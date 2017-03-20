В Москве пройдет Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов

19.06.2017 13:18
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
19.06.2017 13:18
В Москве пройдет Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов8-10 ноября 2017 года в конгресс-центре Здания Правительства Москвы состоится Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов.
Перешагнув 100-летний юбилей основания Российского общества рентгенологов и радиологов, Конгресс продолжает быть заметным явлением в жизни специалистов по медицинской визуализации, престижным профессиональным форумом.
Тема Конгресса 2017 года – абдоминальная рентгенология и радиология – объединит более 2500 специалистов в области лучевой диагностики, радиологии, КТ и МРТ.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ:
Подача заявок на доклады – 30 июня 2017 г.
Прием тезисов - до 1 сентября 2017 г.
Гарантированное бронирование проживания в отеле – до 15 сентября 2017 г.
Тезисы публикуются бесплатно, с правилами оформления тезисов можете ознакомиться на сайте
congress-ph.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Российское общество рентгенологов и радиологов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:
• Медицинская визуализация:
- заболевания ЖКТ и брюшной полости
- маммология, женское здоровье
- неврология и нейрохирургия
- фтизиатрия и пульмонология
- сердечно-сосудистые заболевания
- неотложная диагностика
- онкология
• Ядерная медицина
• Медицинская физика
• Лучевая терапия
• Ультразвуковая диагностика
• Интервенционная радиология
• Радиобиология, радиохимия
• Информационные технологии, телемедицина
• Радиационная гигиена и лучевая безопасность
В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА:
• Заседание профильной комиссии по лучевой диагностике Минздрава России
• Школы и мастер-классы от представителей медицинской промышленности
• Сессии для рентгенлаборантов
• Конкурс молодых радиологов
• Студенческая Олимпиада по лучевой диагностике
• Выставка с участием ведущих производителей и поставщиков оборудования, контрастных средств
Проект менеджер
Евгения Сысоева
evgenia.sysoeva@congress-ph.ru
Регистрация, проживание
Анастасия Рыжих
welcome@congress-ph.ru
Участие в выставке
Виктория Шегай
viktoria.shegay@congress-ph.ru
Ключевые слова: анонс
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.