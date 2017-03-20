Средство компании Novartis эффективно против неоваскулярной макулярной дегенерации Сравнительное исследование экспериментального бролуцизумаба (brolucizumab)



Согласно результатам международных клинических исследований III фазы, прошедших при участии 1,8 тыс. пациентов, экспериментальный препарат бролуцизумаб (производства Novartis) обладает более продолжительной эффективностью, чем афлиберцепт: при терапии афлиберцептом лекарственное средство необходимо вводить в стекловидное тело каждые 8 недель, тогда как при лечении бролуцизумабом – только раз в 12 недель. При этом показатели наилучшей корригированной остроты зрения через 48 недель терапии в группах афлиберцепта и бролуцизумаба были сравнимы.



Бролуцизумаб фрагментом гуманизированного антитела, обладающим высокой аффиностью ко всем изоморфам эндотелиального фактора роста сосудов A (VEGF-A) и потенциалом к его ингибированию. Молекулярная масса бролуцизумаба составляет только 26 кДа.



Ключевые слова: Novartis Сравнительное исследование экспериментального бролуцизумаба (brolucizumab) продемонстрировало , что по эффективности новое лекарственное средство не уступает уже одобренному афлиберцепту в терапии неоваскулярной макулярной дегенерации.Согласно результатам международных клинических исследований III фазы, прошедших при участии 1,8 тыс. пациентов, экспериментальный препарат бролуцизумаб (производства Novartis) обладает более продолжительной эффективностью, чем афлиберцепт: при терапии афлиберцептом лекарственное средство необходимо вводить в стекловидное тело каждые 8 недель, тогда как при лечении бролуцизумабом – только раз в 12 недель. При этом показатели наилучшей корригированной остроты зрения через 48 недель терапии в группах афлиберцепта и бролуцизумаба были сравнимы.Бролуцизумаб фрагментом гуманизированного антитела, обладающим высокой аффиностью ко всем изоморфам эндотелиального фактора роста сосудов A (VEGF-A) и потенциалом к его ингибированию. Молекулярная масса бролуцизумаба составляет только 26 кДа.Ключевые слова: макулярная дегенерация









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