Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов Международный специалист по проведению клинических исследований компания Parexel International Corp договорилась о выкупе своих акций с британским фондом прямых инвестиций Pamplona Capital Management. Сумма сделки составит 4,5 млрд долларов, пишет



В соответствии с достигнутой договоренностью, Pamplona Capital Management заплатит за каждую акцию Parexel International Corp по 88,10 долларов, что на 5% больше, чем стоимость ее ценных бумаг на момент закрытия биржи в понедельник. С учетом долгов сделка будет стоить 5 млрд долларов.



Помимо контрактного проведения клинических испытаний Parexel International Corp занимается исследованиями в области противоопухолевых лекарственных средств и владеет платформой для расчета экономического потенциала медикаментов, которая пользуется большим спросом среди фармкомпаний для обоснования стоимости ЛС.



Ключевые слова: Parexel, слияния и поглощения Международный специалист по проведению клинических исследований компания Parexel International Corp договорилась о выкупе своих акций с британским фондом прямых инвестиций Pamplona Capital Management. Сумма сделки составит 4,5 млрд долларов, пишет Reuters В соответствии с достигнутой договоренностью, Pamplona Capital Management заплатит за каждую акцию Parexel International Corp по 88,10 долларов, что на 5% больше, чем стоимость ее ценных бумаг на момент закрытия биржи в понедельник. С учетом долгов сделка будет стоить 5 млрд долларов.Помимо контрактного проведения клинических испытаний Parexel International Corp занимается исследованиями в области противоопухолевых лекарственных средств и владеет платформой для расчета экономического потенциала медикаментов, которая пользуется большим спросом среди фармкомпаний для обоснования стоимости ЛС.Ключевые слова: Pamplona Capital Management









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Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов Британский фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Management выкупает международного специалиста по проведению клинических исследований Parexel International Corp за 4,5 млрд долларов. С учетом долгов сумма сделки составляет 5 млрд долларов.

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