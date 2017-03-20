Стартует второй этап кампании #зажгилучсвета

21 июня 2017 г. в России стартует второй этап социальной кампании #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА, в рамках которого еще 1000 женщин смогут пройти тестирование на определение наследственного риска развития рака яичников.



#ЗАЖГИЛУЧСВЕТА – первый масштабный проект в России, цель которого заключается в повышении уровня знаний о раке яичников у здоровых женщин. На первом этапе кампании лимит по количеству бесплатных тестирований был исчерпан уже на четвертый день работы сайта зажгилучсвета.рф , что говорит о высоком уровне востребованности и необходимости проведения генетических исследований. В связи с этим организаторы и партнеры кампании #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА приняли единогласное решение – организовать прохождение тестирования со скидкой в размере 80%. Это решение позволит еще 1000 женщин проверить у себя наличие наследственного риска развития рака яичников.



Для участия в акции нужно зайти на сайт зажгилучсвета.рф и пройти тест для предварительного определения риска развития наследственного рака яичников. По его результатам женщины с повышенным генетическим риском злокачественных новообразований смогут пройти молекулярно-генетическое тестирование на выявление мутации генов BRCA1/2 в лабораториях партнера кампании. Стоимость исследования с учетом скидки составит 950 рублей. По итогам тестирования женщины с выявленными мутациями генов BRCA1/2 получат брошюру с рекомендациями, разработанными экспертами Российского общества клинической онкологии, а также возможность получить дополнительную информацию от специалистов-генетиков, принимающих участие в проекте.



В России рак яичников занимает 3-е место по заболеваемости и 1-е место по уровню смертности среди всех злокачественных новообразований женской половой системы. Ежегодно этот диагноз ставится примерно 13 000 женщин, при этом у большинства из них заболевание диагностируется на поздних стадиях. Одной из возможностей выявления заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, является тщательное медицинское наблюдение женщин, у которых выявлена генетическая предрасположенность к развитию злокачественных новообразований. Данная предрасположенность обусловлена наличием мутаций генов BRCA1/2, которые выявляются с помощью молекулярно-генетического тестирования.



Кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА объединила большое количество участников из разных областей. Партнерами проекта стали: Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), ФГБНУ «МГНЦ», Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», клинико-диагностические лаборатории KDL, группа компаний «ДНК-технология».

