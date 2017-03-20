Ситуация в США повлияет на мировые объемы продаж ЛС Прогнозируемые объемы глобальных продаж лекарственных препаратов сократились впервые за десять лет из-за продолжающегося ценового давления на фармацевтическом ранке США, информирует



В Evaluate Pharma подсчитали, что глобальные продажи ЛС в 2022 году составят 1,06 трлн долларов, а не 1,12 трлн долларов, как прогнозировалось еще год назад. Это впервые за 10 лет, когда эксперты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения.



По словам представителя Evaluate Pharma, недовольство правящих кругов США и общественности высокими ценами на новые и даже старые лекарственные препараты начинает сказываться на рынке и прогнозируемых объемах продаж. В аналитической компании в качестве доказательства указывают на низкие продажи дорогостоящих инъекционных гиполипидемических препаратов, таких как эволокумаб и алирокумаб компаний Amgen и Sanofi соответственно.



Ключевые слова: фармрынок, прогноз Прогнозируемые объемы глобальных продаж лекарственных препаратов сократились впервые за десять лет из-за продолжающегося ценового давления на фармацевтическом ранке США, информирует Reuters В Evaluate Pharma подсчитали, что глобальные продажи ЛС в 2022 году составят 1,06 трлн долларов, а не 1,12 трлн долларов, как прогнозировалось еще год назад. Это впервые за 10 лет, когда эксперты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения.По словам представителя Evaluate Pharma, недовольство правящих кругов США и общественности высокими ценами на новые и даже старые лекарственные препараты начинает сказываться на рынке и прогнозируемых объемах продаж. В аналитической компании в качестве доказательства указывают на низкие продажи дорогостоящих инъекционных гиполипидемических препаратов, таких как эволокумаб и алирокумаб компаний Amgen и Sanofi соответственно.Ключевые слова: США









Последние новости



Ситуация в США повлияет на мировые объемы продаж ЛС Впервые за 10 лет аналитические компании пересмотрели прогнозируемые глобальные объемы продаж лекарственных препаратов в сторону понижения. В Evaluate Pharma подсчитали, что глобальные продажи ЛС в 2022 году составят 1,06 трлн долларов, а не 1,12 трлн долларов, как прогнозировалось еще год назад.

Система соцстрахования готова к внедрению электронных больничных по всей России Ольга Голодец объявила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России. Внедрение электронного документооборота будет делаться постепенно, в первые несколько лет наряду с электронной версией больничного листа будет иметь хождение и бумажный носитель.

В 2016 году в России было открыто 16 новых фармпроизводств В прошлом году, согласно данным Минпромторга, на территории РФ было запущено 16 фармацевтических производств и 4 производства медицинской промышленности. Также в прошлом году был инициирован целый ряд новых инвестиционных производственных проектов, причем большинство из них при участии иностранных компаний.

Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов Британский фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Management выкупает международного специалиста по проведению клинических исследований Parexel International Corp за 4,5 млрд долларов. С учетом долгов сумма сделки составляет 5 млрд долларов.