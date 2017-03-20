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 Главная / Новости медицины и фармации

19.06.2017 16:29

Столичным врачам доплатят за патронаж лежачих пациентов

Врачей московских поликлиник будут материально поощрять за лечебно-профилактическую помощь на дому, оказываемую пожилым людям и лежачим больным. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы, информирует ТАСС.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тыс. рублей в месяц. Градоначальник добавил, что продолжительность жизни москвичей растет и количество пожилых людей также увеличивается, конечно, появляется потребность в патронажной службе помимо уже существующих социальных служб и поликлиник.

Руководитель столичного департамента Алексей Хрипун добавил, что пилотный проект патронажной службы, запущенной в нескольких столичных поликлиниках, зарекомендовал себя хорошо. В медучреждениях, участвовавших в пилотном проекте, в два раза сократилось количество вызовов на дом, а количество выездов бригад скорой помощи к пациентам снизилось на 20%.

Хрипун предложил сделать проект полноценным и выделить по 100 врачей и 240 медсестер: «За высшим врачебным персоналом будут закреплены по 350-400 пациентов, а за сестрами по 150-200 пациентов». По словам Хрипуна, это будут мобильные бригады, которые также будут обучать родственников простейшим медицинских процедурам. Медсестрам за патронаж будут доплачивать 15 тыс. рублей в месяц.

Ключевые слова: Москва


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Столичным врачам доплатят за патронаж лежачих пациентов

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