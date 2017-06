Главная / Новости медицины и фармации Американский провайдер медицинских услуг UPMC рассматривает возможность участия в Московском Международном Медицинском Кластере UPMC, всемирно известный провайдер медицинских услуг из США, посетил Россию по приглашению генерального директора Фонда Международного Медицинского Кластера Михаила Югая.



Фонд ММК представил UPMC International, подразделению головной компании UPMC, концепцию Московского Международного Медицинского Кластера (МММК). Стороны обсудили возможности создания на территории МММК медицинской клиники и реализации образовательных программ для российских врачей.



После рабочей встречи для представителей UPMC International команда Фонда ММК провела экскурсию на первый объект МММК – клинико-диагностический центр, который планируется открыть для пациентов в начале следующего года, а также показала инфраструктуру Инновационного центра «Сколково», которая будет доступна и для резидентов МММК.



Во время посещения ИЦ «Сколково» Фонд ММК и UPMC International провели встречу с представителем Сколковского института науки и технологий (Сколтех), на которой обсудили возможности синергии в рамках научных и клинических исследовательских проектов.



UPMC International предоставляет медицинские и управленческие услуги совместно с партнерами в 12 странах мира на 4 континентах. Также у UPMC существует отдельное подразделение, UPMC Enterprises, которое занимается инновационными разработками и их коммерческим внедрением.



Команда UPMC убеждена, что каждый должен иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию в своей собственной стране или регионе: ежегодно около 200 000 россиян уезжают на лечение за рубеж, при этом Москва имеет все необходимое не только для того, чтобы предоставлять медицинскую помощь своим жителям, но и для того, чтобы стать центром для лечения пациентов со всего мира. UPMC заинтересован в развитии бизнеса в России за счет тех возможностей, которые предоставляет уникальный правовой статус МММК для медицинских учреждений стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2015 году был издан Федеральный закон №160-ФЗ «О международном медицинском кластере», который разрешает лучшим медицинским клиникам из стран ОЭСР оказывать медицинскую помощь по своим стандартам, применять препараты и оборудование на территории кластера без получения разрешительных документов в РФ, если они имеют подтверждающие документы в своей стране.



UPMC ― известный во всем мире поставщик услуг в области здравоохранения и страхования, расположенный в Питтсбурге, США. Стоимость компании составляет 14 млрд. долларов США. UPMC создает новые модели оказания медицинской помощи, соответствующие принципам пациенто-центричности, экономической эффективности и ответственности. Вклад UPMC в развитие местных сообществ оценивается в 900 млн долларов США в год, что включает в себя оказание медицинской помощи наиболее уязвимым группам граждан. Будучи крупнейшей НГО в Пенсильвании, UPMC объединяет 65 000 сотрудников, более 25 больниц, 600 кабинетов врачей и амбулаторий. В UPMC также входит подразделение, оказывающее услуги в области страхования, клиентами которого являются более 3,2 млн человек, что делает его крупнейшим поставщиком услуг в области медицинского страхования и страхования психического здоровья в западной Пенсильвании. UPMC аффилирован со Школой медицинских наук при Питтсбургском университете и занимает 12 место в ежегодном рейтинге лучших клиник Honor Roll of America’s Best Hospitals по версии U.S. News&World Report. UPMC оказывает высококлассную медицинскую помощь по 15 специализациям: онкология, кардиология/кардиохирургия, эндокринология, отоларингология, гастроэнтерология, гинекология, гериатрия, нефрология, неврология и нейрохирургия, офтальмология, ортопедическая хирургия, психиатрия, пульмонология, реабилитация, ревматология, урология.



«Мы в UPMC убеждены, что каждый человек должен иметь доступ к качественной медицинской помощи без необходимости выезжать за пределы своей страны или региона. Это убеждение побуждает нас делиться своим клиническим, технологическим и управленческим опытом и знаниями с партнерами по всему миру, предлагая кастомизированные решения, чтобы от этого получали пользу как пациенты, так и целые регионы», ― отметил Чарльз Э. Богоста, президент UPMC International.



«МММК призван собрать на одной территории целый ряд ведущих медицинских клиник, которые обеспечат трансферт лучших мировых знаний, опыта и технологий в российскую систему здравоохранения. UPMC входит в число признанных лидеров не только в сфере оказания медицинских услуг, но и в области проведения клинических исследований, поэтому для нас крайне важен интерес к кластеру организаций подобного уровня. В феврале мы начали международное роуд-шоу по привлечению инвесторов и операторов. На данный момент мы ведем переговоры с 20 медицинскими и образовательными организациями из Израиля, Австрии, Италии, Германии, Франции, Испании, США и Южной Кореи», ― прокомментировал Михаил Югай, генеральный директор Фонда ММК.



Московский Международный Медицинский Кластер создан Правительством Москвы на 57 га территории Инновационного центра «Сколково». Правительство Москвы инвестирует в строительство пилотных объектов кластера и создание сопутствующей инфраструктуры. Первый объект кластера ― клинико-диагностический центр ― будет открыт для пациентов в начале 2018 года. На территории МММК будет также построена многопрофильная клиника и более десятка специализированных клиник – центров передового опыта ― по критичным для РФ направлениям медицинской деятельности: онкология, кардиология, ортопедия, многопрофильная реабилитация, детские заболевания, неврология и др.



