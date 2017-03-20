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 Главная / Новости медицины и фармации

22.06.2017 10:55

ФОМС раскритиковал законопроект об исключение медстраховщиков из системы ОМС

Советник председателя ФФОМС Игорь Селезнев выступил с критикой внесенного в Госдуму законопроекта, содержащего нормы о выведении страховых медицинских организаций из системы обязательного медицинского страхования.

По мнению авторов законопроекта, сегодня функция страховых организаций - это посредничество между государством и госучреждениями здравоохранения. Но эта же обязанность есть и у территориальных фондов ОМС. Кроме того, по мнению авторов, попытка придать страховым компаниям статус защитников пациентов является ошибочной. Если документ будет одобрен, то страховщики больше не смогут выдавать медполисы, а финансовые потоки из территориальных фондов ОМС пойдут напрямую в больницы и поликлиники без посредничества страховых организаций.

Селезнев подчеркнул, что законопроект является одной из законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы, о которой авторы, как правило, имеют не полное и не совсем верное представление, – о том, как это устроено и работает на самом деле.

По его словам, страховые медицинские компании являются важнейшим звеном пациентоориентированной системы здравоохранения, первичным элементом персонифицированной медицинской помощи, начинающейся с получения полиса ОМС.

«Конечно, новые механизмы индивидуальной, адресной работы с застрахованными гражданами требуют настройки. Мы работаем над этим вместе со страховыми компаниями. И эта работа будет продолжаться. Но уже сейчас понятно, что стратегическое направление развития системы обязательного медицинского страхования выбрано верное», - отметил Селезнев.

Он напомнил, что за прошлый год страховыми компаниями создано почти сто контакт-центров, подготовлено свыше 6,5 тыс. страховых представителей. Более 90% проблем застрахованных по ОМС решается при первом обращении на горячую линию СМО. «Мы видим рост доверия населения к такому институту как страховой представитель, который как раз напрямую помогает конкретному застрахованному в устранении возникших проблем. Количество обращений на «горячие линии» выросло более чем на 20% - с 482,9 тысяч в 1 квартале 2016 года до 587,4 тысяч за аналогичный период 2017 года», - сказал советник председателя ФФОМС.

Также Селезнем озвучил суммы, направляемые на содержание страховых медицинских компаний: В 2015 году расходы страховых компаний, работающих в обязательном медицинском страховании, составили 15,1 млрд руб., в 2016 г. меньше - 14,8 млрд рублей. В относительных показателях это 1% и 0,95% от объема выделяемых на оплату медицинской помощи средств соответственно.

Ключевые слова: ОМС, ФФОМС, законопроект


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