-ая международная выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-ый Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике успешно проведены С 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, павильон «Форум», прошли два самых ожидаемых события этого лета: 6-ая международная выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-ый Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике.



Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива».



Более 130 экспонентов из 9 стран мира представили инновационные разработки в области реабилитационного оборудования. Насыщенная деловая программа насчитывала более 50 специализированных мероприятий с участием 130 международных спикеров из 8 стран мира. Выставку и Форум посетили более 2350 зарегистрированных гостей. Работу мероприятий освещали 120 журналистов из федеральных, региональных и специализированных СМИ.



Под торжественные звуки Гимна России открылась 6-ая международной выставки реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-ый Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике. Перерезав символическую красную ленту, со словами приветствия к гостям обратились представители исполнительной власти и общественных организаций по вопросам людей с инвалидностью, а

также российские и зарубежные участники экспозиции.



В 2017 году выставка представлена в новом формате. После ребрендинга основной акцент поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного оборудования. В создании реабилитационной техники все большую роль играют современные технологии. Новые возможности открывают композитные сверхпрочные, но легкие материалы.



Впервые за годы работы выставки был широко представлен раздел «Ортопедия и протезирование». Это стало возможным благодаря привлечению нового крупного зарубежного партнера – «Лейпцигской международной Ярмарки».



«Новый формат выставки «Интеграция» существенно отличается от предыдущих мероприятий. Выставка стала более динамичной, появилась важная эмоциональная составляющая, которой раньше так не хватало. Организаторам удалось собрать на одной площадке как производителей, так и потребителей продукции, появилась возможность протестировать изделия разных брендов. Осталось только активнее привлечь внимание чиновников, отвечающих за интеграцию людей с инвалидностью в общество, и тогда цель выставки можно считать достигнутой, на мой взгляд. Деловая программа мероприятия вызвала отклик со стороны всех представителей отрасли и это, бесспорно, заслуживает уважения. Для компании Ottobock участие в выставке «Интеграция`17 Москва» прошло эффективно», – сообщил Оливер Якоби, генеральный директор группы компаний Ottobock в России.



В числе наиболее известных экспонентов 6-ой международной выставки «Интеграция`17 Москва» можно назвать такие компании, как «ОТТО БОКК», «Вертикаль», «Исток Аудио Трейдинг», «Мега-Оптим», НПИП «МИР ТИТАНА», «ПКБ «СОЛО», «ПТП «ТЕХНИКОМ-ПЛЮС», «Эко Мобилити», «ЭНДОЛАЙТ ЦЕНТР», «OPPO Medical», «Rodin4D», «Метиз», «Орто-Космос», «STREIFENENDER», «Allard», «Ossic», «Wagner»,«Медицинский Центр АДЕЛИ», «КОЛЛЕДЖ ПАРК ИНДАСТРИЗ» и многие другие.



Ведущие российские и зарубежные производители продемонстрировали новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество и инновационные решения для людей с инвалидностью.



Так, российский производитель ТСР, компания «Круст», удивила посетителей выставки и форума комплексной системой информирования и ориентирования «Доступный город», а также оборудованием для тифлокомментирования. Кроме того, организация представила комплексное оснащение городской и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы «Доступная среда». Компания «Тифлоцентр «Вертикаль» презентовала новую продукцию: «ТифлоПол», пандус «Конструктор» и интерактивные тактильно-звуковые стенды для детей. Со стороны посетителей позитивный отклик вызвал стенд «Орто-Космос». Готовые изделия протезов верхних и нижних конечностей научно-производственной фирмы «Орто-Космос» представили пациенты компании. Гости выставки и форума могли не только оценить внешний вид протезов, но и поинтересоваться отзывами у пользователей. Представители компании «Адели Центр», Словакия, познакомили гостей выставки с одним из самых используемых в Центре вспомогательных средств реабилитации – костюмом «Адели». Посетителям был показан комплекс упражнений и объяснен принцип действия костюма. Кроме того, можно было получить бесплатную консультацию по самостоятельным занятиям и примереть костюм, «почувствовав» эффект экзоскелета.



Деловая программа первого дня выставки и форума, 14 июня 2017 года, была сфокусирована на проблеме доступной среды для людей с инвалидностью. Экспоненты и посетители выставки отмечают профессиональный уровень подготовки мероприятий. «Участие в международной выставке «Интеграция» является для нас доброй традицией, которую мы планируем поддерживать и развивать. Безумно порадовал формат самого события в этом году. Насыщенная деловая программа подготовлена достаточно профессионально. Находиться на выставке все три дня интересно и полезно. Нам удалось пообщаться с нашими нынешними клиентами и познакомиться с представителями компаний и общественных организаций, с которыми мы ранее не работали», — сообщила Руденчик Наталия, директор по маркетингу ООО «Мега-Оптим».

Второй день выставки и форума, 15 июня 2017 года, проходил под девизом «День техников-ортопедов». В рамках «Интеграции» представители компании Ottobock провели мастер-класс «Школа ходьбы на протезе». В режиме реального времени гости могли присоединиться к участникам мастер-класса, который проводила Елена Мезенцова, врач-реабилитолог. Кроме того, специалисты компании Ottobock организовали серию семинаров по передовым методикам протезирования и реабилитации, познакомили посетителей выставки «Интеграция`17 Москва» с обновленным приложением для мобильных устройств «Фитнес для ампутантов». Упражнения в этом приложении являются основой для тренировок, необходимых после протезирования.



В рамках «Интеграции`17 Москва» и 1-го Российского Форума по ортопедии и реабилитационной технике прошло первое состязание кибатлетов – людей, использующих технические средства реабилитации в четырех дисциплинах: протезы бедра, голени, предплечья и электрифицированные коляски. В мероприятии приняли участие кибатлеты из Архангельска, Калининграда, Кемерова, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.



Трассы, подготовленные для участников состязаний, состояли из элементов, имитирующих препятствия, которые инвалидам приходится преодолевать в повседневной жизни: ступеньки, пандусы, дверные проемы, бордюры, а также бытовые операции: вкручивание лампочек, перенос различных предметов на подносах, дворовый футбол и многое другое. При определении победителей учитывались затраченное время и безошибочность прохождения элементов трассы.



Организатором мероприятия выступил недавно созданный Союз «Кибатлетика». Председатель Правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк отметил, что состязания по Кибатлетике, с одной стороны, позволяют продемонстрировать возможности производителей протезов, выявить их слабые и сильные стороны, а с другой – доказать, что для инвалидов ранее невозможное становится реальностью.



Всероссийское отраслевое соревнование протезистов, которое проходило при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, вызвало невероятный интерес и ажиотаж у посетителей выстави «Интеграция`17 Москва». 11 представителей приняли участие в финальном этапе соревнований. Необходимо было изготовить приемную гильзу методом глубокой вытяжки. Судьи конкурса – специалисты ФГУП «Московское ПрОП Минтруда России», компании «Ottobock» и немецкой школы «Buffa».



Впервые в рамках выставки «Интеграция`17 Москва» прошло реалити-шоу «Перезагрузка имиджа». Организатором события выступила школа красоты для особенных персон «Шаг к совершенству». «Перезагрузка имиджа» – увлекательное приключение, в котором дамам нужно было полностью довериться рукам профессионалов и увидеть себя в новом образе. Макияж и прическу выполняли визажисты под руководством Полины Николаевской, ведущего преподавателя школы стилистов «Персона», основательницы собственной школы «POLLYART PROJECT» . Образы прекрасных дам были дополнены женственными и комфортными платьями от дизайнера Татьяны Мальчиковой.



Третий день выставки и форума, 16 июня 2017 года, был посвящен реабилитологии. Насыщенная деловая программа акцентировала внимание посетителей на самых актуальных вопросах отрасли.



Традиционно в рамках выставки «Интеграция» прошли творческие мастер-классы, были представлены доступные настольные игры. Никто не смог пройти мимо самых обаятельных и трогательных участников экспозиции – собак-поводырей. Большим успехом у публики пользовались показательные выступления пара-каратэ, эстрадные номера артистов и всероссийский социальный фотопроект Дарьи Кузнецовой «Окрыленные мечтой».



Уникальный формат выставки «Интеграция» не оставил никого равнодушным и помог каждому гостю найти свой личный источник вдохновения. «Я впервые посещаю выставку «Интеграция». Для меня очень важно познакомиться поближе с технологическими новинками, приспособлениями, услугами, которые могут облегчить жизнь людей с инвалидностью. Искренне рассчитываю, что в ближайшем будущем смогу реализовать все задуманное в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» и сделать его посещение для людей с инвалидностью максимально комфортным, удобным и приятным», — сообщил Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», гость выставки «Интеграция`17 Москва».



Экспоненты и посетители отмечают невероятно тёплую и дружественную атмосферу, которая способствовала продуктивной работе в течение всех трех выставочных дней. Искренне будем рады встрече с вами на 7-ой международной выставке реабилитационного оборудования «Интеграция`18 Москва».





Комментарии экспонентов и гостей выставки



«Интеграция`17 Москва»

Алексей Черепнов,

Генеральный директор

ООО «Вертикаль»:



«Для нас выставка «Интеграция» — встреча с нашими текущими клиентами и с непосредственными потребителями, слабовидящими людьми. На выставке мы показываем не только, каких мы высот достигли, но и собираем отзывы от наших клиентов, проводим мониторинги, опросы и беседы. Мы прикладываем все усилия, чтобы усовершенствовать наши новые разработки в дальнейшем. В этом году мы презентовали линейку новой продукции, в частности, представили детские интерактивные тактильно-звуковые стенды, новинку на российском рынке.



Считаю, что для нас участие в выставке было максимально удачным, поскольку нам удалось познакомиться с новыми клиентами и заручиться поддержкой текущих клиентов и партнеров по будущим проектам компании.



Мы планируем принимать участие в работе выставки и в следующем году. Спасибо организаторам выставки за приглашение».



Ванин Александр,

Генеральный директор

ООО НПИП «МИР ТИТАНА»:



«Для нашей компании участие в выставке «Интеграция» — добрая традиция. На одной площадке за три рабочих дня можно встретить всех своих партнеров, коллег, знакомых, узнать новости конкурентов. На мой взгляд, выставка «Интеграция» — хорошая традиция, которую следует развивать и поддерживать».



Павел Черняк,

генеральный директор

ООО «ШУМАН РУСЛАНД»:



«Компания «Шуман Русланд» совместно с европейским оздоровительным центром «Вертебра Кюр» впервые принимает участие со стендом в рамках международной выставки «Интеграция». Мы решили выступить с презентацией нового уникального оборудования немецкой компании «Schumann 3D системы». К слову, спонтанно решили участвовать. Случайно увидели новостное сообщение в СМИ, позвонили в оргкомитет выставки, и через три недели у нашей компании новый статус – «экспонент». Основная цель нашего участия заключалась в том, чтобы промониторить рынок реабилитационных технологий, пообщаться с потребителями и конкурентами, определить для себя, кому наша продукция «Schumann 3D системы» может быть полезна и жизненно необходима. На мой взгляд, участие для компании прошло эффективно. Нам удалось поработать с людьми, у которых есть проблемы с опорно-двигательной системой. Остеопат европейского оздоровительного центра «Вертебра Кюр» Кирилл Закиров продемонстрировал новую систему работы на регуляционной кровати «Schumann 3D», которая будет полезна в ближайшем будущем для оздоровления и восстановления в области ортопедии и реабилитации. В следующем году мы обязательно будем принимать участие в выставке «Интеграция».



Шарин Кирилл

Директор по маркетингу

ООО «Круст»:



«Компания «Круст» является постоянным экспонентом международной выставки «Интеграция». В этом году участие в выставке для нашей компании прошло эффективно и очень успешно. После ребрендинга «Интеграция» стала еще ярче и интереснее. Безумно понравилось, как в этом году представлены крупные компании. Пожалуй, стоит отметить, что посетителей стало значительно больше и это радует. Насыщенная деловая программа и творческие мастер-классы оставляют в памяти исключительно добрые и позитивные эмоции. На мой взгляд, «Интеграция» — самая главная выставка этого года в области реабилитационного оборудования. В следующем году мы обязательно примем участие со стендом в выставке «Интеграция».



Никита Левичев,

Фотограф, общественный деятель,

инвалид 1 группы,

постоянный посетитель выставки «Интеграция»:



«3 дня шла 6-я международная выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-й Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике. Программа была очень насыщенная и разнообразная. Каждый день был чему-то посвящен, основной акцент был поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного оборудования.

Я остался под впечатлением, как технологии шагнули вперед. Если ты вдруг потерял какую-либо конечность, то ее просто можно заменить протезом. Сначала ужасался, как простые парни и красивые девушки просто брали и снимали ногу или руку. О том, как не просто пользоваться протезами, показали соревнования по кибатлетике – это прохождение трасс с заданиями бытового характера на время. Я бы это назвал «Люди, которые превращаются в роботов». Современные технические средства реабилитации ТСР возвращают утраченные функции, меняют отношение инвалидов к самим себе и отношение общества к инвалидам, как к равным.



Пожалуй, последний день работы выставки был для меня особенно удачным! Компания Ottobock для всех желающих организовала соревнования по преодолению препятствий с помощью инвалидных кресел-колясок, но прежде чем выйти на старт, нужно умственно потрудиться и ответить на некоторые вопросы об истории компании, их продукции, технологии и т.д.



Мне попался вопрос по практике! Мне были представлены несколько подушек, и надо было на ощупь определить, какой это вид. Второй вопрос – «Как можно управлять инвалидной коляской (кроме рук)?».



Со всеми заданиями я справился. И трассу преодолел. Для себя неожиданно я занял 1 место! Получил фирменные ценные призы!!!



Впечатлил меня Максим (если не ошибаюсь). Парень имеет неразвитые нижние и верхние конечности, но он так шустро гоняет на скейте, и еще он пловец и даже обыгрывает здоровых мальчишек. И мне просто захотелось ему от души пожать руку!



Отдельное спасибо хотел выразить команде ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» за приглашение. ВЫ БОЛЬШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! Огромное вам спасибо за такой праздник!»



Ключевые слова: С 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, павильон «Форум», прошли два самых ожидаемых события этого лета: 6-ая международная выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-ый Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике.Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива».Более 130 экспонентов из 9 стран мира представили инновационные разработки в области реабилитационного оборудования. Насыщенная деловая программа насчитывала более 50 специализированных мероприятий с участием 130 международных спикеров из 8 стран мира. Выставку и Форум посетили более 2350 зарегистрированных гостей. Работу мероприятий освещали 120 журналистов из федеральных, региональных и специализированных СМИ.Под торжественные звуки Гимна России открылась 6-ая международной выставки реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-ый Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике. Перерезав символическую красную ленту, со словами приветствия к гостям обратились представители исполнительной власти и общественных организаций по вопросам людей с инвалидностью, атакже российские и зарубежные участники экспозиции.В 2017 году выставка представлена в новом формате. После ребрендинга основной акцент поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного оборудования. В создании реабилитационной техники все большую роль играют современные технологии. Новые возможности открывают композитные сверхпрочные, но легкие материалы.Впервые за годы работы выставки был широко представлен раздел «Ортопедия и протезирование». Это стало возможным благодаря привлечению нового крупного зарубежного партнера – «Лейпцигской международной Ярмарки».«Новый формат выставки «Интеграция» существенно отличается от предыдущих мероприятий. Выставка стала более динамичной, появилась важная эмоциональная составляющая, которой раньше так не хватало. Организаторам удалось собрать на одной площадке как производителей, так и потребителей продукции, появилась возможность протестировать изделия разных брендов. Осталось только активнее привлечь внимание чиновников, отвечающих за интеграцию людей с инвалидностью в общество, и тогда цель выставки можно считать достигнутой, на мой взгляд. Деловая программа мероприятия вызвала отклик со стороны всех представителей отрасли и это, бесспорно, заслуживает уважения. Для компании Ottobock участие в выставке «Интеграция`17 Москва» прошло эффективно», – сообщил Оливер Якоби, генеральный директор группы компаний Ottobock в России.В числе наиболее известных экспонентов 6-ой международной выставки «Интеграция`17 Москва» можно назвать такие компании, как «ОТТО БОКК», «Вертикаль», «Исток Аудио Трейдинг», «Мега-Оптим», НПИП «МИР ТИТАНА», «ПКБ «СОЛО», «ПТП «ТЕХНИКОМ-ПЛЮС», «Эко Мобилити», «ЭНДОЛАЙТ ЦЕНТР», «OPPO Medical», «Rodin4D», «Метиз», «Орто-Космос», «STREIFENENDER», «Allard», «Ossic», «Wagner»,«Медицинский Центр АДЕЛИ», «КОЛЛЕДЖ ПАРК ИНДАСТРИЗ» и многие другие.Ведущие российские и зарубежные производители продемонстрировали новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество и инновационные решения для людей с инвалидностью.Так, российский производитель ТСР, компания «Круст», удивила посетителей выставки и форума комплексной системой информирования и ориентирования «Доступный город», а также оборудованием для тифлокомментирования. Кроме того, организация представила комплексное оснащение городской и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы «Доступная среда». Компания «Тифлоцентр «Вертикаль» презентовала новую продукцию: «ТифлоПол», пандус «Конструктор» и интерактивные тактильно-звуковые стенды для детей. Со стороны посетителей позитивный отклик вызвал стенд «Орто-Космос». Готовые изделия протезов верхних и нижних конечностей научно-производственной фирмы «Орто-Космос» представили пациенты компании. Гости выставки и форума могли не только оценить внешний вид протезов, но и поинтересоваться отзывами у пользователей. Представители компании «Адели Центр», Словакия, познакомили гостей выставки с одним из самых используемых в Центре вспомогательных средств реабилитации – костюмом «Адели». Посетителям был показан комплекс упражнений и объяснен принцип действия костюма. Кроме того, можно было получить бесплатную консультацию по самостоятельным занятиям и примереть костюм, «почувствовав» эффект экзоскелета.Деловая программа первого дня выставки и форума, 14 июня 2017 года, была сфокусирована на проблеме доступной среды для людей с инвалидностью. Экспоненты и посетители выставки отмечают профессиональный уровень подготовки мероприятий. «Участие в международной выставке «Интеграция» является для нас доброй традицией, которую мы планируем поддерживать и развивать. Безумно порадовал формат самого события в этом году. Насыщенная деловая программа подготовлена достаточно профессионально. Находиться на выставке все три дня интересно и полезно. Нам удалось пообщаться с нашими нынешними клиентами и познакомиться с представителями компаний и общественных организаций, с которыми мы ранее не работали», — сообщила Руденчик Наталия, директор по маркетингу ООО «Мега-Оптим».Второй день выставки и форума, 15 июня 2017 года, проходил под девизом «День техников-ортопедов». В рамках «Интеграции» представители компании Ottobock провели мастер-класс «Школа ходьбы на протезе». В режиме реального времени гости могли присоединиться к участникам мастер-класса, который проводила Елена Мезенцова, врач-реабилитолог. Кроме того, специалисты компании Ottobock организовали серию семинаров по передовым методикам протезирования и реабилитации, познакомили посетителей выставки «Интеграция`17 Москва» с обновленным приложением для мобильных устройств «Фитнес для ампутантов». Упражнения в этом приложении являются основой для тренировок, необходимых после протезирования.В рамках «Интеграции`17 Москва» и 1-го Российского Форума по ортопедии и реабилитационной технике прошло первое состязание кибатлетов – людей, использующих технические средства реабилитации в четырех дисциплинах: протезы бедра, голени, предплечья и электрифицированные коляски. В мероприятии приняли участие кибатлеты из Архангельска, Калининграда, Кемерова, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.Трассы, подготовленные для участников состязаний, состояли из элементов, имитирующих препятствия, которые инвалидам приходится преодолевать в повседневной жизни: ступеньки, пандусы, дверные проемы, бордюры, а также бытовые операции: вкручивание лампочек, перенос различных предметов на подносах, дворовый футбол и многое другое. При определении победителей учитывались затраченное время и безошибочность прохождения элементов трассы.Организатором мероприятия выступил недавно созданный Союз «Кибатлетика». Председатель Правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк отметил, что состязания по Кибатлетике, с одной стороны, позволяют продемонстрировать возможности производителей протезов, выявить их слабые и сильные стороны, а с другой – доказать, что для инвалидов ранее невозможное становится реальностью.Всероссийское отраслевое соревнование протезистов, которое проходило при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, вызвало невероятный интерес и ажиотаж у посетителей выстави «Интеграция`17 Москва». 11 представителей приняли участие в финальном этапе соревнований. Необходимо было изготовить приемную гильзу методом глубокой вытяжки. Судьи конкурса – специалисты ФГУП «Московское ПрОП Минтруда России», компании «Ottobock» и немецкой школы «Buffa».Впервые в рамках выставки «Интеграция`17 Москва» прошло реалити-шоу «Перезагрузка имиджа». Организатором события выступила школа красоты для особенных персон «Шаг к совершенству». «Перезагрузка имиджа» – увлекательное приключение, в котором дамам нужно было полностью довериться рукам профессионалов и увидеть себя в новом образе. Макияж и прическу выполняли визажисты под руководством Полины Николаевской, ведущего преподавателя школы стилистов «Персона», основательницы собственной школы «POLLYART PROJECT» . Образы прекрасных дам были дополнены женственными и комфортными платьями от дизайнера Татьяны Мальчиковой.Третий день выставки и форума, 16 июня 2017 года, был посвящен реабилитологии. Насыщенная деловая программа акцентировала внимание посетителей на самых актуальных вопросах отрасли.Традиционно в рамках выставки «Интеграция» прошли творческие мастер-классы, были представлены доступные настольные игры. Никто не смог пройти мимо самых обаятельных и трогательных участников экспозиции – собак-поводырей. Большим успехом у публики пользовались показательные выступления пара-каратэ, эстрадные номера артистов и всероссийский социальный фотопроект Дарьи Кузнецовой «Окрыленные мечтой».Уникальный формат выставки «Интеграция» не оставил никого равнодушным и помог каждому гостю найти свой личный источник вдохновения. «Я впервые посещаю выставку «Интеграция». Для меня очень важно познакомиться поближе с технологическими новинками, приспособлениями, услугами, которые могут облегчить жизнь людей с инвалидностью. Искренне рассчитываю, что в ближайшем будущем смогу реализовать все задуманное в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» и сделать его посещение для людей с инвалидностью максимально комфортным, удобным и приятным», — сообщил Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», гость выставки «Интеграция`17 Москва».Экспоненты и посетители отмечают невероятно тёплую и дружественную атмосферу, которая способствовала продуктивной работе в течение всех трех выставочных дней. Искренне будем рады встрече с вами на 7-ой международной выставке реабилитационного оборудования «Интеграция`18 Москва».«Интеграция`17 Москва»Алексей Черепнов,Генеральный директорООО «Вертикаль»:«Для нас выставка «Интеграция» — встреча с нашими текущими клиентами и с непосредственными потребителями, слабовидящими людьми. На выставке мы показываем не только, каких мы высот достигли, но и собираем отзывы от наших клиентов, проводим мониторинги, опросы и беседы. Мы прикладываем все усилия, чтобы усовершенствовать наши новые разработки в дальнейшем. В этом году мы презентовали линейку новой продукции, в частности, представили детские интерактивные тактильно-звуковые стенды, новинку на российском рынке.Считаю, что для нас участие в выставке было максимально удачным, поскольку нам удалось познакомиться с новыми клиентами и заручиться поддержкой текущих клиентов и партнеров по будущим проектам компании.Мы планируем принимать участие в работе выставки и в следующем году. Спасибо организаторам выставки за приглашение».Ванин Александр,Генеральный директорООО НПИП «МИР ТИТАНА»:«Для нашей компании участие в выставке «Интеграция» — добрая традиция. На одной площадке за три рабочих дня можно встретить всех своих партнеров, коллег, знакомых, узнать новости конкурентов. На мой взгляд, выставка «Интеграция» — хорошая традиция, которую следует развивать и поддерживать».Павел Черняк,генеральный директорООО «ШУМАН РУСЛАНД»:«Компания «Шуман Русланд» совместно с европейским оздоровительным центром «Вертебра Кюр» впервые принимает участие со стендом в рамках международной выставки «Интеграция». Мы решили выступить с презентацией нового уникального оборудования немецкой компании «Schumann 3D системы». К слову, спонтанно решили участвовать. Случайно увидели новостное сообщение в СМИ, позвонили в оргкомитет выставки, и через три недели у нашей компании новый статус – «экспонент». Основная цель нашего участия заключалась в том, чтобы промониторить рынок реабилитационных технологий, пообщаться с потребителями и конкурентами, определить для себя, кому наша продукция «Schumann 3D системы» может быть полезна и жизненно необходима. На мой взгляд, участие для компании прошло эффективно. Нам удалось поработать с людьми, у которых есть проблемы с опорно-двигательной системой. Остеопат европейского оздоровительного центра «Вертебра Кюр» Кирилл Закиров продемонстрировал новую систему работы на регуляционной кровати «Schumann 3D», которая будет полезна в ближайшем будущем для оздоровления и восстановления в области ортопедии и реабилитации. В следующем году мы обязательно будем принимать участие в выставке «Интеграция».Шарин КириллДиректор по маркетингуООО «Круст»:«Компания «Круст» является постоянным экспонентом международной выставки «Интеграция». В этом году участие в выставке для нашей компании прошло эффективно и очень успешно. После ребрендинга «Интеграция» стала еще ярче и интереснее. Безумно понравилось, как в этом году представлены крупные компании. Пожалуй, стоит отметить, что посетителей стало значительно больше и это радует. Насыщенная деловая программа и творческие мастер-классы оставляют в памяти исключительно добрые и позитивные эмоции. На мой взгляд, «Интеграция» — самая главная выставка этого года в области реабилитационного оборудования. В следующем году мы обязательно примем участие со стендом в выставке «Интеграция».Никита Левичев,Фотограф, общественный деятель,инвалид 1 группы,постоянный посетитель выставки «Интеграция»:«3 дня шла 6-я международная выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-й Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике. Программа была очень насыщенная и разнообразная. Каждый день был чему-то посвящен, основной акцент был поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного оборудования.Я остался под впечатлением, как технологии шагнули вперед. Если ты вдруг потерял какую-либо конечность, то ее просто можно заменить протезом. Сначала ужасался, как простые парни и красивые девушки просто брали и снимали ногу или руку. О том, как не просто пользоваться протезами, показали соревнования по кибатлетике – это прохождение трасс с заданиями бытового характера на время. Я бы это назвал «Люди, которые превращаются в роботов». Современные технические средства реабилитации ТСР возвращают утраченные функции, меняют отношение инвалидов к самим себе и отношение общества к инвалидам, как к равным.Пожалуй, последний день работы выставки был для меня особенно удачным! Компания Ottobock для всех желающих организовала соревнования по преодолению препятствий с помощью инвалидных кресел-колясок, но прежде чем выйти на старт, нужно умственно потрудиться и ответить на некоторые вопросы об истории компании, их продукции, технологии и т.д.Мне попался вопрос по практике! Мне были представлены несколько подушек, и надо было на ощупь определить, какой это вид. Второй вопрос – «Как можно управлять инвалидной коляской (кроме рук)?».Со всеми заданиями я справился. И трассу преодолел. Для себя неожиданно я занял 1 место! Получил фирменные ценные призы!!!Впечатлил меня Максим (если не ошибаюсь). Парень имеет неразвитые нижние и верхние конечности, но он так шустро гоняет на скейте, и еще он пловец и даже обыгрывает здоровых мальчишек. И мне просто захотелось ему от души пожать руку!Отдельное спасибо хотел выразить команде ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» за приглашение. ВЫ БОЛЬШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! Огромное вам спасибо за такой праздник!»Ключевые слова: выставка



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