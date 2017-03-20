Минздрав судится с ФАС из-за препаратов для лечения гепатита С Министерство здравоохранения обратилось с жалобой в Арбитражный суд Москвы на Федеральную антимонопольную службу (ФАС),



В конце марта 2017 года Минздрав объявил четыре аукциона на общую сумму 66,6 млн рублей. Министерство планировало приобрести препарат, в состав которого входит цепэгинтерферон альфа-2b. Такое лекарство, выпускаемое под брендом Альгерон, производит в России только одна компания — Biocad. В конкурсах приняли участие дистрибьюторы, которые были готовы поставить похожий медикамент, однако с другим действующим веществом — пэгинтерфероном альфа-2b. Препараты с таким компонентом выпускают три производителя. Минздрав отклонил эти заявки, но участники аукционов не согласились с таким решением и подали жалобы в ФАС. Служба встала на сторону компаний и обязала Минздрав рассмотреть все заявки.



По итогам трех тендеров из четырех победили заявки, в которых был указан второй препарат: он оказался дешевле, поскольку дольше присутствует на рынке и представлен несколькими брендами. Однако именно этот препарат Минздраву оказался не нужен, и ведомство отказалось заключать контракты с победителями, а также обратилось в Арбитражный суд с иском против ФАС. Чиновники просят признать решения и предписания ФАС незаконными.



В своем заявлении Минздрав указывает на то, что цепэгинтерферон альфа-2b, который был изначально указан в тендерной документации, вопреки мнению ФАС нельзя заменить на другое лекарство. Этот препарат дольше оказывает противовирусное действие, реже вызывает аллергические реакции и сразу выпускается в форме раствора, а не порошка для разведения, что обеспечивает его стерильность. Минздрав подчеркивает, что в рецептах, которые врачи выписывают пациентам с гепатитом С, значится лекарство с конкретным действующим веществом. Предоставлять пациентам не тот медикамент, который им рекомендовал доктор, в ведомстве не намерены.



Однако в ФАС настаивают, что препараты взаимозаменяемы. В начале марта 2017 года служба выпустила разъясняющее письмо по этому поводу. Как рассказали РБК в управлении контроля социальной сферы и торговли ФАС, этот документ появился после того, как в службу обратилась компания Biocad: в августе 2016 года производитель утверждал, что лекарства, несмотря на разные действующие вещества, могут заменять друг друга. Однако в мае 2017 года Biocad заняла противоположную позицию, о чем уведомила ФАС другим письмом.



В пресс-службе Biocad РБК сообщили, что в 2016 компания обратилась в ФАС за разъяснениями о возможном нарушении законодательства о защите конкуренции при закупке препаратов для лечения гепатита С. «В компании были удивлены тем, что при рассмотрении этого запроса ФАС фактически вышла за его рамки и неожиданно признала взаимозаменяемость двух разных препаратов», — указали в Biocad.



Ключевые слова: ФАС, арбитражный суд Министерство здравоохранения обратилось с жалобой в Арбитражный суд Москвы на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет РБК . Предмет спора — закупка лекарств для пациентов с гепатитом С.В конце марта 2017 года Минздрав объявил четыре аукциона на общую сумму 66,6 млн рублей. Министерство планировало приобрести препарат, в состав которого входит цепэгинтерферон альфа-2b. Такое лекарство, выпускаемое под брендом Альгерон, производит в России только одна компания — Biocad. В конкурсах приняли участие дистрибьюторы, которые были готовы поставить похожий медикамент, однако с другим действующим веществом — пэгинтерфероном альфа-2b. Препараты с таким компонентом выпускают три производителя. Минздрав отклонил эти заявки, но участники аукционов не согласились с таким решением и подали жалобы в ФАС. Служба встала на сторону компаний и обязала Минздрав рассмотреть все заявки.По итогам трех тендеров из четырех победили заявки, в которых был указан второй препарат: он оказался дешевле, поскольку дольше присутствует на рынке и представлен несколькими брендами. Однако именно этот препарат Минздраву оказался не нужен, и ведомство отказалось заключать контракты с победителями, а также обратилось в Арбитражный суд с иском против ФАС. Чиновники просят признать решения и предписания ФАС незаконными.В своем заявлении Минздрав указывает на то, что цепэгинтерферон альфа-2b, который был изначально указан в тендерной документации, вопреки мнению ФАС нельзя заменить на другое лекарство. Этот препарат дольше оказывает противовирусное действие, реже вызывает аллергические реакции и сразу выпускается в форме раствора, а не порошка для разведения, что обеспечивает его стерильность. Минздрав подчеркивает, что в рецептах, которые врачи выписывают пациентам с гепатитом С, значится лекарство с конкретным действующим веществом. Предоставлять пациентам не тот медикамент, который им рекомендовал доктор, в ведомстве не намерены.Однако в ФАС настаивают, что препараты взаимозаменяемы. В начале марта 2017 года служба выпустила разъясняющее письмо по этому поводу. Как рассказали РБК в управлении контроля социальной сферы и торговли ФАС, этот документ появился после того, как в службу обратилась компания Biocad: в августе 2016 года производитель утверждал, что лекарства, несмотря на разные действующие вещества, могут заменять друг друга. Однако в мае 2017 года Biocad заняла противоположную позицию, о чем уведомила ФАС другим письмом.В пресс-службе Biocad РБК сообщили, что в 2016 компания обратилась в ФАС за разъяснениями о возможном нарушении законодательства о защите конкуренции при закупке препаратов для лечения гепатита С. «В компании были удивлены тем, что при рассмотрении этого запроса ФАС фактически вышла за его рамки и неожиданно признала взаимозаменяемость двух разных препаратов», — указали в Biocad.Ключевые слова: Минздрав









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