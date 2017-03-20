Главная / Новости медицины и фармации В 2016 году в России было открыто 16 новых фармпроизводств В прошлом году, согласно данным Минпромторга, на территории РФ было запущено 16 фармацевтических производств и 4 производства медицинской промышленности. Также в прошлом году был инициирован целый ряд новых инвестиционных производственных проектов, причем большинство из них при участии иностранных компаний.



В частности, в поселке Вольгинском Владимирской области состоялся запуск автоматизированного предприятия полного цикла по производству иммунобиологических рекомбинантных препаратов (терапевтических белков и моноклональных антител) компании «Генериум» (инвестиции более 2 млрд рублей). В том же поселке открыт новый фармацевтический завод «Верофарм» (Abbott), на котором предполагается выпускать широкий перечень продукции в различных лекарственных формах (от твердых оральных форм до лиофилизированных порошков для инъекций и преднаполненных шприцев), прежде всего онкологического профиля (инвестиции 7,4 млрд рублей).



На площадке биомедицинского комплекса «Нанолек» в Кировской области состоялся запуск производства вакцин и других биотехнологических препаратов (общий объем инвестиций в производственный комплекс — 6,1 млрд рублей, включая инвестиции «Роснано» — 1,28 млрд рублей).



В Кургане открыт завод готовых лекарственных форм (таблеток, капсул, инъекционных растворов, мягких форм) компании «Велфарм» (инвестиции 1,122 млрд рублей). Произведен запуск новых производственных мощностей завода «Скопинфарм» («Фармимэкс») по выпуску препаратов крови по технологии швейцарской компании Octapharma AG (инвестиции 1 млрд рублей, планируемые инвестиции до 2018 г. — 4,5 млрд рублей).



Среди инициированных в прошлом году инвестиционных производственных проектов - строительство третьей очереди завода «Полисан» (объявленный объем инвестиций 4,5 млрд рублей) в рамках проектов по локализации производства препаратов компаний Bayer и Pfizer. Компания Pfizer в качестве соинвестора присоединилась к строительству завода «НоваМедика» в Калужской области (80 млн долларов). Целый ряд проектов по локализации полного цикла высокотехнологических производств совместно с иностранными производителями объявлен компаниями «Фармстандарт», «Нанолек», «Петровакс Фарм».



Распоряжением правительства имущественный комплекс строящегося завода по производству препаратов крови «Росплазма» в Кирове передан госкорпорации «Ростех» («Нацимбио») для завершения строительства. Подписано соглашение с итальянской компанией Kedrion о создании совместного производства по переработке плазмы крови на базе завода в Кирове (планируемые инвестиции 5,5 млрд рублей). «Нацимбио» подписано также соглашение с индийской компанией Cipla о создании совместного производства воспроизведенных антиретровирусных препаратов (3,3 млрд рублей).



В конце 2016 г. о планах строительства завода в промышленной зоне в Пушкинском районе С.-Петербурга объявила компания «Биокад» (инвестиции 3,1 млрд рублей) (позднее в феврале 2017 г. компания сообщила о своей новой масштабной инвестиционной программе общей стоимостью 20 млрд рублей).



О строительстве в ОЭЗ «Калуга» завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций заявило АО «МираксБиоФарма» (3 млрд рублей). О начале реализации проекта по строительству нового фармацевтического завода по выпуску твердых лекарственных форм в Серпуховском районе Московской области объявило АО «Оболенское» (2,5 млрд рублей).



На заводе «Верофарм» (Abbott) в Белгороде стартовала трехлетняя программа модернизации (с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей). Пензенский завод «Биосинтез» перешел под контроль индийской компании Sun Pharma, где также должны начаться реновации.



Ключевые слова: В прошлом году, согласно данным Минпромторга, на территории РФ было запущено 16 фармацевтических производств и 4 производства медицинской промышленности. Также в прошлом году был инициирован целый ряд новых инвестиционных производственных проектов, причем большинство из них при участии иностранных компаний.В частности, в поселке Вольгинском Владимирской области состоялся запуск автоматизированного предприятия полного цикла по производству иммунобиологических рекомбинантных препаратов (терапевтических белков и моноклональных антител) компании «Генериум» (инвестиции более 2 млрд рублей). В том же поселке открыт новый фармацевтический завод «Верофарм» (Abbott), на котором предполагается выпускать широкий перечень продукции в различных лекарственных формах (от твердых оральных форм до лиофилизированных порошков для инъекций и преднаполненных шприцев), прежде всего онкологического профиля (инвестиции 7,4 млрд рублей).На площадке биомедицинского комплекса «Нанолек» в Кировской области состоялся запуск производства вакцин и других биотехнологических препаратов (общий объем инвестиций в производственный комплекс — 6,1 млрд рублей, включая инвестиции «Роснано» — 1,28 млрд рублей).В Кургане открыт завод готовых лекарственных форм (таблеток, капсул, инъекционных растворов, мягких форм) компании «Велфарм» (инвестиции 1,122 млрд рублей). Произведен запуск новых производственных мощностей завода «Скопинфарм» («Фармимэкс») по выпуску препаратов крови по технологии швейцарской компании Octapharma AG (инвестиции 1 млрд рублей, планируемые инвестиции до 2018 г. — 4,5 млрд рублей).Среди инициированных в прошлом году инвестиционных производственных проектов - строительство третьей очереди завода «Полисан» (объявленный объем инвестиций 4,5 млрд рублей) в рамках проектов по локализации производства препаратов компаний Bayer и Pfizer. Компания Pfizer в качестве соинвестора присоединилась к строительству завода «НоваМедика» в Калужской области (80 млн долларов). Целый ряд проектов по локализации полного цикла высокотехнологических производств совместно с иностранными производителями объявлен компаниями «Фармстандарт», «Нанолек», «Петровакс Фарм».Распоряжением правительства имущественный комплекс строящегося завода по производству препаратов крови «Росплазма» в Кирове передан госкорпорации «Ростех» («Нацимбио») для завершения строительства. Подписано соглашение с итальянской компанией Kedrion о создании совместного производства по переработке плазмы крови на базе завода в Кирове (планируемые инвестиции 5,5 млрд рублей). «Нацимбио» подписано также соглашение с индийской компанией Cipla о создании совместного производства воспроизведенных антиретровирусных препаратов (3,3 млрд рублей).В конце 2016 г. о планах строительства завода в промышленной зоне в Пушкинском районе С.-Петербурга объявила компания «Биокад» (инвестиции 3,1 млрд рублей) (позднее в феврале 2017 г. компания сообщила о своей новой масштабной инвестиционной программе общей стоимостью 20 млрд рублей).О строительстве в ОЭЗ «Калуга» завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций заявило АО «МираксБиоФарма» (3 млрд рублей). О начале реализации проекта по строительству нового фармацевтического завода по выпуску твердых лекарственных форм в Серпуховском районе Московской области объявило АО «Оболенское» (2,5 млрд рублей).На заводе «Верофарм» (Abbott) в Белгороде стартовала трехлетняя программа модернизации (с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей). Пензенский завод «Биосинтез» перешел под контроль индийской компании Sun Pharma, где также должны начаться реновации.Ключевые слова: аналитика Remedium



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В 2016 году в России было открыто 16 новых фармпроизводств В прошлом году, согласно данным Минпромторга, на территории РФ было запущено 16 фармацевтических производств и 4 производства медицинской промышленности. Также в прошлом году был инициирован целый ряд новых инвестиционных производственных проектов, причем большинство из них при участии иностранных компаний. Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов Британский фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Management выкупает международного специалиста по проведению клинических исследований Parexel International Corp за 4,5 млрд долларов. С учетом долгов сумма сделки составляет 5 млрд долларов. Takeda завершила строительство в Германии завода стоимостью 111 млн долларов Японская фармкомпания Takeda построила рядом с Берлином завод по выпуску твердых лекарственных форм. Произведенная в Германии продукция будет поставляться в 100 стран по всему миру. «Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку Совместно с SAP СНГ компания ПАО «Аптечная сеть 36,6» организовала интернет-аптеку 366.ru. Запуск интернет-аптеки позволит «Аптечной сети 36,6» увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года. Средство компании Novartis эффективно против неоваскулярной макулярной дегенерации Сравнительное исследование экспериментального бролуцизумаба (brolucizumab) продемонстрировало, что по эффективности новое лекарственное средство не уступает уже одобренному афлиберцепту в терапии неоваскулярной макулярной дегенерации.



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