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 Главная / Новости медицины и фармации

22.06.2017 13:12

Novartis доказала эффективность канакинумаба в снижении риска ССЗ

Лекарственный препарат канакинумаб компании Novartis успешно прошел клинические исследования, продемонстрировав эффективность в снижении сердечно-сосудистого риска у пациентов с воспалительным атеросклерозом, перенесших инфаркт.

В исследовании CANTOS принимали участие более 10 тыс. пациентов на протяжении 6 лет. Согласно плану клинического исследования пациенты проходили лечение канакинумабом (инъекции раз в три месяца) в комбинации со стандартной терапией или получали плацебо + стандартную терапию. Среднее время наблюдения за участниками составляло 3,8 года. В компании заявили, что новый подход статистически значимо сокращает риск серьезных нежелательных сердечно-сосудистых явлений, более подробно результаты будут представлены на одной из научных конференций.

В настоящее время канакинумаб одобрен в ряде стран (в том числе в России) для лечения острого подагрического артрита, ювенильного идиопатического артрита. Данный препарат является полностью человеческим моноклональным антителом IgG1/каппа изотипа к ИЛ-1β.

Ключевые слова: Novartis


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