Свердловская область может запустить выпуск противовирусных препаратов совместно с Китаем Свердловская область планирует расширить совместное российско-китайское производство в Новоуральске, запустив программу выпуска противовирусных препаратов, рассказал



«У нас уже есть пример взаимодействия. Аппаратура для забора крови выпускается совместно с китайскими коллегами в Новоуральске. И есть планы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции. Это линейка антивирусных препаратов», - сказал Орлов.



Он пояснил, что китайский инвестор может войти в проект, стоимость которого оценивается в сумму около 300 млн рублей. Инвестиции необходимы для запуска в серийное производство препаратов, все необходимые испытания и сертификация которых уже проведены.



По словам Орлова предприятие планируется разместить в фармацевтическом кластере на базе завода «Медсинтез» в Новоуральске. Сегодня в кластер входят около 30 предприятий. Сроки реализации проекта будут названы после того, как инвестор определится со своими планами.



Ключевые слова: Китай, импортозамещение Свердловская область планирует расширить совместное российско-китайское производство в Новоуральске, запустив программу выпуска противовирусных препаратов, рассказал ТАСС первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай).«У нас уже есть пример взаимодействия. Аппаратура для забора крови выпускается совместно с китайскими коллегами в Новоуральске. И есть планы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции. Это линейка антивирусных препаратов», - сказал Орлов.Он пояснил, что китайский инвестор может войти в проект, стоимость которого оценивается в сумму около 300 млн рублей. Инвестиции необходимы для запуска в серийное производство препаратов, все необходимые испытания и сертификация которых уже проведены.По словам Орлова предприятие планируется разместить в фармацевтическом кластере на базе завода «Медсинтез» в Новоуральске. Сегодня в кластер входят около 30 предприятий. Сроки реализации проекта будут названы после того, как инвестор определится со своими планами.Ключевые слова: Свердловская область









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Свердловская область может запустить выпуск противовирусных препаратов совместно с Китаем В Новоуральске планируется расширить совместное российско-китайское производство, программу выпуска противовирусных препаратов. Китайский инвестор может войти в проект, стоимость которого оценивается в сумму около 300 млн рублей.

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