Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

23.06.2017 09:03

Спрей от аллергического ринита Фликсоназе* стал безрецептурным

Первый спрей для лечения аллергического ринита Фликсоназе*1  теперь доступен в российских аптеках без рецепта. Спрей Фликсоназе* помогает справиться с симптомами аллергического ринита на 242 часа . Средство не вызывает привыкания и сонливости2.

Аллергия была и остается серьезной проблемой во всем мире. По данным ВОЗ, аллергическими ринитами и риносинуситами страдает более 30% населения планеты3 . В России, согласно исследованию Всемирной аллергологической организации4 , эта цифра составляет около 19%. Аллергия значительно снижает качество жизни, не позволяя заниматься привычными делами и проводить больше времени на свежем воздухе. Спрей Фликсоназе* помогает справиться с самыми распространенными видами аллергии – на пыльцу, пыль, домашних животных и др.

Симптомы аллергии возникают из-за шести разных веществ, которые вырабатываются в организме в ответ на попадание аллергенов в организм. Антигистаминные средства нейтрализуют только одно из этих веществ, тогда как Фликсоназе* блокирует все шесть5 , помогая справиться со следующими симптомами:  
•    насморк
•    заложенность носа;
•    чихание;
•    зуд в носу;
•    слезотечение;
•    зуд в глазах6 .

Фликсоназе* подходит не только взрослым, но и детям от 4 лет. Спрей действует локально, а степень всасываемости в кровь составляет менее 1%2. Теперь Фликсоназе* присвоен безрецептурный статус, и его можно приобрести в любой аптеке.

«Безрецептурный статус спрея Фликсоназе* – прекрасная новость для всех, кто страдает от аллергического ринита. Фликсоназе* поможет справиться с неприятными симптомами», – говорит бренд менеджер Фликсоназе*.   

CHRUS/CHFLX/001417а

Информация о компании ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер
ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер – одна из крупнейших международных компаний на рынке безрецептурных лекарственных препаратов, медицинских изделий и косметических средств повседневного спроса. Наша цель – помочь как можно большему количеству людей по всему миру делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше, используя наши продукты. История компании насчитывает более 160 лет. Нам принадлежат одни из самых популярных в мире брендов, включая Sensodyne®, Вольтарен®, ТераФлю®, Paradontax®, Корега®, Отривин®, и Физиогель®.
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, +7 495 777 98 50
*Товарный знак используется Группой Компаний ГлаксоСмитКляйн
 1.  В классе безрецептурных интраназальных глюкокортикостероидов; ГРЛС, май 2015 г.
 2. Инструкция по применению препарата.
 3.  http://www.eaaci.org/globalatlas/ENT_Atlas_web.pdf
  4. http://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO-White-Book-on-Allergy_web.pdf
  5. Медиаторы аллергического ринита. Марта В. Дж. «Аллергия и клиническая иммунология», 1992; 90, 699-704
 6.  Аллергология и иммунология: национальное руководство / под ред. Р.М. Хаитоваб Н.И. Ильиной, 2009, с. 396—406;
Инструкция по применению препарата, РУ ПN015682/01 от 08.04.2009

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ





Последние новости

22.06.2017 17:10

Более 20% жителей РФ не могут купить необходимые лекарства из-за высокой стоимости

С сентября 2016 года по февраль 2017 года 20% россиян не смогли приобрести лекарственные препараты из-за их высокой цены, еще 26% населения сталкивались с такой же ситуацией за этот же период один-два раза.

22.06.2017 15:23

FDA будет способствовать усилению конкуренции на рынке лекарств

Американское контрольное ведомство намерено изучить и исправить законодательные изъяны, позволяющие производителям оригинальных ЛС  задерживать вывод на рынок дженериков.

22.06.2017 14:07

После легализации аптечный онлайн-рынок в России может вырасти в 1,5 раза

По оценкам экспертов, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей. Удерживает рынок от роста только отсутствие законодательной базы. Сейчас законопроект об интернет-продаже лекарств находится в правительстве.

22.06.2017 13:12

Novartis доказала эффективность канакинумаба в снижении риска ССЗ

Использующийся сегодня для лечения подагры и артрита, препарат канакинумаб успешно прошел КИ как средство для снижения риска серьезных нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

22.06.2017 11:48

«Р-Фарм» продала права на биоаналог цетуксимаба американской компании

Подразделение в США российской «Р-Фарм» подписало соглашение о передаче американской Aspyrian прав на разработку и коммерциализацию биоаналога цетуксимаба, предназначенного для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи, на территории США. Российские права на разработку по-прежнему останутся у «Р-Фарм».

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks