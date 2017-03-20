Главная / Новости медицины и фармации В Геленджике состоится X Юбилейный региональный научно-образовательный форум «Мать и Дитя» 28-30 июня 2017 года в городе Геленджик в залах «Кемпински Гранд Отель Геленджик» состоится X Юбилейный региональный научно-образовательный форум и Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов «Мать и Дитя».



В рамках форума пройдут ПРЕКУРСЫ под руководством ведущих специалистов ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России по следующим темам:



ПРЕКУРС №1. "Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии".



Руководитель – д.м.н. Пырегов А.В.

Спикеры: Пырегов А.В., Трошин П.В., Письменский С.В., Калачин К.А., Сафин И.Х., Островская Е.В.

Темы:



• Сердечно-легочная реанимация в акушерстве

• Базовая СЛР. Алгоритм первичной СЛР. Демонстрация и обучение

• Работа в группах

• Моделирование ситуации остановки кровообращения

• Расширенная СЛР

• Алгоритм расширенной СЛР в акушерстве. Демонстрация и обучение

• Неотложные ситуации в акушерстве

• Отработка навыков действий при неотложных состояниях. Сheck-Lits

• Осложнения регионарной анестезии/анальгезии в акушерстве

• Трудные дыхательные пути в акушерстве. Отработка алгоритма трудной интубации

• Ультразвук при неотложных состояниях

• FAST протокол

• BLUE протокол

• Геморрагический шок. Анафилаксия шок. Септический шок

• Эмболия околоплодными водами

• Особенности течения сопутствующей кардиальной патологии на фоне беременности

• Неотложная кардиология

• ОКС

• Нарушение ритма.Патогенез

• Эклампсия/Преэклампсия

• ТЭЛА

• Массивные кровотечения в акушерстве. Тактика ведения пациенток с врастанием плаценты

• Неотложная кардиология в акушерстве. Ведение пациенток с выраженной кардиальной патологией

• Интенсивная терапия преэклампсии. Возможности CPAP-терапии.



ПРЕКУРС №2. "Патология шейки матки и вагинальные инфекции".



Руководители: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В.

Темы:



• Скрининговые технологии в диагностике заболеваний шейки матки.

• Кольпоскопия в диагностике заболеваний шейки матки. КС- признаки нормы, LSIL, HSIL и цервикального рака

• Инновационные возможности в кольпоскопии. Dysis- кольпоскопия

• LSIL и HSIL: тактика ведения (современные рекомендации)

• Особенности заболеваний шейки матки у девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста и в постменопаузе. Выбор метода лечения

• ВПЧ и ВПЧ –ассоциированные заболевания.

• Цервико-вагинальные инфекции в развитии заболеваний шейки матки. Принципы лечения

• Заболевания шейки матки и беременность: трудности диагностики, тактика ведения

• Радиоволновая аблация, эксцизия и конизация шейки матки- выбор метода лечения

• Микроинвазивный рак и железистые заболевания шейки матки

• Вакцинопрофилактика рака шейки матки и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.





ПРЕКУРС №3. "Эстетическая гинекология: инъекционные, аппаратные и физиотерапевтические методы".



Руководитель - Аполихина И.А.

Спикеры: Аполихина И.А., Силантьева Е.С., Оразов М.Р., Измайлова Т.Д.

Темы:



• Современные мировые тренды в эстетической гинекологии

• Лазерная технология вульвовагинального ремоделирования Mona Lisa Touch

• Ботулинотерапия в эстетической гинекологии

• Возможности физиотерапии в эстетической гинекологии и интимной реабилитации

• Митохондриальная терапия в эстетической гинекологии и восстановлении биологических ресурсов организма как основа anti-age стратегии.

Количество мест ограничено: онлайн-регистрация завершится, как только будет наполнен лекционный зал.

Заявки по учебным мероприятиям будут представлены в Комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствию установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.



Успейте стать участником Юбилейного форума и сделать шаг вперед к новым знаниям, новым технологиям, новым достижениям!



Контакты:

Регистрация делегатов и получение тезисов

E-mail: reg@mediexpo.ru

+7 (495) 721-88-66 (доб. 111)

моб.: +7 (929) 646-51-66





Ключевые слова: 28-30 июня 2017 года в городе Геленджик в залах «Кемпински Гранд Отель Геленджик» состоится X Юбилейный региональный научно-образовательный форум и Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов «Мать и Дитя».В рамках форума пройдут ПРЕКУРСЫ под руководством ведущих специалистов ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России по следующим темам:– д.м.н. Пырегов А.В.Пырегов А.В., Трошин П.В., Письменский С.В., Калачин К.А., Сафин И.Х., Островская Е.В.• Сердечно-легочная реанимация в акушерстве• Базовая СЛР. Алгоритм первичной СЛР. Демонстрация и обучение• Работа в группах• Моделирование ситуации остановки кровообращения• Расширенная СЛР• Алгоритм расширенной СЛР в акушерстве. Демонстрация и обучение• Неотложные ситуации в акушерстве• Отработка навыков действий при неотложных состояниях. Сheck-Lits• Осложнения регионарной анестезии/анальгезии в акушерстве• Трудные дыхательные пути в акушерстве. Отработка алгоритма трудной интубации• Ультразвук при неотложных состояниях• FAST протокол• BLUE протокол• Геморрагический шок. Анафилаксия шок. Септический шок• Эмболия околоплодными водами• Особенности течения сопутствующей кардиальной патологии на фоне беременности• Неотложная кардиология• ОКС• Нарушение ритма.Патогенез• Эклампсия/Преэклампсия• ТЭЛА• Массивные кровотечения в акушерстве. Тактика ведения пациенток с врастанием плаценты• Неотложная кардиология в акушерстве. Ведение пациенток с выраженной кардиальной патологией• Интенсивная терапия преэклампсии. Возможности CPAP-терапии.: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В.• Скрининговые технологии в диагностике заболеваний шейки матки.• Кольпоскопия в диагностике заболеваний шейки матки. КС- признаки нормы, LSIL, HSIL и цервикального рака• Инновационные возможности в кольпоскопии. Dysis- кольпоскопия• LSIL и HSIL: тактика ведения (современные рекомендации)• Особенности заболеваний шейки матки у девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста и в постменопаузе. Выбор метода лечения• ВПЧ и ВПЧ –ассоциированные заболевания.• Цервико-вагинальные инфекции в развитии заболеваний шейки матки. Принципы лечения• Заболевания шейки матки и беременность: трудности диагностики, тактика ведения• Радиоволновая аблация, эксцизия и конизация шейки матки- выбор метода лечения• Микроинвазивный рак и железистые заболевания шейки матки• Вакцинопрофилактика рака шейки матки и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.- Аполихина И.А.: Аполихина И.А., Силантьева Е.С., Оразов М.Р., Измайлова Т.Д.• Современные мировые тренды в эстетической гинекологии• Лазерная технология вульвовагинального ремоделирования Mona Lisa Touch• Ботулинотерапия в эстетической гинекологии• Возможности физиотерапии в эстетической гинекологии и интимной реабилитации• Митохондриальная терапия в эстетической гинекологии и восстановлении биологических ресурсов организма как основа anti-age стратегии.Количество мест ограничено: онлайн-регистрация завершится, как только будет наполнен лекционный зал.Заявки по учебным мероприятиям будут представлены в Комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствию установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.Успейте стать участником Юбилейного форума и сделать шаг вперед к новым знаниям, новым технологиям, новым достижениям!Ключевые слова: анонс



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