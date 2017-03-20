Аптечный рынок презервативов восстанавливается после провала 2016 года В натуральном выражении наблюдается позитивная тенденция на аптечном рынке барьерных контрацептивов: по данным DSM Group, объем продаж вырос на 2,3%, что является большим успехом



В денежном выражении ситуация не так благоприятна. За январь-март 2017 года в аптеках было продано средств барьерной контрацепции на 4,5% меньше в стоимостном объеме, чем за первый квартал 2016 года, ранее рынок показывал рост в пределах от 9,5% до 32,2%.



За первый квартал 2017 года в аптеках было приобретено 18,6 млн штук презервативов, что на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года. При этом рост объемов продаж в натуральном выражении в январе-марте 2017 года по сравнению с первыми 3 месяцами 2016 затронул только упаковки №1, 6, 10, 100. На третьем месте по популярности как раз находится упаковка «№1» - её доля составляет 9% и спрос увеличился на 114%.



67% продаж аптек в натуральном выражении составляют средства барьерной контрацепции, выпускаемые в упаковке «№3». В стоимостном выражении лидирующее место занимает упаковка «№12», которая составляет 49% в структуре выручки аптек в категории средств барьерной контрацепции.



Основной особенностью сегмента является очень разнообразный и широкий ассортимент, который с каждым годом растет. За первый квартал 2017 года в аптеки Российской Федерации поступило 355 наименований презервативов, продаваемые под 38 брендами и производимые 35 корпорациями.



«Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам первого квартала 2017 г. составила 230 рублей, что на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Заметим, что снижение данного показателя обусловлено изменением структуры покупки презервативов (снижением доли популярной упаковки «№12»). Если же рассматривать цены на конкретные позиции, то практически по всем брендам наблюдается рост цен. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов Vizit (+9,6%) и Sico (+18,1%), падение роста цен было отмечено только у бренда Control (-4,9%)», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Ключевые слова: DSM Group В натуральном выражении наблюдается позитивная тенденция на аптечном рынке барьерных контрацептивов: по данным DSM Group, объем продаж вырос на 2,3%, что является большим успехом после провала 2016 года (за первые 3 месяца 2016 года было приобретено на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Согласно предоставленным данным, за первый квартал 2017 года емкость сегмента составила 3,6 млн упаковок презервативов или 826 млн рублей.В денежном выражении ситуация не так благоприятна. За январь-март 2017 года в аптеках было продано средств барьерной контрацепции на 4,5% меньше в стоимостном объеме, чем за первый квартал 2016 года, ранее рынок показывал рост в пределах от 9,5% до 32,2%.За первый квартал 2017 года в аптеках было приобретено 18,6 млн штук презервативов, что на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года. При этом рост объемов продаж в натуральном выражении в январе-марте 2017 года по сравнению с первыми 3 месяцами 2016 затронул только упаковки №1, 6, 10, 100. На третьем месте по популярности как раз находится упаковка «№1» - её доля составляет 9% и спрос увеличился на 114%.67% продаж аптек в натуральном выражении составляют средства барьерной контрацепции, выпускаемые в упаковке «№3». В стоимостном выражении лидирующее место занимает упаковка «№12», которая составляет 49% в структуре выручки аптек в категории средств барьерной контрацепции.Основной особенностью сегмента является очень разнообразный и широкий ассортимент, который с каждым годом растет. За первый квартал 2017 года в аптеки Российской Федерации поступило 355 наименований презервативов, продаваемые под 38 брендами и производимые 35 корпорациями.«Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам первого квартала 2017 г. составила 230 рублей, что на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Заметим, что снижение данного показателя обусловлено изменением структуры покупки презервативов (снижением доли популярной упаковки «№12»). Если же рассматривать цены на конкретные позиции, то практически по всем брендам наблюдается рост цен. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов Vizit (+9,6%) и Sico (+18,1%), падение роста цен было отмечено только у бренда Control (-4,9%)», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Ключевые слова: аптека









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Аптечный рынок презервативов восстанавливается после провала 2016 года В натуральном выражении наблюдается позитивная тенденция на аптечном рынке барьерных контрацептивов: объем продаж вырос на 2,3%, что является большим успехом после провала 2016 года (за первые 3 месяца 2016 года было приобретено на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года).

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