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Главная / Новости медицины и фармации
21.06.2017 10:06
IХ Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»Почему нельзя пропустить IХ Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ» 4 октября в Лотте Отель Москва?
УЧАСТВУЮТ ВСЕ! Весь свет российской розницы, Москва и регионы + приглашены лучшие сети стран СНГ!
ШЕСТЬ+ интеллектуальных дискуссий; вечерний дискуссионный клуб и фармацевтический спарринг.
ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА: как строить бизнес на красоте и здоровье
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОРМАТ и заседания в формате оживленных дискуссий без цензуры.
У НАС ЗДЕСЬ СВОЯ АТМОСФЕРА!
+ ТРИ дополнительные причины, чтобы посетить саммит:
-Быть в тренде! Узнать и понять, как структурные изменения на фармацевтическом рынке повлияют на рынок розницы.
-Быть на шаг впереди! Получить практические рекомендации от экспертов рынка и разработать свою стратегию развития бизнеса.
-Быть на связи! За короткое время провести встречи с вашими существующими и потенциальными клиентами и партнерами.
Аптечное меню саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»:
- 3D ОБЗОРЫ: прогноз развития аптечного ритейла. Первые итоги 2017 г. Каким будет 2018 г. для российской розницы? Концентрация нарастает!
- IN FOCUS Разработка стратегии развития сегодня, завтра и после завтра!
- HOT! МЕДИУМЫ ДИСТРИБУЦИИ. ПРОРОЧИЛИ, ЧТО ОНИ УМРУТ.
Партнерские отношения с дистрибьюторами: точки взаимовыгодного сотрудничества.
- ЗАКАДРОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: собственная торговая марка (СТМ)
- ПОВИСНУТЬ В ВОЗДУХЕ. ПРОЙДЕТ ЛИ МОДА НА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ?
- HIT! РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ. О ТАКТИКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ В РОЗНИЦЕ. Цена платы за маркетинг в рознице?
Традиционно для вас действуют специальные условия NETWORKING OPPORTUNITY! С нашей помощью Вы сможете организовать переговоры с партнерами!
Итоги Международной фармацевтической премии «Зеленый Крест». Торжественная церемония награждения победителей!
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Будем рады видеть вас на нашей площадке! Будьте в курсе событий вместе с лучшими!
Более детальное описание программы и состава спикеров на сайте: www.congress.pharma-conf.ru
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