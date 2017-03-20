Глубокая стимуляция мозга перспективна в терапии хронической боли Согласно результатам первого клинического исследования, глубокая стимуляция мозга может эффективно справляться с постинсультным болевым синдромом. Исследование было опубликовано в журнале



Проспективное двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое перекрестное клиническое исследование прошло в Кливлендской клинике при участии 10 пациентов, испытывающих хронические боли из-за постинсультного болевого синдрома. Пациентам была проведена билатеральная имплантация электродного массива, ведущего через переднюю ножку внутренней капсулы в вентральный стриатум. Через месяц пациенты были рандомизированы в группу активной стимуляции или симуляции. Спустя три месяца пациенты из группы симуляции были включены в группу активной стимуляции. После завершение 6-месячного периода маскирования данных, все участники КИ в течение 18 месяцев наблюдались при условии активного глубокой стимуляции мозга



Хотя в исследовании не удалось достигнуть ни первичных (сокращение болевого синдрома на 50% у 50% пациентов), ни вторичных конечных точек, авторы работы отметили перспективность применения метода глубокой стимуляции мозга в терапии хронического болевого синдрома. По оценкам исследователей, данный метод помогает снизить выраженность депрессии, беспокойства и, как следствие, повышает качество жизни.





Ключевые слова: клинические исследования Согласно результатам первого клинического исследования, глубокая стимуляция мозга может эффективно справляться с постинсультным болевым синдромом. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Neurology Проспективное двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое перекрестное клиническое исследование прошло в Кливлендской клинике при участии 10 пациентов, испытывающих хронические боли из-за постинсультного болевого синдрома. Пациентам была проведена билатеральная имплантация электродного массива, ведущего через переднюю ножку внутренней капсулы в вентральный стриатум. Через месяц пациенты были рандомизированы в группу активной стимуляции или симуляции. Спустя три месяца пациенты из группы симуляции были включены в группу активной стимуляции. После завершение 6-месячного периода маскирования данных, все участники КИ в течение 18 месяцев наблюдались при условии активного глубокой стимуляции мозгаХотя в исследовании не удалось достигнуть ни первичных (сокращение болевого синдрома на 50% у 50% пациентов), ни вторичных конечных точек, авторы работы отметили перспективность применения метода глубокой стимуляции мозга в терапии хронического болевого синдрома. По оценкам исследователей, данный метод помогает снизить выраженность депрессии, беспокойства и, как следствие, повышает качество жизни.Ключевые слова: болевой синдром









Последние новости



Глубокая стимуляция мозга перспективна в терапии хронической боли Хотя в исследовании не удалось достигнуть ни первичных (сокращение болевого синдрома на 50% у 50% пациентов), ни вторичных конечных точек, авторы работы отметили перспективность применения метода глубокой стимуляции мозга в терапии хронического болевого синдрома.

Рецептурные лекарства не войдут в законопроект об онлайн-аптеках На первом этапе лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, не будут включены в законопроект об интернет-продажах ЛС, который сейчас дорабатывается Минздравом. Однако в дальнейшем они, возможно, войдут в законопроект, рассказала руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина.

Merck KGaA создала новую компанию для исследований в области иммунотерапии рака Merck KGaA совместно с британской Cancer Research Technology организовали новую компанию iOnctura. Целью организации станет выявление слабых сторон локальной иммуносупрессию, обеспечиваемой микроокружением опухоли, которая способствует ускользанию новообразования от иммунного контроля со стороны организма.

Страховые медорганизации могут быть исключены из ОМС Госдума рассмотрит законопроект об исключении страховых медицинских организаций из системы ОМС. По мнению авторов документа, попытка придать страховым компаниям статус защитников пациентов является ошибочной.