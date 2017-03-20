Журнал "Ремедиум" №5 за 2017 год

В рубрике "Экспертная зона"

Фармацевтическая промышленность Индии / Pharmaceutical industry in India

А.П. Мешковский, Н.В. Пятигорская, Ж.И. Аладышева, Н.С. Ивашечкова, М.М. Шабалина, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России

Индия - крупнейшее государство Южной Азии. По численности населения, составляющей около 1,330 млрд человек, она занимает второе место в мире. Страна является федеративной республикой, состоит из 29 штатов и 7 союзных территорий. В прошлом Индия -- британская колония, получившая независимость в 1947 г. Индия, как и Россия, входит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) -- группу стран со схожими параметрами экономического развития и приоритетами внешней политики. Представители Министерства промышленности и торговли РФ неоднократно отмечали интерес к развитию контактов с отраслевыми регуляторными органами стран этой группы и к ознакомлению с их опытом работы. Ниже приведены краткие данные о развитии и положении фармацевтической промышленности и о регулировании оборота лекарственных средств в этой стране [1].

В рубрике «Фармрынок»

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В рубрике «Фармпромышленность»

Инвестиционная активность предприятий фармотрасли за 9 месяцев 2016 года / Investment activity of pharmaceutical companies in 9 months of 2016

Медицинские изделия за 2016 год / Medical devices market in 2016

Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по объему чистой прибыли за 2015 год / Business activity of pharmaceutical manufacturers: net profit top list 2015



Статистические наблюдения: изделия медицинские — 2015 год / Statistical observations: medical devices in 2015

, к.б.н.,Рассеянный склероз (РС) считается мультифакториальным заболеванием, в основе развития которого лежат как генетические причины, так и факторы окружающей среды [1]. Долгое время эта болезнь имела статус неизлечимой и нередко приводила больных к инвалидности. Существенный прогресс в изучении и разработке методов фармакотерапии этого заболевания произошел в последние десятилетия. С начала 90-х гг. появились первые ЛС, способные оказывать существенное влияние на патогенез заболевания, -- препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС) [2]. В настоящее время они получили статус базовых средств для лечения этой болезни., д.м.н., профессор,, д.м.н., профессор,Использование в фармакоэкономических исследованиях разных показателей эффективности делает невозможным сравнение лекарственных препаратов и проведение - в случае необходимости - расчетов стоимости дополнительной эффективности. Целью настоящего исследования была оценка входящих в состав досье на лекарственные препараты клинико-экономических (фармакоэкономических) исследований на предмет использования в них в качестве критериев эффективности твердых и суррогатных показателей. Источником данных для анализа послужили досье на лекарственные препараты, поданные заявителями в 2016 г. для включения в ограничительные перечни в соответствии с Постановлением Правительства РФ №871.

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