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 Главная / Новости медицины и фармации

19.06.2017 10:30

Журнал "Ремедиум" №5 за 2017 год

В рубрике "Экспертная зона"

Фармацевтическая промышленность Индии / Pharmaceutical industry in India

А.П. Мешковский, Н.В. Пятигорская, Ж.И. Аладышева, Н.С. Ивашечкова, М.М. Шабалина, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России

Индия - крупнейшее государство Южной Азии. По численности населения, составляющей около 1,330 млрд человек, она занимает второе место в мире. Страна является федеративной республикой, состоит из 29 штатов и 7 союзных территорий. В прошлом Индия -- британская колония, получившая независимость в 1947 г. Индия, как и Россия, входит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) -- группу стран со схожими параметрами экономического развития и приоритетами внешней политики. Представители Министерства промышленности и торговли РФ неоднократно отмечали интерес к развитию контактов с отраслевыми регуляторными органами стран этой группы и к ознакомлению с их опытом работы. Ниже приведены краткие данные о развитии и положении фармацевтической промышленности и о регулировании оборота лекарственных средств в этой стране [1].

В рубрике «Фармрынок» 

Препараты, изменяющие течение рассеянного склероза: ситуация на российском фармацевтическом рынке / Multiple sclerosis disease-modifying therapies in the Russian pharmaceutical market: the current status

Юлия Прожерина, к.б.н., Майя Бибкова, «Ремедиум»

Рассеянный склероз (РС) считается мультифакториальным заболеванием, в основе развития которого лежат как генетические причины, так и факторы окружающей среды [1]. Долгое время эта болезнь имела статус неизлечимой и нередко приводила больных к инвалидности. Существенный прогресс в изучении и разработке методов фармакотерапии этого заболевания произошел в последние десятилетия. С начала 90-х гг. появились первые ЛС, способные оказывать существенное влияние на патогенез заболевания, -- препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС) [2]. В настоящее время они получили статус базовых средств для лечения этой болезни.

В рубрике «Менеджмент»

Анализ твердых и суррогатных показателей эффективности лекарственных средств, включенных в ограничительные перечни в 2016 г. / Evaluation of final and surrogate endpoints of drugs included in reimbursement lists in 2016

А.С. Колбин1,2, д.м.н., профессор, В.В. Омельяновский3,4,5, д.м.н., профессор, А.А. Курылев1

1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинcкий университет имени акад. И.П. Павлова.
2 Санкт-Петербургский государственный университет.
3 Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ.
4 Центр оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
5 Центр финансов здравоохранения Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ.

Использование в фармакоэкономических исследованиях разных показателей эффективности делает невозможным сравнение лекарственных препаратов и проведение - в случае необходимости - расчетов стоимости дополнительной эффективности. Целью настоящего исследования была оценка входящих в состав досье на лекарственные препараты клинико-экономических (фармакоэкономических) исследований на предмет использования в них в качестве критериев эффективности твердых и суррогатных показателей. Источником данных для анализа послужили досье на лекарственные препараты, поданные заявителями в 2016 г. для включения в ограничительные перечни в соответствии с Постановлением Правительства РФ №871. 

В рубрике «Фармпромышленность»     

Светлана Романова, «Ремедиум»
  • Инвестиционная активность предприятий фармотрасли за 9 месяцев 2016 года / Investment activity of pharmaceutical companies in 9 months of 2016
  • Медицинские изделия за 2016 год / Medical devices market in 2016
  • Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по объему чистой прибыли за 2015 год / Business activity of pharmaceutical manufacturers: net profit top list 2015
  • Статистические наблюдения: изделия медицинские — 2015 год / Statistical observations: medical devices in 2015

Это и многое другое читайте на страницах нашего журнала



Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №5 2017


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