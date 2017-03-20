Компания Roche будет проводить апробацию ЛС на базе медуниверситета им. Сеченова Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и гендиректор компании Roche в России Ненад Павлетич подписали соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрена реализация целого ряда совместных инициатив: осуществление международных проектов в области прикладной и фундаментальной науки, повышение образовательного и профессионального уровня российских специалистов, проведение научно-исследовательской работы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.



По словам Петра Глыбочко, подписанный документ можно рассматривать как важный шаг в развитии программы «5-100», направленной на повышение конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.



Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова сообщил, что первоначальный объем инвестиций со стороны компании Roche составит 50 млн руб., которые будут направлены на поддержание академической мобильности российских студентов, аспирантов и ученых (командировки, участие в конференциях), привлечение иностранных преподавателей, проведение КИ. В дальнейшем финансирование может быть увеличено до 1,5 – 5 млрд руб.



«Первоочередной задачей сотрудничества должно стать переформатирование подготовки кадров, – отметил Петр Глыбочко – Наши студенты будут проходить практику на заводах компании Roche, что позволит им впоследствии успешно работать на современных фармпредприятиях, внедряя полученный передовой опыт. Другим важным аспектом партнерства является проведение большой научно-исследовательской работы, направленной на разработку препаратов, применяющихся в пульмонологии, онкологии, гематологии, неврологии, ревматологии. Наиболее масштабными могут стать проекты клинической апробации лекарственных средств для лечения пациентов с идиопатическим легочным фиброзом и лимфопролиферативными заболеваниями. Предполагается, что в этих программах в течение 3-х лет примут участие 800 пациентов, страдающих данными заболеваниями. Кстати, уже сегодня мы реализуем совместный проект по созданию препарата для лечения гемофилии А».



Ненад Павлетич обратил особое внимание на важность участия российских ученых в совместных научных разработках с западным партнером. «Для них – это реальная возможность получения новых знаний и компетенций, учитывая, что компания Roche – лидер в R&D на глобальном уровне». Он также отметил, что соглашение компании Roche с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова по локализации такого комплексного направления, как R&D, направлено на всестороннюю поддержку Программы развития фармацевтической промышленности и является уникальным для здравоохранения РФ.





Ключевые слова: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и гендиректор компании Roche в России Ненад Павлетич подписали соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрена реализация целого ряда совместных инициатив: осуществление международных проектов в области прикладной и фундаментальной науки, повышение образовательного и профессионального уровня российских специалистов, проведение научно-исследовательской работы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.По словам Петра Глыбочко, подписанный документ можно рассматривать как важный шаг в развитии программы «5-100», направленной на повышение конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова сообщил, что первоначальный объем инвестиций со стороны компании Roche составит 50 млн руб., которые будут направлены на поддержание академической мобильности российских студентов, аспирантов и ученых (командировки, участие в конференциях), привлечение иностранных преподавателей, проведение КИ. В дальнейшем финансирование может быть увеличено до 1,5 – 5 млрд руб.«Первоочередной задачей сотрудничества должно стать переформатирование подготовки кадров, – отметил Петр Глыбочко – Наши студенты будут проходить практику на заводах компании Roche, что позволит им впоследствии успешно работать на современных фармпредприятиях, внедряя полученный передовой опыт. Другим важным аспектом партнерства является проведение большой научно-исследовательской работы, направленной на разработку препаратов, применяющихся в пульмонологии, онкологии, гематологии, неврологии, ревматологии. Наиболее масштабными могут стать проекты клинической апробации лекарственных средств для лечения пациентов с идиопатическим легочным фиброзом и лимфопролиферативными заболеваниями. Предполагается, что в этих программах в течение 3-х лет примут участие 800 пациентов, страдающих данными заболеваниями. Кстати, уже сегодня мы реализуем совместный проект по созданию препарата для лечения гемофилии А».Ненад Павлетич обратил особое внимание на важность участия российских ученых в совместных научных разработках с западным партнером. «Для них – это реальная возможность получения новых знаний и компетенций, учитывая, что компания Roche – лидер в R&D на глобальном уровне». Он также отметил, что соглашение компании Roche с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова по локализации такого комплексного направления, как R&D, направлено на всестороннюю поддержку Программы развития фармацевтической промышленности и является уникальным для здравоохранения РФ.Ключевые слова: Roche









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Компания Roche будет проводить апробацию ЛС на базе медуниверситета им. Сеченова Roche и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрена реализация целого ряда совместных инициатив.Важным аспектом партнерства является проведение большой научно-исследовательской работы, направленной на разработку препаратов, применяющихся в пульмонологии, онкологии, гематологии, неврологии, ревматологии.

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