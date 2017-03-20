IХ Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

IХ Аптечный саммит4 октября в Лотте Отель Москва?Весь свет российской розницы, Москва и регионы + приглашены лучшие сети стран СНГ!интеллектуальных дискуссий; вечерний дискуссионный клуб и фармацевтический спарринг.: как строить бизнес на красоте и здоровьеи заседания в формате оживленных дискуссий без цензуры.

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-Быть в тренде! Узнать и понять, как структурные изменения на фармацевтическом рынке повлияют на рынок розницы.-Быть на шаг впереди! Получить практические рекомендации от экспертов рынка и разработать свою стратегию развития бизнеса.-Быть на связи! За короткое время провести встречи с вашими существующими и потенциальными клиентами и партнерами.

Аптечное меню саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»: