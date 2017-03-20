В Москве пройдет Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов 8-10 ноября 2017 года в конгресс-центре Здания Правительства Москвы состоится Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов.



Перешагнув 100-летний юбилей основания Российского общества рентгенологов и радиологов, Конгресс продолжает быть заметным явлением в жизни специалистов по медицинской визуализации, престижным профессиональным форумом.



Тема Конгресса 2017 года – абдоминальная рентгенология и радиология – объединит более 2500 специалистов в области лучевой диагностики, радиологии, КТ и МРТ.



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ:

Подача заявок на доклады – 30 июня 2017 г.

Прием тезисов - до 1 сентября 2017 г.

Гарантированное бронирование проживания в отеле – до 15 сентября 2017 г.

Тезисы публикуются бесплатно, с правилами оформления тезисов можете ознакомиться на сайте

congress-ph.ru



ОРГАНИЗАТОРЫ

• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Российское общество рентгенологов и радиологов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:



• Медицинская визуализация:

- заболевания ЖКТ и брюшной полости

- маммология, женское здоровье

- неврология и нейрохирургия

- фтизиатрия и пульмонология

- сердечно-сосудистые заболевания

- неотложная диагностика

- онкология

• Ядерная медицина



• Медицинская физика

• Лучевая терапия

• Ультразвуковая диагностика

• Интервенционная радиология

• Радиобиология, радиохимия

• Информационные технологии, телемедицина

• Радиационная гигиена и лучевая безопасность





В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА:

• Заседание профильной комиссии по лучевой диагностике Минздрава России

• Школы и мастер-классы от представителей медицинской промышленности

• Сессии для рентгенлаборантов

• Конкурс молодых радиологов

• Студенческая Олимпиада по лучевой диагностике

• Выставка с участием ведущих производителей и поставщиков оборудования, контрастных средств







Проект менеджер

Евгения Сысоева

evgenia.sysoeva@congress-ph.ru

Регистрация, проживание

Анастасия Рыжих

welcome@congress-ph.ru

Участие в выставке

Виктория Шегай

viktoria.shegay@congress-ph.ru





Ключевые слова: 8-10 ноября 2017 года в конгресс-центре Здания Правительства Москвы состоится КПерешагнув 100-летний юбилей основания Российского общества рентгенологов и радиологов, Конгресс продолжает быть заметным явлением в жизни специалистов по медицинской визуализации, престижным профессиональным форумом.Тема Конгресса 2017 года – абдоминальная рентгенология и радиология – объединит более 2500 специалистов в области лучевой диагностики, радиологии, КТ и МРТ.ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ:Подача заявок на доклады – 30 июня 2017 г.Прием тезисов - до 1 сентября 2017 г.Гарантированное бронирование проживания в отеле – до 15 сентября 2017 г.Тезисы публикуются бесплатно, с правилами оформления тезисов можете ознакомиться на сайтеcongress-ph.ruОРГАНИЗАТОРЫ• Министерство здравоохранения Российской Федерации• Российское общество рентгенологов и радиологовОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:• Медицинская визуализация:- заболевания ЖКТ и брюшной полости- маммология, женское здоровье- неврология и нейрохирургия- фтизиатрия и пульмонология- сердечно-сосудистые заболевания- неотложная диагностика- онкология• Ядерная медицина• Медицинская физика• Лучевая терапия• Ультразвуковая диагностика• Интервенционная радиология• Радиобиология, радиохимия• Информационные технологии, телемедицина• Радиационная гигиена и лучевая безопасностьВ ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА:• Заседание профильной комиссии по лучевой диагностике Минздрава России• Школы и мастер-классы от представителей медицинской промышленности• Сессии для рентгенлаборантов• Конкурс молодых радиологов• Студенческая Олимпиада по лучевой диагностике• Выставка с участием ведущих производителей и поставщиков оборудования, контрастных средствПроект менеджерЕвгения СысоеваРегистрация, проживаниеАнастасия РыжихУчастие в выставкеВиктория ШегайКлючевые слова: анонс









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