IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

Команда infor-media Russia приглашает вас принять участие IX Международной конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?» 3 октября, Лотте Отель Москва.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Мы гордимся тем, что конференция стала главным осенним событием для встречидля разработки стратегии развития на следующий год!. Драйверы роста фармацевтического рынка. Свет в конце тоннеля?. Практический опыт как международных, так и российских компаний.: системное видение + новые идеи.интервью со специальными гостями конференции.Интерактивный формат и максимум NETWORKING OPPORTUNITY. Круглые столы и дискуссии без цензуры!

У НАС ЗДЕСЬ СВОЯ АТМОСФЕРА!

Фарм. меню конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»: