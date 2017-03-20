ОНФ: каждый второй медработник хотел бы уйти из государственной медицины в коммерческую Перейти на работу в частную медицинскую организацию при первой возможности хотел бы 51% врачей и 55% среднего медицинского персонала, а каждый четвертый уже сегодня работает или подрабатывает в коммерческих клиниках – об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом независимого мониторинга независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» совместно с экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).



В исследовании приняли участие 4,3 тыс. респондентов из 85 субъектов РФ. Результаты опроса показывают, что перейти на работу в коммерческий сектор медицины хотела бы половина (51%) врачей и чуть более половины (55%) среднего медперсонала. Еще 21% врачей (12,5% среднего медперсонала) сообщили, что уже подрабатывают в коммерческом секторе, а еще 6% врачей работают там на полную ставку. Лишь 22% врачей (26% среднего медперсонала), по данным опроса, заявили о своем желании остаться в государственных медицинских организациях.



«Мы видим, что работа в государственной медицине становится все менее популярной, во многом, из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Следствием этого становится дефицит кадров, снижение доступности медпомощи для населения и еще больший рост нагрузки на медработников. Получается, что поручения президента, касающиеся кадровой политики в здравоохранении, к сожалению, исполняются только на бумаге», - рассказал директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.



Эксперты также спросили медработников, знают ли они, из чего складывается их заработная плата. Результаты также оказались неутешительными, считает Эдуард Гаврилов. Подавляющее большинство (87,6%) врачей (84,7% среднего медперсонала) не знают, какой процент от тарифа ОМС на оказанные медицинские услуги идет в их зарплату. А две трети (65% врачей и 58,7% среднего медперсонала) утверждают, что количество пациентов, принятых или пролеченных в рамках ОМС, вообще никак не отражается на размере их заработной платы», - рассказал эксперт Народного фронта.

Гаврилов отметил, что это свидетельствует о фактическом неисполнении поручения президента о внедрении «эффективного контракта» в здравоохранении. По его мнению, если Минздрав исправит недочеты в своей тарифной политике и врачи смогут увидеть реальную материальную отдачу от своих усилий, это может повысить их мотивацию к работе и, соответственно, качество медпомощи для населения.



Ключевые слова: опрос, коммерческие медицинские центры Перейти на работу в частную медицинскую организацию при первой возможности хотел бы 51% врачей и 55% среднего медицинского персонала, а каждый четвертый уже сегодня работает или подрабатывает в коммерческих клиниках – об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом независимого мониторинга независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» совместно с экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).В исследовании приняли участие 4,3 тыс. респондентов из 85 субъектов РФ. Результаты опроса показывают, что перейти на работу в коммерческий сектор медицины хотела бы половина (51%) врачей и чуть более половины (55%) среднего медперсонала. Еще 21% врачей (12,5% среднего медперсонала) сообщили, что уже подрабатывают в коммерческом секторе, а еще 6% врачей работают там на полную ставку. Лишь 22% врачей (26% среднего медперсонала), по данным опроса, заявили о своем желании остаться в государственных медицинских организациях.«Мы видим, что работа в государственной медицине становится все менее популярной, во многом, из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Следствием этого становится дефицит кадров, снижение доступности медпомощи для населения и еще больший рост нагрузки на медработников. Получается, что поручения президента, касающиеся кадровой политики в здравоохранении, к сожалению, исполняются только на бумаге», - рассказал директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.Эксперты также спросили медработников, знают ли они, из чего складывается их заработная плата. Результаты также оказались неутешительными, считает Эдуард Гаврилов. Подавляющее большинство (87,6%) врачей (84,7% среднего медперсонала) не знают, какой процент от тарифа ОМС на оказанные медицинские услуги идет в их зарплату. А две трети (65% врачей и 58,7% среднего медперсонала) утверждают, что количество пациентов, принятых или пролеченных в рамках ОМС, вообще никак не отражается на размере их заработной платы», - рассказал эксперт Народного фронта.Гаврилов отметил, что это свидетельствует о фактическом неисполнении поручения президента о внедрении «эффективного контракта» в здравоохранении. По его мнению, если Минздрав исправит недочеты в своей тарифной политике и врачи смогут увидеть реальную материальную отдачу от своих усилий, это может повысить их мотивацию к работе и, соответственно, качество медпомощи для населения.Ключевые слова: Фонд "Здоровье"









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ОНФ: каждый второй медработник хотел бы уйти из государственной медицины в коммерческую Как показали результаты опроса Фонда «Здоровья», перейти на работу в коммерческий сектор медицины хотела бы половина (51%) врачей и чуть более половины (55%) среднего медперсонала. Еще 21% врачей (12,5% среднего медперсонала) сообщили, что уже подрабатывают в коммерческом секторе, а еще 6% врачей работают там на полную ставку.

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