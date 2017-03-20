Система соцстрахования готова к внедрению электронных больничных по всей России Вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России, сообщает



«Мы готовы к распространению пилотного режима на всю страну, это будет делаться постепенно, в первые несколько лет наряду с электронной версией больничного листа будет иметь хождение и бумажный носитель», - сказала она. В 2014 году в пилотном режиме в шести регионах России начали выдавать больничные листы в электронном виде, при этом продолжала действовать и система выдачи бумажных больничных листов.



Голодец напомнила, что в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 млн граждан, в выдаче больничных участвуют около 12 тыс. медицинских организаций первичного звена. Ежегодно, по ее словам, выдается порядка 40 млн больничных листов и гражданам выплачивается 331 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности.



В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что преимущества электронного больничного листа состоит, в том числе, в том, что его нельзя потерять или подделать. Как он пояснил, этот документ подтверждается квалифицированной электронной подписью медицинской организации.



Ключевые слова: электронный больничный Вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России, сообщает ТАСС . В настоящее время электронные больничные листы в пилотном режиме используют в шести региона РФ.«Мы готовы к распространению пилотного режима на всю страну, это будет делаться постепенно, в первые несколько лет наряду с электронной версией больничного листа будет иметь хождение и бумажный носитель», - сказала она. В 2014 году в пилотном режиме в шести регионах России начали выдавать больничные листы в электронном виде, при этом продолжала действовать и система выдачи бумажных больничных листов.Голодец напомнила, что в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 млн граждан, в выдаче больничных участвуют около 12 тыс. медицинских организаций первичного звена. Ежегодно, по ее словам, выдается порядка 40 млн больничных листов и гражданам выплачивается 331 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности.В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что преимущества электронного больничного листа состоит, в том числе, в том, что его нельзя потерять или подделать. Как он пояснил, этот документ подтверждается квалифицированной электронной подписью медицинской организации.Ключевые слова: Ольга Голодец









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