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Главная / Новости медицины и фармации
21.06.2017 15:06
Опубликована итоговая научная программа III Петербургского Международного онкологического Форума «Белые Ночи»Приглашаем Вас принять участие в III Петербургском Международном онкологическом Форуме «Белые Ночи», который состоится с 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге.
Форум отличается мультидисциплинарной направленностью, интерактивным форматом и высоким уровнем приглашенных спикеров.
В рамках Форума состоятся прекурсы, сессии, симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, а так же экспертные дискуссии. Стоит отметить, что участники мероприятия смогут посетить Профильную комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи.
Посмотреть итоговую научную программу Вы можете здесь.
Обращаем внимание, что пройти регистрацию Вы сможете на месте проведения Форума.
По вопросам участия в Форуме обращайтесь:
Екатерина Демурина
Телефон: +7 (495) 646-01-55 доб. 202
E-mail: forum-onco@ctogroup.ru
Ключевые слова: анонс
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