Свердловская область может запустить выпуск противовирусных препаратов совместно с Китаем

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Главная / Новости медицины и фармации
19.06.2017 11:06
Свердловская область может запустить выпуск противовирусных препаратов совместно с КитаемСвердловская область планирует расширить совместное российско-китайское производство в Новоуральске, запустив программу выпуска противовирусных препаратов, рассказал ТАСС первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай).
«У нас уже есть пример взаимодействия. Аппаратура для забора крови выпускается совместно с китайскими коллегами в Новоуральске. И есть планы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции. Это линейка антивирусных препаратов», - сказал Орлов.
Он пояснил, что китайский инвестор может войти в проект, стоимость которого оценивается в сумму около 300 млн рублей. Инвестиции необходимы для запуска в серийное производство препаратов, все необходимые испытания и сертификация которых уже проведены.
По словам Орлова предприятие планируется разместить в фармацевтическом кластере на базе завода «Медсинтез» в Новоуральске. Сегодня в кластер входят около 30 предприятий. Сроки реализации проекта будут названы после того, как инвестор определится со своими планами.
Ключевые слова: Свердловская область, Китай, импортозамещение
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