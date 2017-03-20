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 Главная / Новости медицины и фармации

22.06.2017 11:48

«Р-Фарм» продала права на биоаналог цетуксимаба американской компании

Американское подразделение российской компании «Р-Фарм» подписало соглашение о передаче американской Aspyrian Therapeutics Inc. права на использование молекулы производства «Р-фарма», пишут «Ведомости». Стоимость сделки стороны не разглашают.

Гендиректр «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что права на инновационную молекулу в России останутся у «Р-Фарм», Aspyrian станет их владельцем только на территории США. Речь идет об экспериментальном биоаналоге цетуксимаба, находящемся на второй фазе клинических исследований. В первую очередь препарат предназначен для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи.

Aspyrian надеется получить синергетический эффект от использования разработки «Р-фарма», приводят компании в совместном сообщении слова президента Aspyrian Мигеля Гарсиа-Гусмана. Aspyrian разработает химический конъюгат красителя IR700 и антитела цетуксимаб RM1929, объяснил Игнатьев. Продажа молекулы позволит компании «Р-фарм» заработать на биоаналоге и участвовать в мировых исследованиях жизненно важных лекарств, отметил Игнатьев.

По оценке заместителя гендиректора Stada CIS Ивана Глушкова, это может быть первым в истории случаем, когда российская компания продает собственную молекулу иностранной компании. Скорее всего, это отложенный заработок: когда препарат выйдет на рынок, американская компания начнет платить роялти с продаж, которое может достичь нескольких десятков миллионов долларов в год. Вряд ли «Р-фарм» получил разовую существенную выплату за это соглашение, предполагает Глушков.

Ключевые слова: Р-Фарм, Aspyrian


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