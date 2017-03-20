Прокуроры США проверят торговые практики производителей опиоидов Группа прокуроров штатов США объявили о намерении провести расследование маркетинговых и торговых практик фармкомпаний, занимающихся производством опиоидных обезболивающих препаратов, сообщает



«Мы хотим определить роль (если она есть) определенных маркетинговых и торговых практик в увеличении количества назначений и частоты использования этих сильнодействующих наркотических лекарственных препарат», - заявил генеральный прокурор штата Колумбия Карл Расин (Karl Racine).



В США в 2015 году из-за злоупотребления опиоидными рецептурными лекарственными препаратами и героиновой зависимости умерло рекордное количество людей – 33 тыс. человек. Производители опиоидных анальгетиков отрицают все обвинения в неправомерных действиях, подчеркивая, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила их продукцию как безопасную и эффективную, а также напоминая, что на этих ЛС есть метка о риске развития зависимости.



Ключевые слова: опиоиды Группа прокуроров штатов США объявили о намерении провести расследование маркетинговых и торговых практик фармкомпаний, занимающихся производством опиоидных обезболивающих препаратов, сообщает Reuters . К группе присоединились прокуроры Массачусетса, Техаса, Иллинойса и Пенсильвании, однако точное количество участников инициативы пока неизвестно.«Мы хотим определить роль (если она есть) определенных маркетинговых и торговых практик в увеличении количества назначений и частоты использования этих сильнодействующих наркотических лекарственных препарат», - заявил генеральный прокурор штата Колумбия Карл Расин (Karl Racine).В США в 2015 году из-за злоупотребления опиоидными рецептурными лекарственными препаратами и героиновой зависимости умерло рекордное количество людей – 33 тыс. человек. Производители опиоидных анальгетиков отрицают все обвинения в неправомерных действиях, подчеркивая, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила их продукцию как безопасную и эффективную, а также напоминая, что на этих ЛС есть метка о риске развития зависимости.Ключевые слова: США









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Прокуроры США проверят торговые практики производителей опиоидов Группа прокуроров штатов США объявили о намерении провести расследование маркетинговых и торговых практик фармкомпаний, занимающихся производством опиоидных обезболивающих препаратов.

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