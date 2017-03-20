После легализации аптечный онлайн-рынок в России может вырасти в 1,5 раза По оценкам экспертов, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей, сообщает



«Совокупный объем этого бизнеса (продажи лекарств через интернет), - и легального, и серого - по нашим оценкам, за 2016 год составляет от 20 млрд до 25 млрд рублей. Когда примут поправки в закон, объем рынка, думаю, должен возрасти многократно. В первый год после снятия запрета он может увеличиться на 50%», - рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.



За последние три года объем покупок фармацевтического ассортимента через интернет, как минимум, удвоился, отмечает финансовый директор по фармацевтическим проектам консалтинговой компании IPT Group Юлия Петрищева. Статистика IPT Group отличается от цифр RNC. «Объем продаж фармацевтической продукции через интернет без учета серого рынка в 2016 году составил 11 млрд рублей, из них собственно лекарственных средств - 0,7-1 млрд рублей. В 2015 году объем продаж лекарственных препаратов через интернет составлял порядка 700 млн рублей», - говорит Петрищева.



Практически все серьезные российские аптечные сети запускают онлайн-системы бронирования лекарств. Лидером по оборотам в онлайн-сегменте, согласно данным IPT Group, является проект apteka.ru одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов «Катрен». Доля этого интернет-сервиса составляет порядка 45% исследуемого сегмента рынка.



Действующее на сегодняшний день законодательство запрещает прямую продажу лекарственных препаратов через интернет. В соответствии с законом разрешено заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому.



Минпромторг, курирующий развитие электронной торговли в России, концептуально поддерживает снятие запрета на интернет-торговлю лекарствами, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. «Снятие правовых коллизий и чрезмерных запретов при организации торговли дистанционным способом является одной из задач стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 годы и на период до 2025 года, проект которой мы сейчас дорабатываем», - рассказали в министерстве.



Ключевые слова: По оценкам экспертов, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей, сообщает ТАСС . Удерживает рынок от роста только отсутствие закона. Сейчас законопроект об интернет-продаже лекарств находится в правительстве.«Совокупный объем этого бизнеса (продажи лекарств через интернет), - и легального, и серого - по нашим оценкам, за 2016 год составляет от 20 млрд до 25 млрд рублей. Когда примут поправки в закон, объем рынка, думаю, должен возрасти многократно. В первый год после снятия запрета он может увеличиться на 50%», - рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.За последние три года объем покупок фармацевтического ассортимента через интернет, как минимум, удвоился, отмечает финансовый директор по фармацевтическим проектам консалтинговой компании IPT Group Юлия Петрищева. Статистика IPT Group отличается от цифр RNC. «Объем продаж фармацевтической продукции через интернет без учета серого рынка в 2016 году составил 11 млрд рублей, из них собственно лекарственных средств - 0,7-1 млрд рублей. В 2015 году объем продаж лекарственных препаратов через интернет составлял порядка 700 млн рублей», - говорит Петрищева.Практически все серьезные российские аптечные сети запускают онлайн-системы бронирования лекарств. Лидером по оборотам в онлайн-сегменте, согласно данным IPT Group, является проект apteka.ru одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов «Катрен». Доля этого интернет-сервиса составляет порядка 45% исследуемого сегмента рынка.Действующее на сегодняшний день законодательство запрещает прямую продажу лекарственных препаратов через интернет. В соответствии с законом разрешено заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому.Минпромторг, курирующий развитие электронной торговли в России, концептуально поддерживает снятие запрета на интернет-торговлю лекарствами, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. «Снятие правовых коллизий и чрезмерных запретов при организации торговли дистанционным способом является одной из задач стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 годы и на период до 2025 года, проект которой мы сейчас дорабатываем», - рассказали в министерстве.Ключевые слова: онлайн-аптеки









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После легализации аптечный онлайн-рынок в России может вырасти в 1,5 раза По оценкам экспертов, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей. Удерживает рынок от роста только отсутствие законодательной базы. Сейчас законопроект об интернет-продаже лекарств находится в правительстве.

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