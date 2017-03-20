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 Главная / Новости медицины и фармации

23.06.2017 11:06

«Биннофарм» и «Биоком» могут получить льготные займы от ФРП

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление займов фармацевтическим компаниям «Биннофарм» и «Биоком». На развитие бизнеса компании могут получить 101 млн рублей и 245 млн рублей льготного займа соответственно.

Компания «Биннофарм» будет выпускать в московском Зеленограде аэрозольный противовирусный препарат АЭРУС. Препарат позволит эффективно лечить вирусные заболевания, в т.ч. грипп. Стоимость проекта 204,1 млн рублей, из которых 101 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Ставропольская компания «Биоком» планирует нарастить мощность своего завода по производству лекарственных препаратов более чем в 2 раза: с 10-11 млн упаковок до 26 млн упаковок в год. Выпуск 5 новых препаратов запланирован на 2017-2018 годы. Среди них, антидепрессант, противомалярийное средство и средство для лечения аллергии, а также другие лекарства. Стоимость проекта 490 млн рублей, из которых 245 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей пришлось на медицинскую и фармацевтическую отрасль.


Ключевые слова: Фонд развития промышленности, Биннофарм, Биоком


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