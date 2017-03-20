«Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о запуске интернет-аптеки 366.ru. Проект по созданию портала реализован на основе платформы SAP Hybris Commerce совместно с компанией SAP СНГ. Запуск интернет-аптеки позволит «Аптечной сети 36,6» увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе.



Помимо сервиса бронирования лекарств и заказа редких госпитальных препаратов, портал предлагает пользователям товары поддержания здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15 тыс. наименований, а цены на основные категории товаров существенно ниже розничных, отмечают в ПАО «Аптечная сеть 36,6».



Решение SAP позволило создать удобный алгоритм поиска по продуктовому каталогу: достаточно ввести в строке поиска несколько ключевых слов. Также, платформа SAP Hybris Commerce позволяет аптечной сети персонализировать контент интернет-магазина и управлять маркетинговыми промо-акциями. Интерфейс адаптирован к различным мобильным платформам, а рабочие места фармацевтов интегрированы с платформой SAP, что позволяет быстро и оперативно изменить или сформировать дополнительный заказ, когда покупатель уже находится в аптеке.



Ключевые слова: 6», онлайн-аптеки ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о запуске интернет-аптеки 366.ru. Проект по созданию портала реализован на основе платформы SAP Hybris Commerce совместно с компанией SAP СНГ. Запуск интернет-аптеки позволит «Аптечной сети 36,6» увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе.Помимо сервиса бронирования лекарств и заказа редких госпитальных препаратов, портал предлагает пользователям товары поддержания здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15 тыс. наименований, а цены на основные категории товаров существенно ниже розничных, отмечают в ПАО «Аптечная сеть 36,6».Решение SAP позволило создать удобный алгоритм поиска по продуктовому каталогу: достаточно ввести в строке поиска несколько ключевых слов. Также, платформа SAP Hybris Commerce позволяет аптечной сети персонализировать контент интернет-магазина и управлять маркетинговыми промо-акциями. Интерфейс адаптирован к различным мобильным платформам, а рабочие места фармацевтов интегрированы с платформой SAP, что позволяет быстро и оперативно изменить или сформировать дополнительный заказ, когда покупатель уже находится в аптеке.Ключевые слова: ПАО «Аптечная сеть 36









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«Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку Совместно с SAP СНГ компания ПАО «Аптечная сеть 36,6» организовала интернет-аптеку 366.ru. Запуск интернет-аптеки позволит «Аптечной сети 36,6» увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года.

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