Takeda завершила строительство в Германии завода стоимостью 111 млн долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
20.06.2017 14:48
Takeda завершила строительство в Германии завода стоимостью 111 млн долларовЯпонская фармкомпания Takeda закончила строительство производственной площадки рядом с Берлином. Инвестиции в проект, запущенный в 2014 году составили 111 млн долларов, сообщает FiercePharma.
Ожидается, что производство твердых лекарственных форм на заводе будет запущено в конце этого года. Выпущенная в Германии продукция будет поставляться в 100 стран по всему миру. По планам компании, на новой производственной площадке будут выпускаться средства для применения в области гастроэнтерологии, а также для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.
Германия в последние годы стала излюбленным объектом инвестиций Takeda. Так, в ноябре прошлого года японская компания заявила о намерении немедленно приступить к строительству завода по производству вакцин в Зингене. Проект стоимостью 106 млн долларов должен быть завершен в 2019 году. Именно на этом заводе Takeda планирует запустить выпуск пока еще экспериментальной вакцины против лихорадки денге.
Ключевые слова: Takeda
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