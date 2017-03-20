Разработана тест-система для таргетированной терапии рака предстательной железы

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Главная / Новости медицины и фармации
19.06.2017 14:46
Разработана тест-система для таргетированной терапии рака предстательной железыУченые из Великобритании разработали новую систему для определения по анализу крови пациентов с раком предстательной железы, наиболее подходящих для лечения ингибиторами PARP. Об этом сообщает PharmaTimes.
Благодаря выявлению опухолевой ДНК в образце крови станут возможными таргетированная терапия, а также контроль развития устойчивости опухоли к применяемому лечению.
По словам разработчиков, их тест стал первым быстрым способом определения определенных генетических мутаций опухоли. Ожидается, что благодаря использованию теста ингибитор PARP олапариб (компании AstraZeneca) станет стандартной терапией распространенного рака предстательной железы.
Олапариб - ингибитор поли-аденозиндифосфатрибозы-полимеразы (PARP), который использует нарушения репарации ДНК, вызывая гибель преимущественно опухолевых клеток. Лекарственное средство было зарегистрировано в Европе, США и России под торговым наименованием Линпарза (Lynparza) для терапии рецидивирующего рака яичников и фаллопиевых труб с мутацией гена BRCA.
Ключевые слова: онкология, рак предстательной железы
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