STADA делится опытом по маркировке

На площадке ООО «Хемофарм» (г. Обнинск, входит в Группу компаний STADA) состоялся визит представителей отечественных фармкомпаний для знакомства со внедряемой экспериментальной технологией маркировки лекарственных средств. Обмен опытом проводится в рамках государственной инициативы по созданию мониторинговой системы оборота медикаментов, в которой участвует STADA.
Представители ПАО «Валента Фарм» и АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» встретились с сотрудниками STADA в России, ответственными за реализацию «пилота». Гостей познакомили с основными принципами системы, которая находится в разработке, продемонстрировали прототип информационной платформы и производственное оборудование для нанесения и контроля маркировки.
Участники встречи высоко оценили работу, проведенную в ООО «Хемофарм» для внедрения новых технологий. Элементы системы развернуты по всему ходу движения препарата на производстве — от упаковки до отгрузки со склада. Новая маркировка в ближайшем будущем позволит проследить историю перемещения любой отдельно взятой пачки от конвейера упаковочной линии до конечного потребителя.
Оборудование органично встроено в существующую IT-инфраструктуру, настроен обмен данными с государственной информационной системой. Постоянное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и другими участниками эксперимента позволяют выстроить процесс максимально эффективно, с учетом российских производственных реалий.
Участие Хемофарма в эксперименте по маркировке — подтверждение того, что наша площадка всегда готова ко внедрению новых технологий и обкатке интересных идей. В рамках таких пилотов мы с удовольствием делимся наработками и опытом. А при решении задач, которые стоят перед всей отраслью, непрерывный и честный диалог — это одна из составляющих успеха, — заявил Веролюб Любинкович, генеральный директор ООО «Хемофарм», директор Департамента производства STADA в России.
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