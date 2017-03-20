Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
20.06.2017 16:05
Контрактного организатора клинических исследований Parexel оценили в 4,5 млрд долларовМеждународный специалист по проведению клинических исследований компания Parexel International Corp договорилась о выкупе своих акций с британским фондом прямых инвестиций Pamplona Capital Management. Сумма сделки составит 4,5 млрд долларов, пишет Reuters.
В соответствии с достигнутой договоренностью, Pamplona Capital Management заплатит за каждую акцию Parexel International Corp по 88,10 долларов, что на 5% больше, чем стоимость ее ценных бумаг на момент закрытия биржи в понедельник. С учетом долгов сделка будет стоить 5 млрд долларов.
Помимо контрактного проведения клинических испытаний Parexel International Corp занимается исследованиями в области противоопухолевых лекарственных средств и владеет платформой для расчета экономического потенциала медикаментов, которая пользуется большим спросом среди фармкомпаний для обоснования стоимости ЛС.
Ключевые слова: Pamplona Capital Management, Parexel, слияния и поглощения
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