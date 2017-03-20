Страховые медорганизации могут быть исключены из ОМС

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Главная / Новости медицины и фармации
21.06.2017 13:40
Страховые медорганизации могут быть исключены из ОМСВ Государственную думу внесен законопроект об исключении страховых медицинских организаций из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Если проект закона будет одобрен, то страховщики больше не смогут выдавать медполисы, а финансовые потоки из территориальных фондов ОМС пойдут напрямую в больницы и поликлиники без посредничества страховых организаций, пишет «Российская газета».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня функция страховых организаций - это посредничество между государством и госучреждениями здравоохранения. Но эта же обязанность есть и у территориальных фондов ОМС. Кроме того, по мнению авторов, попытка придать страховым компаниям статус защитников пациентов является ошибочной. «Достаточно представить эту ситуацию в реальном секторе страхования, где, например, страховщик КАСКО защищает права застрахованного. Не может продавец защищать права потребителя, как и страховщик не может защищать интересы застрахованного, в частности, от самого себя», - говорится в пояснительной записке.
Парламентарии отмечают, что за 20 с лишним лет, несмотря на наличие полномочий по защите прав застрахованных, страховые организации эту задачу не решили и решить не смогут, потому что тут есть прямой конфликт интересов: увеличение объемов и качества помощи, в которых заинтересованы пациенты и врачи, прямо противоречит интересам страховщика по сокращению расходов.
Ключевые слова: ОМС, страховые компании, Госдума, законопроект
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