Минздрав создаст рабочую группу для рассмотрения обращений граждан к президенту

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Главная / Новости медицины и фармации
19.06.2017 12:12
Минздрав создаст рабочую группу для рассмотрения обращений граждан к президентуМинистр здравоохранения Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу, которая будет заниматься анализом всех обращений по теме здравоохранения, поступивших во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня.
В группу войдут как сотрудники ведомства, так и ведущие эксперты по наиболее значимым направлениям практического здравоохранения, а также представители регионов.
«Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер», – сказала министр.
Фото: kremlin.ru
Ключевые слова: Минздрав, Вероника Скворцова, Владимир Путин
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