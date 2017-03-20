Глубокая стимуляция мозга перспективна в терапии хронической боли

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Главная / Новости медицины и фармации
21.06.2017 17:29
Глубокая стимуляция мозга перспективна в терапии хронической болиСогласно результатам первого клинического исследования, глубокая стимуляция мозга может эффективно справляться с постинсультным болевым синдромом. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Neurology.
Проспективное двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое перекрестное клиническое исследование прошло в Кливлендской клинике при участии 10 пациентов, испытывающих хронические боли из-за постинсультного болевого синдрома. Пациентам была проведена билатеральная имплантация электродного массива, ведущего через переднюю ножку внутренней капсулы в вентральный стриатум. Через месяц пациенты были рандомизированы в группу активной стимуляции или симуляции. Спустя три месяца пациенты из группы симуляции были включены в группу активной стимуляции. После завершение 6-месячного периода маскирования данных, все участники КИ в течение 18 месяцев наблюдались при условии активного глубокой стимуляции мозга
Хотя в исследовании не удалось достигнуть ни первичных (сокращение болевого синдрома на 50% у 50% пациентов), ни вторичных конечных точек, авторы работы отметили перспективность применения метода глубокой стимуляции мозга в терапии хронического болевого синдрома. По оценкам исследователей, данный метод помогает снизить выраженность депрессии, беспокойства и, как следствие, повышает качество жизни.
Ключевые слова: болевой синдром, клинические исследования
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