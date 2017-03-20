Спрей от аллергического ринита Фликсоназе* стал безрецептурным

CHRUS/CHFLX/001417а

Информация о компании ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер

ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер – одна из крупнейших международных компаний на рынке безрецептурных лекарственных препаратов, медицинских изделий и косметических средств повседневного спроса. Наша цель – помочь как можно большему количеству людей по всему миру делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше, используя наши продукты. История компании насчитывает более 160 лет. Нам принадлежат одни из самых популярных в мире брендов, включая Sensodyne®, Вольтарен®, ТераФлю®, Paradontax®, Корега®, Отривин®, и Физиогель®.

АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, +7 495 777 98 50



*Товарный знак используется Группой Компаний ГлаксоСмитКляйн

1. В классе безрецептурных интраназальных глюкокортикостероидов; ГРЛС, май 2015 г.

2. Инструкция по применению препарата.

3.

http://www.eaaci.org/globalatlas/ENT_Atlas_web.pdf

4.

http://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO-White-Book-on-Allergy_web.pdf

5. Медиаторы аллергического ринита. Марта В. Дж. «Аллергия и клиническая иммунология», 1992; 90, 699-704

6. Аллергология и иммунология: национальное руководство / под ред. Р.М. Хаитоваб Н.И. Ильиной, 2009, с. 396—406;

Инструкция по применению препарата, РУ ПN015682/01 от 08.04.2009





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Первый спрей для лечения аллергического ринита Фликсоназе*теперь доступен в российских аптеках без рецепта. Спрей Фликсоназе* помогает справиться с симптомами аллергического ринита на 24часа . Средство не вызывает привыкания и сонливостиАллергия была и остается серьезной проблемой во всем мире. По данным ВОЗ, аллергическими ринитами и риносинуситами страдает более 30% населения планеты. В России, согласно исследованию Всемирной аллергологической организации, эта цифра составляет около 19%. Аллергия значительно снижает качество жизни, не позволяя заниматься привычными делами и проводить больше времени на свежем воздухе. Спрей Фликсоназе* помогает справиться с самыми распространенными видами аллергии – на пыльцу, пыль, домашних животных и др.Симптомы аллергии возникают из-за шести разных веществ, которые вырабатываются в организме в ответ на попадание аллергенов в организм. Антигистаминные средства нейтрализуют только одно из этих веществ, тогда как Фликсоназе* блокирует все шесть, помогая справиться со следующими симптомами:• насморк• заложенность носа;• чихание;• зуд в носу;• слезотечение;• зуд в глазахФликсоназе* подходит не только взрослым, но и детям от 4 лет. Спрей действует локально, а степень всасываемости в кровь составляет менее 1%. Теперь Фликсоназе* присвоен безрецептурный статус, и его можно приобрести в любой аптеке.