BIOCAD сфокусируется на экспорте трастузумаба Биотехнологическая компания BIOCAD временно сделает упор на поставках противоопухолевого трастузумаба на международные рынке. Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании BIOCAD на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний, отмечает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.



В компании подчеркнули, что все контракты в России, заключенные на поставку биоаналога трастузумаба и других препаратов, произведенных компанией BIOCAD, будут выполнены в срок и в полном объеме.



В последнее время существенно вырос спрос на препараты BIOCAD в Шри-Ланке, Вьетнаме, начались поставки лекарственных препаратов в Марокко, и ожидается старт работ по обеспечению препаратами российского производства партнеров в Венесуэле.



Сейчас экспортные контракты в структуре выручки биотехнологической компании BIOCAD занимают более 10%. По плану, в течение 7-8 лет эта доля вырастет до 50%. Работа на международном рынке – одна из стратегических целей компании BIOCAD. Компания уже работает с партнерами из более чем 40 стран Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.



Ключевые слова: экспорт Биотехнологическая компания BIOCAD временно сделает упор на поставках противоопухолевого трастузумаба на международные рынке. Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании BIOCAD на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний, отмечает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.В компании подчеркнули, что все контракты в России, заключенные на поставку биоаналога трастузумаба и других препаратов, произведенных компанией BIOCAD, будут выполнены в срок и в полном объеме.В последнее время существенно вырос спрос на препараты BIOCAD в Шри-Ланке, Вьетнаме, начались поставки лекарственных препаратов в Марокко, и ожидается старт работ по обеспечению препаратами российского производства партнеров в Венесуэле.Сейчас экспортные контракты в структуре выручки биотехнологической компании BIOCAD занимают более 10%. По плану, в течение 7-8 лет эта доля вырастет до 50%. Работа на международном рынке – одна из стратегических целей компании BIOCAD. Компания уже работает с партнерами из более чем 40 стран Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.Ключевые слова: BIOCAD









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BIOCAD сфокусируется на экспорте трастузумаба Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании BIOCAD на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний, отмечает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

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