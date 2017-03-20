В Москве открыта первая лаборатория полного цикла исследования ДНК плода по крови матери

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Главная / Новости медицины и фармации
19.06.2017 13:09
В Москве открыта первая лаборатория полного цикла исследования ДНК плода по крови материКомпания «Генетико» открыла в Москве первую специализированную лабораторию для проведения полного цикла неинвазивного пренатального исследования «Пренетикс». Это один из ключевых этапов проекта «Организация производства ДНК-тестов для медицинской диагностики», который был поддержан Фондом развития промышленности. Общая стоимость проекта составляет 600 млн. рублей, из них 300 млн. – заем ФРП, сообщается на сайте Минпромторга.
«Пренетикс» - это исследование ДНК плода по крови беременной женщины с целью выявления хромосомных аномалий. Трансфер зарубежной технологии мирового уровня в Россию был проведен в сотрудничестве с компанией Roсhe Diagnostics при поддержке Фонда развития промышленности.
Достоверность технологии «Пренетикс» подтверждена результатами обширных контролируемых клинических исследований, проведенных при участии более 23 тыс. женщин. В частности, «Пренетикс» позволяет с точностью 99,9%, с 10-й недели беременности, выявить синдром Дауна, а также детектировать хромосомные аномалии, в частности синдром Эдвардса, синдром Патау, синдром Шерешевского-Тернера.
Раньше образцы ДНК для проведения данного исследования отправлялись в США. Теперь полный цикл «Пренетикс» будет проводиться в Москве. Открытие такой лаборатории в России значительно сокращает сроки проведения исследования и делает его финансово доступным большему количеству женщин, ожидающих ребенка.
В дальнейшем «Генетико» в рамках проекта, поддержанного ФРП, начнет производить ДНК-тесты следующего поколения для пренатальной диагностики хромосомных заболеваний, выявления и профилактики наследственных, онкологических и иных тяжелых заболеваний.
Ключевые слова: Минпромторг, Фонд развития промышленности, ДНК, Генетико
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