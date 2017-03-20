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 Главная / Новости медицины и фармации

21.06.2017 14:45

Merck KGaA создала новую компанию для исследований в области иммунотерапии рака

Фармпроизводитель Merck KGaA совместно с Cancer Research Technology (коммерческое подразделение London’s Cancer Research U.K.) создали новую компанию iOnctura, которая будет специализировать в сфере разработки иммунотерапевтических лекарственных препаратов для борьбы со злокачественными новообразованиями.

В портфолио новой компании вошли два актива Merck и три актива Cancer Research Technology. Управление инвестициями взял на себя корпоративный венчурный фонд компании Merck, также германский фармпроизводитель предоставит iOnctura начальный капитал.

По словам создателей iOnctura, ее целью станет выявление слабых сторон локальной иммуносупрессию, обеспечиваемой микроокружением опухоли, которая способствует ускользанию новообразования от иммунного контроля со стороны организма. Такой подход позволит максимизировать терапевтический потенциал ингибиторов иммунных контрольных точек.

Ключевые слова: Merck KGaA, иммунотерапия


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