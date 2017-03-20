Более 20% жителей РФ не могут купить необходимые лекарства из-за высокой стоимости По данным мониторинга РАНХиГС, с сентября 2016 года по февраль 2017 года 20% россиян не смогли приобрести лекарственные препараты из-за их высокой цены, еще 26% населения сталкивались с такой же ситуацией за этот же период один-два раза. Среди наиболее незащищенных групп населения - пенсионеры, инвалиды, беременные и женщины в декретном отпуске,



Как рассказали в РАНХиГС, риски невозможности покупки лекарств из-за недостатка средств наиболее высоки среди россиян, имеющих низкие доходы (среди них 31–39% часто не могли позволить себе необходимые препараты), среди женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми (30%) и лиц старше 60 лет (27%). По данным Росстата, в России наблюдается «стареющая структура населения»: к концу 2017 года доля людей старше 60 лет составит 19,4%, в 2020-м — 20,7%.



При этом, по данным ФОМ, в мае 2017 года доля граждан, отмечающих, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов (36% против 44 и 45%). 10% опрошенных сказали, что их благосостояние улучшилось. Больше половины (54%) отметили, что за последний год оно не изменилось.



Эксперт «Общероссийского народного фронта» Разиет Натхо рассказала «Известиям», что одна из причин сложившейся ситуации – монетизация льгот, в том числе лекарственного обеспечения. Многие граждане выбрали денежный пакет вместо социального, что оказалось в итоге невыгодно.



Ключевые слова: По данным мониторинга РАНХиГС, с сентября 2016 года по февраль 2017 года 20% россиян не смогли приобрести лекарственные препараты из-за их высокой цены, еще 26% населения сталкивались с такой же ситуацией за этот же период один-два раза. Среди наиболее незащищенных групп населения - пенсионеры, инвалиды, беременные и женщины в декретном отпуске, пишут «Известия» Как рассказали в РАНХиГС, риски невозможности покупки лекарств из-за недостатка средств наиболее высоки среди россиян, имеющих низкие доходы (среди них 31–39% часто не могли позволить себе необходимые препараты), среди женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми (30%) и лиц старше 60 лет (27%). По данным Росстата, в России наблюдается «стареющая структура населения»: к концу 2017 года доля людей старше 60 лет составит 19,4%, в 2020-м — 20,7%.При этом, по данным ФОМ, в мае 2017 года доля граждан, отмечающих, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов (36% против 44 и 45%). 10% опрошенных сказали, что их благосостояние улучшилось. Больше половины (54%) отметили, что за последний год оно не изменилось.Эксперт «Общероссийского народного фронта» Разиет Натхо рассказала «Известиям», что одна из причин сложившейся ситуации – монетизация льгот, в том числе лекарственного обеспечения. Многие граждане выбрали денежный пакет вместо социального, что оказалось в итоге невыгодно.Ключевые слова: фармрынок









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Более 20% жителей РФ не могут купить необходимые лекарства из-за высокой стоимости С сентября 2016 года по февраль 2017 года 20% россиян не смогли приобрести лекарственные препараты из-за их высокой цены, еще 26% населения сталкивались с такой же ситуацией за этот же период один-два раза.

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