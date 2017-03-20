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 Главная / Новости медицины и фармации

21.06.2017 11:00

Ситуация в США повлияет на мировые объемы продаж ЛС

Прогнозируемые объемы глобальных продаж лекарственных препаратов сократились впервые за десять лет из-за продолжающегося ценового давления на фармацевтическом ранке США, информирует Reuters.

В Evaluate Pharma подсчитали, что глобальные продажи ЛС в 2022 году составят 1,06 трлн долларов, а не 1,12 трлн долларов, как прогнозировалось еще год назад. Это впервые за 10 лет, когда эксперты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения.

По словам представителя Evaluate Pharma, недовольство правящих кругов США и общественности высокими ценами на новые и даже старые лекарственные препараты начинает сказываться на рынке и прогнозируемых объемах продаж. В аналитической компании в качестве доказательства указывают на низкие продажи дорогостоящих инъекционных гиполипидемических препаратов, таких как эволокумаб и алирокумаб компаний Amgen и Sanofi соответственно.

Ключевые слова: США, фармрынок, прогноз


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