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 Главная / Новости медицины и фармации

19.06.2017 13:18

В Москве пройдет Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов

8-10 ноября 2017 года в конгресс-центре Здания Правительства Москвы состоится Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов.

Перешагнув 100-летний юбилей основания Российского общества рентгенологов и радиологов, Конгресс продолжает быть заметным явлением в жизни специалистов по медицинской визуализации, престижным профессиональным форумом.

Тема Конгресса 2017 года – абдоминальная рентгенология и радиология – объединит более 2500 специалистов в области лучевой диагностики, радиологии, КТ и МРТ.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ:
Подача заявок на доклады – 30 июня 2017 г.
Прием тезисов - до 1 сентября 2017 г.
Гарантированное бронирование проживания в отеле – до 15 сентября 2017 г.
Тезисы публикуются бесплатно, с правилами оформления тезисов можете ознакомиться на сайте
congress-ph.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Российское общество рентгенологов и радиологов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:

• Медицинская визуализация:
- заболевания ЖКТ и брюшной полости
- маммология, женское здоровье
- неврология и нейрохирургия
- фтизиатрия и пульмонология
- сердечно-сосудистые заболевания
- неотложная диагностика
- онкология
• Ядерная медицина

• Медицинская физика
• Лучевая терапия
• Ультразвуковая диагностика
• Интервенционная радиология
• Радиобиология, радиохимия
• Информационные технологии, телемедицина
• Радиационная гигиена и лучевая безопасность


В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА:
• Заседание профильной комиссии по лучевой диагностике Минздрава России
• Школы и мастер-классы от представителей медицинской промышленности
• Сессии для рентгенлаборантов
• Конкурс молодых радиологов
• Студенческая Олимпиада по лучевой диагностике
• Выставка с участием ведущих производителей и поставщиков оборудования, контрастных средств



Проект менеджер
Евгения Сысоева
evgenia.sysoeva@congress-ph.ru
Регистрация, проживание
Анастасия Рыжих
welcome@congress-ph.ru
Участие в выставке
Виктория Шегай
viktoria.shegay@congress-ph.ru


Ключевые слова: анонс


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