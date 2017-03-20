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 Главная / Новости медицины и фармации

23.06.2017 13:12

Аптечный рынок презервативов восстанавливается после провала 2016 года

В натуральном выражении наблюдается позитивная тенденция на аптечном рынке барьерных контрацептивов: по данным DSM Group, объем продаж вырос на 2,3%, что является большим успехом после провала 2016 года (за первые 3 месяца 2016 года было приобретено на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Согласно предоставленным данным, за первый квартал 2017 года емкость сегмента составила 3,6 млн упаковок презервативов или 826 млн рублей.

В денежном выражении ситуация не так благоприятна. За январь-март 2017 года в аптеках было продано средств барьерной контрацепции на 4,5% меньше в стоимостном объеме, чем за первый квартал 2016 года, ранее рынок показывал рост в пределах от 9,5% до 32,2%.

За первый квартал 2017 года в аптеках было приобретено 18,6 млн штук презервативов, что на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года. При этом рост объемов продаж в натуральном выражении в январе-марте 2017 года по сравнению с первыми 3 месяцами 2016 затронул только упаковки №1, 6, 10, 100. На третьем месте по популярности как раз находится упаковка «№1» - её доля составляет 9% и спрос увеличился на 114%.

67% продаж аптек в натуральном выражении составляют средства барьерной контрацепции, выпускаемые в упаковке «№3». В стоимостном выражении лидирующее место занимает упаковка «№12», которая составляет 49% в структуре выручки аптек в категории средств барьерной контрацепции.

Основной особенностью сегмента является очень разнообразный и широкий ассортимент, который с каждым годом растет. За первый квартал 2017 года в аптеки Российской Федерации поступило 355 наименований презервативов, продаваемые под 38 брендами и производимые 35 корпорациями.

«Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам первого квартала 2017 г. составила 230 рублей, что на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Заметим, что снижение данного показателя обусловлено изменением структуры покупки презервативов (снижением доли популярной упаковки «№12»). Если же рассматривать цены на конкретные позиции, то практически по всем брендам наблюдается рост цен. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов Vizit (+9,6%) и Sico (+18,1%), падение роста цен было отмечено только у бренда Control (-4,9%)», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Ключевые слова: аптека, DSM Group


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Аптечный рынок презервативов восстанавливается после провала 2016 года

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