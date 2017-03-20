Обсужден проект программы Национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями

С 14 по 16 июня 2017 года в Уфе прошел IХ Съезд онкологов России, участие в котором приняло более 1500 специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа мероприятия включала комплекс научных и организационных секций, в рамках которых специалисты смогли обсудить вопросы организации и финансирования онкологической помощи населению, образовательные программы в онкологии, вопросы лекарственного обеспечения, маршрутизацию онкологических больных, а также поделиться передовым опытом и результатами научных исследований. Организаторами Съезда выступили Ассоциация онкологов России, Минздрав РФ, Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина.



Традиционно, в рамках Съезда онкологов прошла пресс-конференция, участие в которой приняли ведущие эксперты отрасли. Специалисты обсудили самые злободневные проблемы, которые существуют в системе онкологической помощи в нашей стране и в Республике Башкортостан, в частности. Особое внимание было обращено к проекту Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, которая была представлена на Съезде.



«Главная цель Национальной программы - понизить смертность и повысить качество всех мероприятий, направленных на излечение пациентов» – так прокомментировал проект главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давыдов Михаил Иванович. Он подчеркнул, что Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями, которая будет представлена Минздраву России уже осенью 2017 года, состоит из нескольких этапов работы на краткосрочный и долгосрочный период. «Национальная стратегия, в совокупности, состоит из региональных программ, поскольку каждый регион имеет разный уровень развития, материально-технического обеспечения, и должен эффективно решать региональные задачи».



Создание Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями должно стать одним из приоритетных направлений в системе Здравоохранения. Именно эта программа должна обеспечить последовательное развитие онкологической службы в период после завершения государственной программы «Развитие Здравоохранения до 2020 года».



Обсуждение перспективы принятия и утверждение Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, не оставило без внимания самые острые вопросы, которые существуют в онкологии сегодня. Как отметил Михаил Давыдов: «Одной из самых больших трудностей в организации онкологической службы является региональное управление. На данные момент мы имеем дело с тем, что любое давление федерального центра с попыткой изменить ситуацию в регионе, вызывает некоторое сопротивление или несогласие, что в целом понижает эффективность работы федеральных центров. Сегодня мы можем только доносить стандарты и клинические рекомендации, но их исполнение остается на совести региональных специалистов. Именно поэтому, программа Национальной стратегии призвана положить основу для формирования законодательного регулирования системы вертикального управления онкологической службы в РФ».



В рамках Национальной программы обсуждаются не только вопросы ранней диагностики, повышение эффективности лечения и снижение показателей смертности, но и вопросы качества жизни. Кроме этого Национальная стратегия закладывает новые целевые показатели, которые будут оценивать в едином комплексе эффективность диагностики и лечения: смертность от ЗНО, одногодичная летальность, пятилетняя выживаемость, выявление ЗНО по стадиям.



Обсуждение кадрового вопроса, стало еще одной актуальной темой встречи. По словам Семеновой Татьяны Владимировны - директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ, на сегодняшний день наблюдается неполная укомплектованность онкологической службы. «Сегодня на 10,6 тыс. штатных должностей укомплектовано около 86-89%, в зависимости от уровня организации, которая оказывает онкологическую помощь. На этих ставках работает 7 тыс. 13 специалистов», - отметила она. Кроме этого, Семенова рассказала о тех изменениях в системе профессионального допуска и стандартов, которые коснутся всех специалистов отрасли. «Нами разрабатывается особый порядок допуска к профессиональной деятельности, расширяются требования в рамках профессионального стандарта к знаниям, навыкам, умениям, уровню квалификации тех сотрудников, которые занимают те или иные должности в онкологической службе».



Участников встречи волновали и вопросы нехватки финансирования на лечение пациентов детского возраста. «В РФ ежегодно заболевает около 3 500 детей. Министерство Здравоохранения выделяет достаточное количество квот для лечения пациентов. Но чаще всего мы не укладываемся в сумму квоты, которая в среднем составляет 130 000 руб, поскольку онкологическое заболевание требует комплексного подхода. Когда финансирования недостаточно, мы привлекаем другие источники, благотворительность, фонды и пожертвования и тем самым компенсируем нехватку денежных средств на лечение пациентов, которое выделяет Государство». - подчеркнул главный детский онколог Минздрава РФ, зам. директора по научной работе НИИ Детской онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, академик РАН Поляков Владимир Георгиевич.



Не менее актуальным стал и вопрос доступности лекарственных препаратов. Специалисты отметили, что в последнее время наблюдается довольно бурный рост фармацевтической промышленности в России и примерно около 75-80% препаратов на рынке это препараты российского производства (в основном, дженерики). При этом вопрос доступности лекарственного обеспечения все равно остается крайне острым. «Главная проблема - это высокая стоимость лекарственных препаратов, учитывая тот факт, что класс этих препаратов постоянно меняется, появляются новые, таргетные и иммунные препараты. Ни одна страна в мире не сможет обеспечить своих пациентов таким лечением. Это проблема в нашей стране пока решена удовлетворительно». - отметил Давыдов.



Отвечая на вопросы о состоянии онкологической службы в Республике Башкортостан, Давыдов подчеркнул, что этот регион находится на очень высоком уровне развития здравоохранения. «Я хорошо знаю республиканский диспансер, здесь работают хорошо подготовленные специалисты, которые выполняют полностью все наши рекомендации. В целом, республика в этом смысле выглядит очень привлекательно». Министр здравоохранения Республики Башкортостан Бакиров Анвар Акрамович также отметил, что выживаемость пациентов в Республике с момента постановки диагноза в последние годы стала возрастать. «Ежегодно в республиканском онкодиспансере лечится примерно 12 000 человек, и выполняется около 1 000 операций в год. У нас есть высокотехнологичное медицинское оборудование, хорошо поставлена работа по эффективной химиотерапии. Этот комплекс мероприятий, который мы проводим в Республике, позволяет сегодня демонстрировать достаточно хорошие показатели по снижению уровня смертности. И те шаги и решения, которые будут выработаны в рамках Национальной стратегии, позволят нам продолжить эффективное развитие онкологической службы в Республике».



Подводя итоги встречи, специалисты подчеркнули, что Национальная стратегия призвана урегулировать те вопросы и проблемы, которые накопились в онкологической службе сегодня, а также позволит комплексно рассматривать вопросы профилактики, раннего выявления, эффективного лечения и реабилитации в сочетании с внедрением передовых технологий и опыта научно-клинических исследований одинаково эффективно во всех субъектах РФ.

