Главная / Новости медицины и фармации Сергей Николаевич Иллариошкин: «Возраст-зависимые заболевания мозга становятся новой эпидемией XXI века» 11-13 сентября 2017 г. в Москве, уже в четвертый раз состоится Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений (с международным участием). По традиции это мероприятие станет площадкой для плодотворного диалога среди клиницистов, исследователей в области фундаментальных наук, практикующих врачей, организаторов здравоохранения, представителей пациентских организаций. Ключевые темы IV Конгресса будут касаться таких актуальных проблем, как биомаркеры болезни Паркинсона, эпидемиология и качество жизни, современные формы лекарственных препаратов с различными механизмами и длительностью действия, нейромодуляция и хирургическое лечение расстройств движений, экспериментальные модели. Будут затронуты и фундаментальные аспекты отрасли, в частности – молекулярная основа болезни Паркинсона. О предстоящем событии мы поговорили с его организатором, членом-корреспондентом РАН, профессором Сергеем Николаевичем Иллариошкиным.



– Известно, что болезнью Паркинсона заболевает каждый сотый человек на Земле, достигший 60-ти лет. Причем все чаще этот недуг поражает и относительно молодых людей. Может ли современная медицина повлиять на эту статистику?



– Частота этого заболевания во многом определяется существующими демографическими тенденциями. Боюсь Вас огорчить, но количество людей, пораженных болезнью Паркинсона, будет только возрастать. Современное общество становится обществом долгожителей, а болезнь Паркинсона относится к классическим возраст-зависимым заболеваниям. И речь надо вести не о том, чтобы уменьшить количество пациентов с возрастными болезнями. Это, увы, невозможно. По прогнозам количество пациентов с болезнью Паркинсона увеличится вдвое уже к 2030 году. Мы должны говорить об улучшении помощи: о переводе некоторых симптомов из некурабельных в курабельные, об улучшении качества и продолжительности жизни, о сохранении трудоспособности, о снижении экономических потерь. Мы должны бороться за уменьшение случаев когнитивных нарушений и деменции, за уменьшение тяжести и числа осложнений от терапии. А вот искоренение самой болезни, как и причин, ее вызывающих – дело более отдаленного будущего. Причем, так вопрос может быть поставлен о любом социально значимом заболевании. Чем раньше мы диагностируем заболевание и чем раньше начнется вмешательство, тем больше шансов на то, что наше лечение будет успешным.



– А как вообще появилась идея организовать Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений?



– Началось все в 2008 году, когда было создано Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. В него вошли наиболее активные ученые, занимающиеся этой проблемой. А что касается идеи проведения научно-практических конгрессов, на которых обсуждают самые топовые и горячие новости о болезни Паркинсона, она появилась чуть позже. Мы хорошо понимаем, что именно на таких больших мероприятиях проходит смотр достижений мировой и российский науки. Три предыдущих Конгресса прошли с большим успехом. Конгресс стал заметным мероприятием на научно-практической карте в области неврологии в нашей стране.



– Чем живет сейчас «Общество по изучению болезни Паркинсона и расстройствам движения»?



– У него весьма насыщенная жизнь. Мы проводим огромное количество образовательных мероприятий для врачей. Среди заслуг Общества – составление научных программ, обобщение передового опыта лечения двигательных расстройств, ведение регистра болезни Паркинсона. Раз в квартал мы выпускаем специальный информационный бюллетень. Кроме того, периодически принимаем зарубежных коллег, которые проводят семинары и конференции в России. Мы всячески поддерживаем деятельность партнерских пациентских организаций. Одна из целей врачебного сообщества, к которому принадлежу я и мои коллеги – донести адаптированную информацию о болезни Паркинсона до наших пациентов и членов их семей. Мы рассказываем людям о том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз – болезнь Паркинсона: как правильно питаться, какой режим физических нагрузок выбрать и так далее. Стараемся донести сведения о том, как найти нужного специалиста и в каких регионах есть специализированные центры для лиц, страдающих возрастными двигательными нарушениями. Как показывает опыт, наша деятельность в этом направлении очень важна и необходима.



– Уже Первый Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений выявил огромный интерес со стороны врачей. В чем причина успеха?



– Немаловажный фактор востребованности Конгресса – высокий уровень развития в нашей стране того направления неврологии, которое направлено на изучение болезни Паркинсона и двигательных нарушений. Молодые врачи хотят быть причастными к прогрессивным областям медицины, желают внести свой вклад в развитие новейших технологий, и это очень хорошая тенденция. Периодичность проведения Конгрессов, посвященных болезни Паркинсона, отражает мировые тенденции, ведь двигательные расстройства – одна из наиболее динамично развивающихся областей современной неврологии. В мире проводится целая линейка ежегодных специальных мероприятий, посвященных болезни Паркинсона, дистонии, тремору и другим двигательным нарушениям. И мы в нашей стране поддерживаем эту тенденцию.



– Вы провели уже три Конгресса. Каковы результаты?



– На самом первом Конгрессе мы зафиксировали основные направления работы. Они связаны с изучением эпидемиологии болезни, ее генетических и молекулярных основ, а также с формированием федерального протокола ведения пациентов. Существенная часть нашей деятельности посвящена хирургическому и фармакологическому лечению, медицинской и социальной реабилитации больных. Многое уже удалось реализовать. На Втором Конгрессе мы сделали акцент на хирургические методы и нейромодуляцию. Третий был посвящен инновационным лекарственным препаратам, в том числе пролонгированного действия. Все три Конгресса – это прежде всего встречи коллег, общение с единомышленниками, в том числе и из-за рубежа. На наших мероприятиях всегда присутствует весь цвет врачебного сообщества из числа тех специалистов, которые причастны к изучению двигательных расстройств, лечению этих заболеваний. У нас всегда много докладчиков из дальнего и ближнего зарубежья. Мы не забываем о наших коллегах и друзьях из Белоруссии, Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана… Мы очень рады тому, что наш Конгресс и деятельность Национального общества способствуют открытию специализированных центров помощи людям с болезнью Паркинсона в самых разных городах России.



– Как менялся контингент участников?



– Он становился все шире. Конгрессом стали интересоваться не только неврологи, но и врачи других специальностей. К нам присоединяются неравнодушные люди, которые намереваются открыть специализированные центры помощи людям с болезнью Паркинсона. В последние годы мы все больше внимания уделяем привлечению ученых, работающих в области фундаментальных исследований. Для поступательного движения вперед в нашей отрасли медицины важно понимать патогенез и молекулярные основы развития болезни Паркинсона и других двигательных расстройств.



– Конгресс будет проходить уже в четвертый раз. Как изменились его цели и задачи?



– Глобально наши цели не изменились. Как и прежде, мы ориентированы прежде всего на то, чтобы показать и обсудить все, что связано с новыми данными о нейродегенеративных возрастных заболеваниях, сопровождающихся двигательными расстройствами. Год от года меняются нюансы: тематика, акценты на той или иной проблеме. Мы стараемся, чтобы каждый очередной Конгресс выявил самые актуальные на настоящий момент задачи отрасли. Они могут быть связаны, к примеру, с новыми препаратами или методами диагностики, реабилитации и т. д. Каждый Конгресс мы стараемся сделать запоминающимся событием для его участников.



– Чем IV Конгресс будет отличаться от предыдущих?



– Во-первых, своим историческим контекстом. Это мероприятие приурочено к ряду важнейших для развития неврологии, да и вообще медицины, дат. Конгресс 2017 года пройдет в год 200-летия легендарного «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона, 125-летия со дня рождения К.Н. Третьякова (основоположника нигральной теории паркинсонизма), а также – 50-летия выхода статьи Джорджа Котциаса о применении нового препарата L-дофа для длительного лечения болезни Паркинсона. Всё это ключевые вехи в развитии неврологии. В этот раз весь материал Конгресса мы будем стараться подавать через призму истории. Вспомним немало других юбилейных и памятных дат. Обещаю – будет немало сюрпризов для участников Конгресса! Но на первом месте все-таки останутся вещи традиционные – диагностика и лечение. Докладчиками, как и в предыдущие годы, будут ведущие специалисты страны по данной проблеме. Имена этих ученых и практиков известны всем, кто занимается «болезнями движений» – профессора О.С. Левин, Н.В. Федорова, И.В. Литвиненко, А.Б. Гехт, З.А. Залялова, О.Р. Орлова и другие уникальные специалисты. В Конгрессе примут участие и несколько ведущих зарубежных ученых «первой когорты» – широко известных специалистов по проблемам болезни Паркинсона и расстройств движений из Великобритании, Франции, Португалии, Чехии и других стран.



– Как Конгресс повлияет на качество жизни людей с двигательными нарушениями?



– Мы надеемся на то, что наш Конгресс и та информация, которая будет на нем представлена, поспособствуют повышению уровню знаний неврологов, специалистов в области двигательных расстройств. Это, безусловно, улучшит практическую помощь пациентам на местах. Мы надеемся, что молодые врачи, студенты и ординаторы, которые придут на IV Конгресс, вдохновятся достижениями современной науки, и захотят связать свою жизнь и профессиональную карьеру с изучением двигательных расстройств. И это тоже в итоге окажет влияние на улучшение помощи нашим пациентам и членам их семей.



– Непосредственно перед Конгрессом проводятся учебные циклы на базе ведущих московских клиник. Какую задачу выполняет организация обучения накануне открытия мероприятия?



– Это стало хорошей традицией – в «нулевой» день Конгресса проводить учебные циклы. Камерно, в ограниченной группе в 50-60 человек можно глубоко, на протяжении целого рабочего дня в деталях познакомиться с определенной проблемой. В такой степени детализации в дни основного мероприятия сделать это просто невозможно. Например, ранняя диагностика болезни Паркинсона – важнейшая проблема, и она, конечно, будет обсуждаться на Конгрессе. Но если Вы хотите рассмотреть отдельные методы диагностики, новые тесты и алгоритмы – конечно, надо приезжать на учебный цикл. То же самое касается нюансов лечения развернутых стадий болезни Паркинсона или назначения отдельных групп препаратов, их сочетания…



– Каковы Ваши ожидания от Конгресса?



– Мы должны концентрировать усилия на ключевых направлениях науки, о которых мы уже сказали чуть раньше. Весь спектр современных возможностей изучения расстройств движений, а также ранней диагностики, лечения и реабилитации этой группы заболеваний будет в полной мере представлены на Конгрессе. Я рассчитываю на то, что численность аудитории Конгресса возрастет еще больше по сравнению с предыдущими годами. Думаю, что по итогам Конгресса еще несколько специализарованных центров по двигательным расстройствам будут открыты в разных регионах нашей страны. Конечно, мы будем оказывать им всяческую поддержку.









Ключевые слова: анонс – Частота этого заболевания во многом определяется существующими демографическими тенденциями. Боюсь Вас огорчить, но количество людей, пораженных болезнью Паркинсона, будет только возрастать. Современное общество становится обществом долгожителей, а болезнь Паркинсона относится к классическим возраст-зависимым заболеваниям. И речь надо вести не о том, чтобы уменьшить количество пациентов с возрастными болезнями. Это, увы, невозможно. По прогнозам количество пациентов с болезнью Паркинсона увеличится вдвое уже к 2030 году. Мы должны говорить об улучшении помощи: о переводе некоторых симптомов из некурабельных в курабельные, об улучшении качества и продолжительности жизни, о сохранении трудоспособности, о снижении экономических потерь. Мы должны бороться за уменьшение случаев когнитивных нарушений и деменции, за уменьшение тяжести и числа осложнений от терапии. А вот искоренение самой болезни, как и причин, ее вызывающих – дело более отдаленного будущего. Причем, так вопрос может быть поставлен о любом социально значимом заболевании. Чем раньше мы диагностируем заболевание и чем раньше начнется вмешательство, тем больше шансов на то, что наше лечение будет успешным.– Началось все в 2008 году, когда было создано Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. В него вошли наиболее активные ученые, занимающиеся этой проблемой. А что касается идеи проведения научно-практических конгрессов, на которых обсуждают самые топовые и горячие новости о болезни Паркинсона, она появилась чуть позже. Мы хорошо понимаем, что именно на таких больших мероприятиях проходит смотр достижений мировой и российский науки. Три предыдущих Конгресса прошли с большим успехом. Конгресс стал заметным мероприятием на научно-практической карте в области неврологии в нашей стране.– У него весьма насыщенная жизнь. Мы проводим огромное количество образовательных мероприятий для врачей. Среди заслуг Общества – составление научных программ, обобщение передового опыта лечения двигательных расстройств, ведение регистра болезни Паркинсона. Раз в квартал мы выпускаем специальный информационный бюллетень. Кроме того, периодически принимаем зарубежных коллег, которые проводят семинары и конференции в России. Мы всячески поддерживаем деятельность партнерских пациентских организаций. Одна из целей врачебного сообщества, к которому принадлежу я и мои коллеги – донести адаптированную информацию о болезни Паркинсона до наших пациентов и членов их семей. Мы рассказываем людям о том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз – болезнь Паркинсона: как правильно питаться, какой режим физических нагрузок выбрать и так далее. Стараемся донести сведения о том, как найти нужного специалиста и в каких регионах есть специализированные центры для лиц, страдающих возрастными двигательными нарушениями. Как показывает опыт, наша деятельность в этом направлении очень важна и необходима.– Немаловажный фактор востребованности Конгресса – высокий уровень развития в нашей стране того направления неврологии, которое направлено на изучение болезни Паркинсона и двигательных нарушений. Молодые врачи хотят быть причастными к прогрессивным областям медицины, желают внести свой вклад в развитие новейших технологий, и это очень хорошая тенденция. Периодичность проведения Конгрессов, посвященных болезни Паркинсона, отражает мировые тенденции, ведь двигательные расстройства – одна из наиболее динамично развивающихся областей современной неврологии. В мире проводится целая линейка ежегодных специальных мероприятий, посвященных болезни Паркинсона, дистонии, тремору и другим двигательным нарушениям. И мы в нашей стране поддерживаем эту тенденцию.– На самом первом Конгрессе мы зафиксировали основные направления работы. Они связаны с изучением эпидемиологии болезни, ее генетических и молекулярных основ, а также с формированием федерального протокола ведения пациентов. Существенная часть нашей деятельности посвящена хирургическому и фармакологическому лечению, медицинской и социальной реабилитации больных. Многое уже удалось реализовать. На Втором Конгрессе мы сделали акцент на хирургические методы и нейромодуляцию. Третий был посвящен инновационным лекарственным препаратам, в том числе пролонгированного действия. Все три Конгресса – это прежде всего встречи коллег, общение с единомышленниками, в том числе и из-за рубежа. На наших мероприятиях всегда присутствует весь цвет врачебного сообщества из числа тех специалистов, которые причастны к изучению двигательных расстройств, лечению этих заболеваний. У нас всегда много докладчиков из дальнего и ближнего зарубежья. Мы не забываем о наших коллегах и друзьях из Белоруссии, Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана… Мы очень рады тому, что наш Конгресс и деятельность Национального общества способствуют открытию специализированных центров помощи людям с болезнью Паркинсона в самых разных городах России.– Он становился все шире. Конгрессом стали интересоваться не только неврологи, но и врачи других специальностей. К нам присоединяются неравнодушные люди, которые намереваются открыть специализированные центры помощи людям с болезнью Паркинсона. В последние годы мы все больше внимания уделяем привлечению ученых, работающих в области фундаментальных исследований. Для поступательного движения вперед в нашей отрасли медицины важно понимать патогенез и молекулярные основы развития болезни Паркинсона и других двигательных расстройств.– Глобально наши цели не изменились. Как и прежде, мы ориентированы прежде всего на то, чтобы показать и обсудить все, что связано с новыми данными о нейродегенеративных возрастных заболеваниях, сопровождающихся двигательными расстройствами. Год от года меняются нюансы: тематика, акценты на той или иной проблеме. Мы стараемся, чтобы каждый очередной Конгресс выявил самые актуальные на настоящий момент задачи отрасли. Они могут быть связаны, к примеру, с новыми препаратами или методами диагностики, реабилитации и т. д. Каждый Конгресс мы стараемся сделать запоминающимся событием для его участников.– Во-первых, своим историческим контекстом. Это мероприятие приурочено к ряду важнейших для развития неврологии, да и вообще медицины, дат. Конгресс 2017 года пройдет в год 200-летия легендарного «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона, 125-летия со дня рождения К.Н. Третьякова (основоположника нигральной теории паркинсонизма), а также – 50-летия выхода статьи Джорджа Котциаса о применении нового препарата L-дофа для длительного лечения болезни Паркинсона. Всё это ключевые вехи в развитии неврологии. В этот раз весь материал Конгресса мы будем стараться подавать через призму истории. Вспомним немало других юбилейных и памятных дат. Обещаю – будет немало сюрпризов для участников Конгресса! Но на первом месте все-таки останутся вещи традиционные – диагностика и лечение. Докладчиками, как и в предыдущие годы, будут ведущие специалисты страны по данной проблеме. Имена этих ученых и практиков известны всем, кто занимается «болезнями движений» – профессора О.С. Левин, Н.В. Федорова, И.В. Литвиненко, А.Б. Гехт, З.А. Залялова, О.Р. Орлова и другие уникальные специалисты. В Конгрессе примут участие и несколько ведущих зарубежных ученых «первой когорты» – широко известных специалистов по проблемам болезни Паркинсона и расстройств движений из Великобритании, Франции, Португалии, Чехии и других стран.– Мы надеемся на то, что наш Конгресс и та информация, которая будет на нем представлена, поспособствуют повышению уровню знаний неврологов, специалистов в области двигательных расстройств. Это, безусловно, улучшит практическую помощь пациентам на местах. Мы надеемся, что молодые врачи, студенты и ординаторы, которые придут на IV Конгресс, вдохновятся достижениями современной науки, и захотят связать свою жизнь и профессиональную карьеру с изучением двигательных расстройств. И это тоже в итоге окажет влияние на улучшение помощи нашим пациентам и членам их семей.– Это стало хорошей традицией – в «нулевой» день Конгресса проводить учебные циклы. Камерно, в ограниченной группе в 50-60 человек можно глубоко, на протяжении целого рабочего дня в деталях познакомиться с определенной проблемой. В такой степени детализации в дни основного мероприятия сделать это просто невозможно. Например, ранняя диагностика болезни Паркинсона – важнейшая проблема, и она, конечно, будет обсуждаться на Конгрессе. Но если Вы хотите рассмотреть отдельные методы диагностики, новые тесты и алгоритмы – конечно, надо приезжать на учебный цикл. То же самое касается нюансов лечения развернутых стадий болезни Паркинсона или назначения отдельных групп препаратов, их сочетания…– Мы должны концентрировать усилия на ключевых направлениях науки, о которых мы уже сказали чуть раньше. Весь спектр современных возможностей изучения расстройств движений, а также ранней диагностики, лечения и реабилитации этой группы заболеваний будет в полной мере представлены на Конгрессе. Я рассчитываю на то, что численность аудитории Конгресса возрастет еще больше по сравнению с предыдущими годами. Думаю, что по итогам Конгресса еще несколько специализарованных центров по двигательным расстройствам будут открыты в разных регионах нашей страны. Конечно, мы будем оказывать им всяческую поддержку.Ключевые слова: болезнь Паркинсона



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