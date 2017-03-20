Novartis доказала эффективность канакинумаба в снижении риска ССЗ Лекарственный препарат канакинумаб компании



В исследовании CANTOS принимали участие более 10 тыс. пациентов на протяжении 6 лет. Согласно плану клинического исследования пациенты проходили лечение канакинумабом (инъекции раз в три месяца) в комбинации со стандартной терапией или получали плацебо + стандартную терапию. Среднее время наблюдения за участниками составляло 3,8 года. В компании заявили, что новый подход статистически значимо сокращает риск серьезных нежелательных сердечно-сосудистых явлений, более подробно результаты будут представлены на одной из научных конференций.



В настоящее время канакинумаб одобрен в ряде стран (в том числе в России) для лечения острого подагрического артрита, ювенильного идиопатического артрита. Данный препарат является полностью человеческим моноклональным антителом IgG1/каппа изотипа к ИЛ-1β.



Ключевые слова: Лекарственный препарат канакинумаб компании Novartis успешно прошел клинические исследования, продемонстрировав эффективность в снижении сердечно-сосудистого риска у пациентов с воспалительным атеросклерозом, перенесших инфаркт.В исследовании CANTOS принимали участие более 10 тыс. пациентов на протяжении 6 лет. Согласно плану клинического исследования пациенты проходили лечение канакинумабом (инъекции раз в три месяца) в комбинации со стандартной терапией или получали плацебо + стандартную терапию. Среднее время наблюдения за участниками составляло 3,8 года. В компании заявили, что новый подход статистически значимо сокращает риск серьезных нежелательных сердечно-сосудистых явлений, более подробно результаты будут представлены на одной из научных конференций.В настоящее время канакинумаб одобрен в ряде стран (в том числе в России) для лечения острого подагрического артрита, ювенильного идиопатического артрита. Данный препарат является полностью человеческим моноклональным антителом IgG1/каппа изотипа к ИЛ-1β.Ключевые слова: Novartis









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