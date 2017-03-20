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Главная / Новости медицины и фармации
19.06.2017 16:47
В Геленджике состоится X Юбилейный региональный научно-образовательный форум «Мать и Дитя»28-30 июня 2017 года в городе Геленджик в залах «Кемпински Гранд Отель Геленджик» состоится X Юбилейный региональный научно-образовательный форум и Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов «Мать и Дитя».
В рамках форума пройдут ПРЕКУРСЫ под руководством ведущих специалистов ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России по следующим темам:
ПРЕКУРС №1. "Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии".
Руководитель – д.м.н. Пырегов А.В.
Спикеры: Пырегов А.В., Трошин П.В., Письменский С.В., Калачин К.А., Сафин И.Х., Островская Е.В.
Темы:
• Сердечно-легочная реанимация в акушерстве
• Базовая СЛР. Алгоритм первичной СЛР. Демонстрация и обучение
• Работа в группах
• Моделирование ситуации остановки кровообращения
• Расширенная СЛР
• Алгоритм расширенной СЛР в акушерстве. Демонстрация и обучение
• Неотложные ситуации в акушерстве
• Отработка навыков действий при неотложных состояниях. Сheck-Lits
• Осложнения регионарной анестезии/анальгезии в акушерстве
• Трудные дыхательные пути в акушерстве. Отработка алгоритма трудной интубации
• Ультразвук при неотложных состояниях
• FAST протокол
• BLUE протокол
• Геморрагический шок. Анафилаксия шок. Септический шок
• Эмболия околоплодными водами
• Особенности течения сопутствующей кардиальной патологии на фоне беременности
• Неотложная кардиология
• ОКС
• Нарушение ритма.Патогенез
• Эклампсия/Преэклампсия
• ТЭЛА
• Массивные кровотечения в акушерстве. Тактика ведения пациенток с врастанием плаценты
• Неотложная кардиология в акушерстве. Ведение пациенток с выраженной кардиальной патологией
• Интенсивная терапия преэклампсии. Возможности CPAP-терапии.
ПРЕКУРС №2. "Патология шейки матки и вагинальные инфекции".
Руководители: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В.
Темы:
• Скрининговые технологии в диагностике заболеваний шейки матки.
• Кольпоскопия в диагностике заболеваний шейки матки. КС- признаки нормы, LSIL, HSIL и цервикального рака
• Инновационные возможности в кольпоскопии. Dysis- кольпоскопия
• LSIL и HSIL: тактика ведения (современные рекомендации)
• Особенности заболеваний шейки матки у девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста и в постменопаузе. Выбор метода лечения
• ВПЧ и ВПЧ –ассоциированные заболевания.
• Цервико-вагинальные инфекции в развитии заболеваний шейки матки. Принципы лечения
• Заболевания шейки матки и беременность: трудности диагностики, тактика ведения
• Радиоволновая аблация, эксцизия и конизация шейки матки- выбор метода лечения
• Микроинвазивный рак и железистые заболевания шейки матки
• Вакцинопрофилактика рака шейки матки и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
ПРЕКУРС №3. "Эстетическая гинекология: инъекционные, аппаратные и физиотерапевтические методы".
Руководитель - Аполихина И.А.
Спикеры: Аполихина И.А., Силантьева Е.С., Оразов М.Р., Измайлова Т.Д.
Темы:
• Современные мировые тренды в эстетической гинекологии
• Лазерная технология вульвовагинального ремоделирования Mona Lisa Touch
• Ботулинотерапия в эстетической гинекологии
• Возможности физиотерапии в эстетической гинекологии и интимной реабилитации
• Митохондриальная терапия в эстетической гинекологии и восстановлении биологических ресурсов организма как основа anti-age стратегии.
Количество мест ограничено: онлайн-регистрация завершится, как только будет наполнен лекционный зал.
Заявки по учебным мероприятиям будут представлены в Комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствию установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.
Успейте стать участником Юбилейного форума и сделать шаг вперед к новым знаниям, новым технологиям, новым достижениям!
Контакты:
Регистрация делегатов и получение тезисов
E-mail: reg@mediexpo.ru
+7 (495) 721-88-66 (доб. 111)
моб.: +7 (929) 646-51-66
Ключевые слова: анонс
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