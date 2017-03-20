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 Главная / Новости медицины и фармации

21.06.2017 15:38

Рецептурные лекарства не войдут в законопроект об онлайн-аптеках

Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту врача, на первом этапе не будут включены в законопроект об интернет-продажах ЛС, рассказала ТАСС руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина. Соответствующий законопроект в настоящее время дорабатывается Министерством здравоохранения.

«Мы ожидали (что Госдума рассмотрит проект в осеннюю сессию - прим. ТАСС), но у нас были замечания главного правового управления, касающиеся преждевременности введения нормы о реализации электронным способом рецептурных лекарственных препаратов. Пока было принято решение остановиться на том, что это препараты, которые реализованы могут быть без рецепта», - отметила Максимкина, добавив, что в дальнейшем в законопроект могут быть включены и рецептурные лекарства.

Она отметила, что принципиальным в законопроекте является момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии

«Хотелось бы, чтобы наше законодательство легализовало в полной мере цивилизованную продажу лекарств», - добавила глава департамента. Максимкина также подчеркнула, что на данный момент бронирование лекарственных препаратов через с тем, чтобы потом оплатить и забрать их в определенной аптеке, не противоречит законодательству.

Ключевые слова: онлайн-аптеки, Минздрав, рецептурные ЛС


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