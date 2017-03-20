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 Главная / Новости медицины и фармации

20.06.2017 10:46

В США одобрен новый антибиотик для лечения жизнеугрожающих инфекций

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала делафлоксацин (delafloxacin) производства компании Melinta Therapeutics для лечения тяжелых или жизненно угрожающих инфекционных заболеваний, вызванных, в том числе, лекарственно устойчивыми бактериями. Об этом сообщает Medscape.

Делафлоксацин относится к классу фторхинолонов и предназначен в первую очередь для применения среди взрослых пациентов с острыми бактериальными инфекциями кожи и кожных структур (ABSSSIs), связанными с грамположительными и грамотрицательными патогенами, включая метициллин резистентный золотистый стафилококк.

Новый антибиотик был признан FDA безопасным и эффективным по результатам рандомизированных клинических исследований, прошедших при участии 1500 взрослых пациентов с ABSSSIs. Сравнение делафлоксацина проводилось с комбинированной терапией ванкомицином и азтреонамом. В рамках одного КИ делафлоксацин вводится внутривенно в течение всего срока терапии, а в рамках другого – в начале терапии внутривенно, а затем пациенты были переведены на пероральную антибактериальную терапию. В обоих испытаниях эффективность делафлоксацина была сравнима со стандартной комбинированной терапией – поражения кожи сокращались минимум на 20% в течение 48-72 часов.

Ключевые слова: FDA, антибиотики


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