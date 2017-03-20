Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

21.06.2017 11:52

IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

Команда infor-media Russia приглашает вас принять участие IX Международной конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?» 3 октября, Лотте Отель Москва.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?


Мы гордимся тем, что конференция стала главным осенним событием для встречи ВСЕГО ФАРМСООБЩЕСТВА для разработки стратегии развития на следующий год!
3D ОБЗОРЫ. Драйверы роста фармацевтического рынка. Свет в конце тоннеля?
CASE STUDY. Практический опыт как международных, так и российских компаний.
10+ ДИСКУССИОНЫХ ПАНЕЛЕЙ: системное видение + новые идеи.
ГОСТИННАЯ ФАРМВЕСТНИКА. ТРИ интервью со специальными гостями конференции.
HIT! Интерактивный формат и максимум NETWORKING OPPORTUNITY. Круглые столы и дискуссии без цензуры!

У НАС ЗДЕСЬ СВОЯ АТМОСФЕРА!


Фарм. меню конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»:


- IN FOCUS. Экспорт российской фармпродукции: новый вектор развития отечественных компаний? M&A и инвестиции в российский фармацевтический рынок.
- HOT TOPICS! Закон и бизнес risk-sharing и price volume: варианты реализации механизма на фармрынке.
- ПОД ПРИЗМОЙ. Маркировка лекарственных средств – промежуточные итоги пилотного проекта.
- Бюджетный фармацевтический рынок: изменение правил игры и приоритет отечественным компаниям?
- МАРКЕТИНГ БЕЗ ПЫЛИ. Особенности регионального маркетинга.
- ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ РАЙ – ЭТО…КРАЙ. ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ.
- Почему спик до сих пор не работает в фармотрасли?
- Переход на производство по полному циклу: новая реальность или изменение государственной политики?
- ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ. Истории восхождения брендов: перед нами были закрыты двери и нам пророчили короткую жизнь… Как нам удалось оказаться в лидерах продаж?

Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему сильный состав аудитории!
Мы уверены, что нам удастся превзойти Ваши ожидания!

Воспользуйтесь скидкой для «РАННИХ ПТАШЕК» и «ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО»!
Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!

С нетерпением ждем встречи с вами на нашей площадке! Будьте в курсе событий вместе с лучшими!
Подробную информацию о программе, составе спикеров можно найти на сайте: www.what.pharma-conf.ru

Ключевые слова: анонс


Последние новости

21.06.2017 12:19

BIOCAD сфокусируется на экспорте трастузумаба

Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании BIOCAD на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний, отмечает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

21.06.2017 11:00

Ситуация в США повлияет на мировые объемы продаж ЛС

Впервые за 10 лет аналитические компании пересмотрели прогнозируемые глобальные объемы продаж лекарственных препаратов в сторону понижения. В Evaluate Pharma подсчитали, что глобальные продажи ЛС в 2022 году составят 1,06 трлн долларов, а не 1,12 трлн долларов, как прогнозировалось еще год назад.

21.06.2017 10:24

Система соцстрахования готова к внедрению электронных больничных по всей России

Ольга Голодец объявила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России. Внедрение электронного документооборота будет делаться постепенно, в первые несколько лет наряду с электронной версией больничного листа будет иметь хождение и бумажный носитель.

20.06.2017 17:27

В 2016 году в России было открыто 16 новых фармпроизводств

В прошлом году, согласно данным Минпромторга, на территории РФ было запущено 16 фармацевтических производств и 4 производства медицинской промышленности. Также в прошлом году был инициирован целый ряд новых инвестиционных производственных проектов, причем большинство из них при участии иностранных компаний.

20.06.2017 16:05

Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов

Британский фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Management выкупает международного специалиста по проведению клинических исследований Parexel International Corp за 4,5 млрд долларов. С учетом долгов сумма сделки составляет 5 млрд долларов.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks