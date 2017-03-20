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Главная / Новости медицины и фармации
21.06.2017 11:52
IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»Команда infor-media Russia приглашает вас принять участие IX Международной конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?» 3 октября, Лотте Отель Москва.
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Мы гордимся тем, что конференция стала главным осенним событием для встречи ВСЕГО ФАРМСООБЩЕСТВА для разработки стратегии развития на следующий год!
3D ОБЗОРЫ. Драйверы роста фармацевтического рынка. Свет в конце тоннеля?
CASE STUDY. Практический опыт как международных, так и российских компаний.
10+ ДИСКУССИОНЫХ ПАНЕЛЕЙ: системное видение + новые идеи.
ГОСТИННАЯ ФАРМВЕСТНИКА. ТРИ интервью со специальными гостями конференции.
HIT! Интерактивный формат и максимум NETWORKING OPPORTUNITY. Круглые столы и дискуссии без цензуры!
У НАС ЗДЕСЬ СВОЯ АТМОСФЕРА!
Фарм. меню конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»:
- IN FOCUS. Экспорт российской фармпродукции: новый вектор развития отечественных компаний? M&A и инвестиции в российский фармацевтический рынок.
- HOT TOPICS! Закон и бизнес risk-sharing и price volume: варианты реализации механизма на фармрынке.
- ПОД ПРИЗМОЙ. Маркировка лекарственных средств – промежуточные итоги пилотного проекта.
- Бюджетный фармацевтический рынок: изменение правил игры и приоритет отечественным компаниям?
- МАРКЕТИНГ БЕЗ ПЫЛИ. Особенности регионального маркетинга.
- ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ РАЙ – ЭТО…КРАЙ. ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ.
- Почему спик до сих пор не работает в фармотрасли?
- Переход на производство по полному циклу: новая реальность или изменение государственной политики?
- ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ. Истории восхождения брендов: перед нами были закрыты двери и нам пророчили короткую жизнь… Как нам удалось оказаться в лидерах продаж?
Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему сильный состав аудитории!
Мы уверены, что нам удастся превзойти Ваши ожидания!
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Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!
С нетерпением ждем встречи с вами на нашей площадке! Будьте в курсе событий вместе с лучшими!
Подробную информацию о программе, составе спикеров можно найти на сайте: www.what.pharma-conf.ru
Ключевые слова: анонс
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