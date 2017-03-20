«Активный Компонент» увеличивает объем производства фармсубстанций Компания «Активный Компонент» благодаря модернизации производственной площадки в поселке Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга увеличила объем выпуска активных фармацевтических субстанций в 1,5 раза – до 60 тонн в год. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.



Общая площадь завода после реконструкции увеличена до 3500 м2, из которых 1200 м2 занимают научно-исследовательские лаборатории (R&D). Техническое переоснащение и внедрение инновационных технологий позволили ускорить процесс производства в 2-3 раза. Расширение R&D базы в 5 раз повысило возможности предприятия по внедрению новых субстанций – до 10 номенклатурных позиций в год, и обеспечило компании дополнительное преимущество на рынке.



«Наш проект является примером успешного и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти. «Активный Компонент» получает от государства субсидии в виде компенсации около 50% затрат на приобретение нового оборудования. Это позволяет нам направлять дополнительные средства на развитие производства новых лекарственных средств. В ближайшей перспективе мы планируем выпустить ряд инновационных продуктов, перечень которых уже одобрен Министерством промышленности и торговли РФ. Общими усилиями мы стремимся вывести отечественную фарминдустрию на более высокий качественный уровень», - рассказал президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов.



В течение последних трех лет «Активный Компонент» демонстрирует устойчивые темпы роста на уровне 60% в год. В 2016 году оборот компании составил около 1 млрд рублей, к 2020 году, с запуском второго завода в городе Пушкин, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн в год.





Ключевые слова: фармсубстанции Компания «Активный Компонент» благодаря модернизации производственной площадки в поселке Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга увеличила объем выпуска активных фармацевтических субстанций в 1,5 раза – до 60 тонн в год. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.Общая площадь завода после реконструкции увеличена до 3500 м2, из которых 1200 м2 занимают научно-исследовательские лаборатории (R&D). Техническое переоснащение и внедрение инновационных технологий позволили ускорить процесс производства в 2-3 раза. Расширение R&D базы в 5 раз повысило возможности предприятия по внедрению новых субстанций – до 10 номенклатурных позиций в год, и обеспечило компании дополнительное преимущество на рынке.«Наш проект является примером успешного и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти. «Активный Компонент» получает от государства субсидии в виде компенсации около 50% затрат на приобретение нового оборудования. Это позволяет нам направлять дополнительные средства на развитие производства новых лекарственных средств. В ближайшей перспективе мы планируем выпустить ряд инновационных продуктов, перечень которых уже одобрен Министерством промышленности и торговли РФ. Общими усилиями мы стремимся вывести отечественную фарминдустрию на более высокий качественный уровень», - рассказал президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов.В течение последних трех лет «Активный Компонент» демонстрирует устойчивые темпы роста на уровне 60% в год. В 2016 году оборот компании составил около 1 млрд рублей, к 2020 году, с запуском второго завода в городе Пушкин, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн в год.Ключевые слова: Активный компонент









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