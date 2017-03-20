Больше половины российских врачей поддерживают введение электронных больничных Исследовательская компания MAR CONSULT провела опрос среди медицинских работников в 55 российских регионах и выяснила, что 56% врачей поддерживают введение электронных больничных. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.



По мнению положительно настроенных врачей, при наличии единой информационной базы врачам не потребуется каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности (81%), это упростит и ускорит работу врачей (79%), снизится количество допускаемых ошибок при заполнении бумаг (64%), сократятся затраты на учет и хранение больничных листов (61%), пациенты в «личном кабинете» на сайте ФСС смогут отслеживать данные о положенных им пособиях (60%), снизится число поддельных больничных (52%) и другие причины.



Однако 16% врачей выступают против внедрения электронных больничных. Они объясняют это тем, что многие медицинские учреждения технически не готовы к переходу на электронный документооборот (89%), нет бесперебойного интернета (75%), у большинства врачей нет электронной подписи (50%) и низкий уровень компьютерной грамотности (36%). Почти треть врачей (28%) не определились с позицией по вопросу внедрения электронных больничных.



«Введение электронных больничных соответствует межотраслевому тренду информатизации и электронизации и полностью отвечает требованиям времени. Это удобно и для врача, и для пациента. Проблемы, связанные с ИТ-оснащенностью ЛПУ, бесперебойным интернетом, компьютерной грамотностью врачей и прочим, разумеется, есть, и они являются барьером к повсеместному переходу на электронный формат не только в случае с больничными», - отметила Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT.



Ключевые слова: электронные больничные Исследовательская компания MAR CONSULT провела опрос среди медицинских работников в 55 российских регионах и выяснила, что 56% врачей поддерживают введение электронных больничных. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.По мнению положительно настроенных врачей, при наличии единой информационной базы врачам не потребуется каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности (81%), это упростит и ускорит работу врачей (79%), снизится количество допускаемых ошибок при заполнении бумаг (64%), сократятся затраты на учет и хранение больничных листов (61%), пациенты в «личном кабинете» на сайте ФСС смогут отслеживать данные о положенных им пособиях (60%), снизится число поддельных больничных (52%) и другие причины.Однако 16% врачей выступают против внедрения электронных больничных. Они объясняют это тем, что многие медицинские учреждения технически не готовы к переходу на электронный документооборот (89%), нет бесперебойного интернета (75%), у большинства врачей нет электронной подписи (50%) и низкий уровень компьютерной грамотности (36%). Почти треть врачей (28%) не определились с позицией по вопросу внедрения электронных больничных.«Введение электронных больничных соответствует межотраслевому тренду информатизации и электронизации и полностью отвечает требованиям времени. Это удобно и для врача, и для пациента. Проблемы, связанные с ИТ-оснащенностью ЛПУ, бесперебойным интернетом, компьютерной грамотностью врачей и прочим, разумеется, есть, и они являются барьером к повсеместному переходу на электронный формат не только в случае с больничными», - отметила Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT.Ключевые слова: опрос









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Больше половины российских врачей поддерживают введение электронных больничных Согласно опросу MAR CONSULT, 56% выступают за внедрение электронных больничных. По мнению положительно настроенных врачей, при наличии единой информационной базы врачам не потребуется каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности (81%).

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