Сеченовский университет задает вектор стратегического партнерства

16 июня в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова стартовал Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2017 (СМБС-2017), в котором принимают участие лауреаты Нобелевской премии.



Каждый день Саммита посвящен определенной научной тематике - онкология, регенеративная медицина, молекулярная медицина. На площадках мероприятия, которое продлится до 20 июня 2017 года, нобелевские лауреаты и международные эксперты представляют результаты своих последних исследований в области генной инженерии, регенеративной медицины, молекулярной и клеточной биологии, биохимии и биомедицинских технологий.



Основная тема первого дня Саммита - «Рак. Время побеждать. Фундаментальные аспекты канцерогенеза». Председателями сессии 16 июня стали Игорь Решетов, академик РАН, заведующий кафедрой пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, и Юрий Гуляев, академик и член Президиума РАН, Директор Института нанотехнологий микроэлектроники РАН (ИНМЭ РАН). Ведущим экспертом выступил Лауреат Нобелевской премии по химии 2004 года Аврам Хершко, которому накануне Дня медицинского работника по решению Ученого совета было присуждено звание «Почетный профессор Сеченовского университета».



Аврам Хершко в рамках программы прочел лекцию: «Рак. Время побеждать» и представил разработанный им алгоритм исследования роли убиквитина в клеточной системе деградации белков в протеасомах, о лекарственных препаратах против онкологических заболеваний, созданных благодаря его исследованиям, о своих учителях – Джейкобе Магере (Jacob Mager) и Гордоне Томкинсе (Gordon Tomkins). Лауреат нобелевской премии обозначил главные правила, которые могут быть полезны молодым ученым:



• Правило первое: важно, чтобы у вас в науке был хороший наставник, который мотивирует, показывает, как подходить к научной проблеме, вдохновляет и контролирует.

• Второе: не идите в мейнстриме, найдите свою тему для исследований, проблему, решение которой вы готовы искать.

• Третье: всегда будьте внимательны – иногда случайные наблюдения самые важные.

• Четвертое: используйте для опытов любой подход. Всегда есть модные, привлекательные технологии, но нужно использовать не только их, но и другие методы в рамках вашей научной цели.

• Пятое: научные исследования должны быть для вас увлекательным делом, в некоторой степени захватывающим приключением.

• Шестое правило: спонтанность. Не отказываетесь от ручной работы, спонтанно проводите опыты и эксперименты, которые вы, обретя высокий статус в науке, обычно поручаете своим студентам и сотрудникам. И не забывайте благодарить тех, кто работает на благо науки вместе с вами.



Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2017 стал еще одним мероприятием международного научно-коммуникационного проекта Сеченовского университета Nobel Tаlks @SechenovUniversity, где Аврам Хершко выступил в качестве эксперта в постерных сессиях аспирантов и студентов Сеченовского университета, докладах молодых ученых, работе круглых столов.

