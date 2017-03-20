BIOCAD сфокусируется на экспорте трастузумаба

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Главная / Новости медицины и фармации
21.06.2017 12:19
BIOCAD сфокусируется на экспорте трастузумабаБиотехнологическая компания BIOCAD временно сделает упор на поставках противоопухолевого трастузумаба на международные рынке. Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании BIOCAD на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний, отмечает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.
В компании подчеркнули, что все контракты в России, заключенные на поставку биоаналога трастузумаба и других препаратов, произведенных компанией BIOCAD, будут выполнены в срок и в полном объеме.
В последнее время существенно вырос спрос на препараты BIOCAD в Шри-Ланке, Вьетнаме, начались поставки лекарственных препаратов в Марокко, и ожидается старт работ по обеспечению препаратами российского производства партнеров в Венесуэле.
Сейчас экспортные контракты в структуре выручки биотехнологической компании BIOCAD занимают более 10%. По плану, в течение 7-8 лет эта доля вырастет до 50%. Работа на международном рынке – одна из стратегических целей компании BIOCAD. Компания уже работает с партнерами из более чем 40 стран Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.
Ключевые слова: BIOCAD, экспорт
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