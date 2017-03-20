Средство компании Novartis эффективно против неоваскулярной макулярной дегенерации

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Главная / Новости медицины и фармации
20.06.2017 12:50
Средство компании Novartis эффективно против неоваскулярной макулярной дегенерацииСравнительное исследование экспериментального бролуцизумаба (brolucizumab) продемонстрировало, что по эффективности новое лекарственное средство не уступает уже одобренному афлиберцепту в терапии неоваскулярной макулярной дегенерации.
Согласно результатам международных клинических исследований III фазы, прошедших при участии 1,8 тыс. пациентов, экспериментальный препарат бролуцизумаб (производства Novartis) обладает более продолжительной эффективностью, чем афлиберцепт: при терапии афлиберцептом лекарственное средство необходимо вводить в стекловидное тело каждые 8 недель, тогда как при лечении бролуцизумабом – только раз в 12 недель. При этом показатели наилучшей корригированной остроты зрения через 48 недель терапии в группах афлиберцепта и бролуцизумаба были сравнимы.
Бролуцизумаб фрагментом гуманизированного антитела, обладающим высокой аффиностью ко всем изоморфам эндотелиального фактора роста сосудов A (VEGF-A) и потенциалом к его ингибированию. Молекулярная масса бролуцизумаба составляет только 26 кДа.
Ключевые слова: макулярная дегенерация, Novartis
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