Минздрав создаст рабочую группу для рассмотрения обращений граждан к президенту Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу, которая будет заниматься анализом всех обращений по теме здравоохранения, поступивших во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня.



В группу войдут как сотрудники ведомства, так и ведущие эксперты по наиболее значимым направлениям практического здравоохранения, а также представители регионов.



«Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер», –



Фото: kremlin.ru





Ключевые слова: Вероника Скворцова, Владимир Путин Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу, которая будет заниматься анализом всех обращений по теме здравоохранения, поступивших во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня.В группу войдут как сотрудники ведомства, так и ведущие эксперты по наиболее значимым направлениям практического здравоохранения, а также представители регионов.«Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер», – сказала министр Ключевые слова: Минздрав









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Минздрав создаст рабочую группу для рассмотрения обращений граждан к президенту Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу, которая будет заниматься анализом всех обращений по теме здравоохранения, поступивших во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня.

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