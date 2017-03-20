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 Главная / Новости медицины и фармации

20.06.2017 13:57

«Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о запуске интернет-аптеки 366.ru. Проект по созданию портала реализован на основе платформы SAP Hybris Commerce совместно с компанией SAP СНГ. Запуск интернет-аптеки позволит «Аптечной сети 36,6» увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе.

Помимо сервиса бронирования лекарств и заказа редких госпитальных препаратов, портал предлагает пользователям товары поддержания здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15 тыс. наименований, а цены на основные категории товаров существенно ниже розничных, отмечают в ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Решение SAP позволило создать удобный алгоритм поиска по продуктовому каталогу: достаточно ввести в строке поиска несколько ключевых слов. Также, платформа SAP Hybris Commerce позволяет аптечной сети персонализировать контент интернет-магазина и управлять маркетинговыми промо-акциями. Интерфейс адаптирован к различным мобильным платформам, а рабочие места фармацевтов интегрированы с платформой SAP, что позволяет быстро и оперативно изменить или сформировать дополнительный заказ, когда покупатель уже находится в аптеке.

Ключевые слова: ПАО «Аптечная сеть 36, , онлайн-аптеки


Последние новости

20.06.2017 13:57

«Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку

Совместно с SAP СНГ компания ПАО «Аптечная сеть 36,6» организовала интернет-аптеку 366.ru. Запуск интернет-аптеки позволит «Аптечной сети 36,6» увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года.

20.06.2017 12:50

Средство компании Novartis эффективно против неоваскулярной макулярной дегенерации

Сравнительное исследование экспериментального бролуцизумаба (brolucizumab) продемонстрировало, что по эффективности новое лекарственное средство не уступает уже одобренному афлиберцепту в терапии неоваскулярной макулярной дегенерации.

20.06.2017 12:06

Больше половины российских врачей поддерживают введение электронных больничных

Согласно опросу MAR CONSULT, 56% выступают за внедрение электронных больничных. По мнению положительно настроенных врачей, при наличии единой информационной базы врачам не потребуется каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности (81%).

20.06.2017 10:46

В США одобрен новый антибиотик для лечения жизнеугрожающих инфекций

Американские регуляторы разрешили применение делафлоксацина для терапии взрослых пациентов с острыми бактериальными инфекциями кожи и кожных структур, вызванными грамположительными и грамотрицательными патогенами, включая метициллин резистентный золотистый стафилококк.

19.06.2017 18:11

ОНФ: каждый второй медработник хотел бы уйти из государственной медицины в коммерческую

Как показали результаты опроса Фонда «Здоровья», перейти на работу в коммерческий сектор медицины хотела бы половина (51%) врачей и чуть более половины (55%) среднего медперсонала. Еще 21% врачей (12,5% среднего медперсонала) сообщили, что уже подрабатывают в коммерческом секторе, а еще 6% врачей работают там на полную ставку.

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