Главная / Новости медицины и фармации Первая Градская проведёт для москвичей Школу пациента 24 июня 2017 года в 11:00 часов в Городской клинической больнице №1 им. Пирогова состоится занятие Школы для пациентов с болезнью Бехтерева. Организаторами выступили главный ревматолог Москвы Евгений Жиляев, Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова и Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева. Занятия Школы Общество проводит регулярно в разных регионах России. В Москве занятие школы станет вторым.



Школа пациентов – один из основных проектов, реализуемых Обществом взаимопомощи при болезни Бехтерева при активном участии московского Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насонова. Теперь круг экспертной поддержки Школы значительно расширен благодаря поддержке Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова.



В среднем за год участие в работе Школы принимают 6 регионов России. С начала 2017 года выездные занятия школы прошли в Воронеже и Уфе, запланированы выездные занятия в Санкт-Петербурге, Новгороде, Чебоксарах, Владивостоке, Краснодаре. Благодаря Школе пациенты с ревматическими заболеваниями имеют возможность встретиться с ведущими специалистами, получить консультации о методах лечения, самодиагностики, научиться эффективным способам профилактики обострений, а также обсудить организации системы лекарственного обеспечения и решения своих проблем.



География Школы для пациентов с болезнью Бехтерева обширна, но в столице её занятия проходят нечасто. Организаторы стремятся сделать более доступными профессиональную помощь и актуальную информацию для регионов, где доля пациентов с ревматическими заболеваниями сопоставима со столицей, но нет или недостаточно специализированных центров.



Перед участниками Школы для пациентов с болезнью Бехтерева в ГКБ №1 им. Пирогова выступят ведущие специалисты в своей области. Евгений Жиляев, профессор кафедры ревматологии ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава РФ расскажет о ситуации с лечением и профилактикой болезни Бехтерева в Москве и области. О современных подходах к лечению заболевания пациентам расскажет Евгения Шмидт, к.м.н., заведующая ревматологическим отделением ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ. Более узкой темы, связанной с влиянием болезни на зрение, будет посвящено выступление Елены Ваховой, к.м.н., старшего научного сотрудника Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.



Специалисты коснутся темы особенностей заболевания и лекарственной терапии, диспансерного наблюдения, необходимости и эффективности различных видов терапии, а также ответят на вопросы. Президент Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева Алексей Ситало представит программы общества, в том числе расскажет о разработке специального курса лечебной физкультуры. Болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилит (АС) – одно из ревматических заболеваний, диагностируемое чаще всего на поздней стадии. Как правило, при сочетании терапии и правильном отношении к своему здоровью и образу жизни, пациенты могут сохранять возможность активной жизни и трудоспособность. Задача Школы - объяснить особенности заболевания, дать навыки здорового образа жизни и специальной лечебной физкультуры. Таким образом, пациенты надолго сохраняют возможность вести активную жизнь без существенных ограничений, улучшить качество жизни. Такой видит свою цель Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.



Занятие Школы для пациентов: 24 июня 2017 г. 11:00 часов Аудитория им. Готье, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, д. 8, территория А).



Вход для участия в Школе пациентов свободный. Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте www.bbehtereva.ru





О болезни Бехтерева

Анкилозирующий спондилит – хроническое аутоиммунное заболевание, одно из ревматологических заболеваний. По официальной статистике, в России насчитывается более 100 тыс. пациентов с этим заболеванием. В 2012 году при обследовании российских пациентов с болезнью Бехтерева было выявлено, что стойкая утрата трудоспособности наступала в среднем через 15 лет после начала болезни, а средний возраст получения инвалидности составил 46,3 года. В Европе АС диагностирован у 1,7 миллиона человек.







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