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 Главная / Новости медицины и фармации

21.06.2017 10:06

IХ Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

Почему нельзя пропустить IХ Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ» 4 октября в Лотте Отель Москва?

УЧАСТВУЮТ ВСЕ! Весь свет российской розницы, Москва и регионы + приглашены лучшие сети стран СНГ!
ШЕСТЬ+ интеллектуальных дискуссий; вечерний дискуссионный клуб и фармацевтический спарринг.
ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА: как строить бизнес на красоте и здоровье
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОРМАТ и заседания в формате оживленных дискуссий без цензуры.

У НАС ЗДЕСЬ СВОЯ АТМОСФЕРА!


+ ТРИ дополнительные причины, чтобы посетить саммит:

-Быть в тренде! Узнать и понять, как структурные изменения на фармацевтическом рынке повлияют на рынок розницы.
-Быть на шаг впереди! Получить практические рекомендации от экспертов рынка и разработать свою стратегию развития бизнеса.
-Быть на связи! За короткое время провести встречи с вашими существующими и потенциальными клиентами и партнерами.

Аптечное меню саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»:


- 3D ОБЗОРЫ: прогноз развития аптечного ритейла. Первые итоги 2017 г. Каким будет 2018 г. для российской розницы? Концентрация нарастает!
- IN FOCUS Разработка стратегии развития сегодня, завтра и после завтра!
- HOT! МЕДИУМЫ ДИСТРИБУЦИИ. ПРОРОЧИЛИ, ЧТО ОНИ УМРУТ.
Партнерские отношения с дистрибьюторами: точки взаимовыгодного сотрудничества.
- ЗАКАДРОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: собственная торговая марка (СТМ)
- ПОВИСНУТЬ В ВОЗДУХЕ. ПРОЙДЕТ ЛИ МОДА НА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ?
- HIT! РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ. О ТАКТИКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ В РОЗНИЦЕ. Цена платы за маркетинг в рознице?

Традиционно для вас действуют специальные условия NETWORKING OPPORTUNITY! С нашей помощью Вы сможете организовать переговоры с партнерами!

Итоги Международной фармацевтической премии «Зеленый Крест». Торжественная церемония награждения победителей!

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Более детальное описание программы и состава спикеров на сайте: www.congress.pharma-conf.ru

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21.06.2017 11:00

Ситуация в США повлияет на мировые объемы продаж ЛС

Впервые за 10 лет аналитические компании пересмотрели прогнозируемые глобальные объемы продаж лекарственных препаратов в сторону понижения. В Evaluate Pharma подсчитали, что глобальные продажи ЛС в 2022 году составят 1,06 трлн долларов, а не 1,12 трлн долларов, как прогнозировалось еще год назад.

21.06.2017 10:24

Система соцстрахования готова к внедрению электронных больничных по всей России

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20.06.2017 17:27

В 2016 году в России было открыто 16 новых фармпроизводств

В прошлом году, согласно данным Минпромторга, на территории РФ было запущено 16 фармацевтических производств и 4 производства медицинской промышленности. Также в прошлом году был инициирован целый ряд новых инвестиционных производственных проектов, причем большинство из них при участии иностранных компаний.

20.06.2017 16:05

Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов

Британский фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Management выкупает международного специалиста по проведению клинических исследований Parexel International Corp за 4,5 млрд долларов. С учетом долгов сумма сделки составляет 5 млрд долларов.

20.06.2017 14:48

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Японская фармкомпания Takeda построила рядом с Берлином завод по выпуску твердых лекарственных форм. Произведенная в Германии продукция будет поставляться в 100 стран по всему миру.

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